Madre de joven que quedó parapléjico tras grave accidente en Avenida España “El responsable va a salir caminando, mi hijo ya no”

Tras decretarse el domingo la ampliación de la detención de Pablo Fierro Oyarzún, el conductor que provocó un violento accidente en el centro de Punta Arenas fue formalizado ayer por manejar ebrio, sin licencia y ocasionar lesiones graves gravísimas a Alexi Oyarzún Vivar, su acompañante, quien no podrá volver a caminar.

Con presencia de familiares se realizó ayer la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas del imputado Pablo Javier Fierro Oyarzún, quien en la madrugada del domingo pasado provocó un violento accidente en el centro de la ciudad, dejando a su acompañante con graves lesiones de por vida, y a su familia con un desalentador panorama económico tras los gastos médicos que ha debido realizar.

Luego que el día del accidente se decretara la ampliación de la detención por tres días, la fiscal Wendoline Acuña expuso los antecedentes que fueron recopilados, narrando que a eso de las 3,35 horas del domingo 3 de febrero, cuando el imputado conducía en estado de ebriedad un station wagon marca Nissan X-Trail de sur a norte por Avenida España sin haber obtenido licencia que lo habilite para manejar, al llegar a la intersección con calle Fagnano, realizó una maniobra de adelantamiento al automóvil marca Mazda Demio que lo antecedía, que era conducido por una joven de iniciales E.M.

Producto del estado de intemperancia del acusado, éste perdió el control de su móvil, colisionando al otro vehículo y luego impactó de frente contra un árbol del bandejón central de la mencionada arteria vial, quedando él y su acompañante, (en este caso la víctima) Alexi Oyarzún Vivar atrapados entre los fierros, provocándole a éste último lesiones graves gravísimas consistentes en un politraumatismo generalizado, fractura de vértebras torácicas Nº9 y 12, dejándolo parapléjico, además de ocasionar daños de consideración en ambos móviles.

Cabe señalar que al llegar Carabineros, se le efectuó a Fierro Oyarzún el examen respiratorio de alcotest, el que arrojó una dosificación de 1,66 gramos de alcohol por litro de sangre.

La persecutora penal solicitó al magistrado Pablo Miño imponer al detenido la prisión, además de invocar la Ley Emilia, lo cual obliga al conductor a cumplir la pena de manera efectiva a lo menos por un año.

Respecto a los antecedentes, la fiscal dio a conocer la declaración del doctor Dennis Quijada Vera, testimonio que propició que se amplíe el plazo de la detención, puesto que el facultativo desconocía si con terapia la víctima podía rehabilitarse o si en definitiva las secuelas podían ser permanentes.

A la vez, Acuña manifestó que tras entrevistarse con la familia del paciente, se afirma que Alexi Oyarzún se encuentra con una depresión mayor, con mucho dolor en su cuerpo a raíz de lo ocurrido, que lo tiene muy afectado porque era una persona que trabajaba y era independiente, y que aún no logra concientizar o internalizar esta situación actual en la que se encuentra.

El juez de Garantía ponderó los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, enviando a la cárcel al imputado, fijando a la postre un plazo de 90 días para que la investigación sea sustentada.

“El va a salir caminando igual, mi hijo ya no”

Angustiados y aún tomándole el peso a lo que significará en sus vidas las consecuencias de este lamentable accidente, los familiares de la víctima iniciaron una campaña por las redes sociales con el fin de solicitar a la comunidad cualquier tipo de ayuda, tanto de donaciones, víveres, enseres, pero principalmente dinero, debido a que la previsión de salud del paciente implica efectuar una serie de gastos médicos que actualmente no están al alcance de sus recursos.

Hortencia Vivar, madre de Alexi, manifestó a La Prensa Austral que para este sábado tienen contemplado vender almuerzos, iniciativa que tuvo éxito y que ya estaría todo vendido, como también se estarían reuniendo premios con el objetivo de realizar una rifa próximamente.

“Mi entorno es muy chiquitito, somos casi puras mujeres, y entre todas vamos a tratar de levantarnos como sea, porque ha sido todo muy duro”, sostuvo. Quienes estén interesados en proporcionarle cualquier tipo de ayuda, pueden hacerlo a la Cuenta Rut Nº12344440-K.

Respecto a la condición de su hijo, relató que “él en este momento no reacciona, no piensa nada. Está con una depresión tremenda porque de la noche a la mañana verte caminando y después estar tirado en una cama y que le digan que no va a caminar más, yo creo que para nadie es bueno. El era el sustento de su hermana, y ahora va a ser al revés. El siempre estaba ahí, sea como sea siempre nos ayudaba”.

Finalmente, respecto al proceso que se inició con el presunto responsable que fue formalizado ayer, y consultada ante la eventual pena que podría recibir por parte de la justicia, la señora Hortencia puntualizó que “de que tiene que pagar, lo va a hacer de alguna manera, pueden ser 50 ó 100 años, pero él va a salir caminando igual, mi hijo ya no”.