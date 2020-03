Magallanes es la cuarta región con la mayor tasa de propagación del coronavirus del país

Las preocupaciones de los gremios de la salud.

Magallanes es la cuarta región con la mayor propagación del coronavirus en el país, con una tasa de 9 casos por cada 100.000 habitantes. Así fue dado a conocer en un informe elaborado por el Ministerio de Salud, que da cuenta que sólo las regiones de Ñuble, Metropolitana y La Araucanía tienen un mayor porcentaje de contagios.

En la región, hay 33 casos confirmados y más de 300 personas las que están a la espera del diagnóstico, por lo que la situación se podría complicar rápidamente. Lo anterior ha generado inquietud entre distintos actores quienes han solicitado el cierre total de la región, en lugar de la aduana sanitaria, con que se trabaja hasta ahora.

De acuerdo al balance realizado por la seremi de Salud, se han registrado nueve casos nuevos, ocho hombres con edades entre los 26 y 61 años, y una mujer de 33 años. De los 33 casos positivos, 30 están ubicados en Punta Arenas, dos en Puerto Williams –aunque se informó de la evacuación de éstos al Hospital Clínico- y uno, en Puerto Natales (ver nota aparte).

En el Hospital Clínico de Magallanes hay 20 pacientes relacionados con la enfermedad, de ellos cuatro están conectados a ventilación mecánica.

Piden medidas

más drásticas

Frente a la rapidez con que se ha propagado el coronavirus, los funcionarios de la Salud han insistido en la necesidad de tomar medidas más drásticas, incluida la cuarentena total. Ante esto, el intendente de Magallanes, José Fernández, ha insistido en que es una facultad exclusiva del Presidente de la República, aunque se han hecho llegar las preocupaciones y planteamientos de los distintos actores públicos y privados.

Los funcionarios de la Salud acusan que no existen directrices desde el Ministerio de Salud para enfrentar al Covid-19, que la comisión de expertos no ha instruido cómo se llevan a cabo los lineamientos generales que se expresan por redes sociales, que se ha sabido que llegarían otros 14 ventiladores mecánicos para toda la región. Sin embargo, ninguna de las asociaciones sabe cuándo se hará efectivo esto. Además es necesario tener en cuenta que, durante el invierno en una situación “normal”, las urgencias en atención primaria se copan al 95% de capacidad instalada, sin considerar una pandemia.

Frente a ello se ha informado que se debe evitar a toda costa el ingreso de las diversas fuentes del Covid-19, ya que la carga viral aumentará en términos exponenciales.

Sobre un cierre, la seremi de Salud, Mariela Roja, explicó que el cierre de la región no sólo depende de la tasa de contacto, sino también de la evolución de los casos, de la gravedad y la letalidad. “Además de la labor que realizamos como autoridad sanitaria en terreno tratando de verificar el cumplimiento del aislamiento de los contactos de pacientes positivos, hay medidas que dependen de cada uno. No sacamos nada con cerrar si la gente no cumple con el aislamiento social. En la calle se ve cómo hay mucha gente en la calle, no cumplen con la distancia del metro y se nota que se espera que lo prohíban”, comentó.