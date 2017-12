Magallanes es una de las regiones que no alcanzó promedio mínimo en la PSU: 498,2

Las únicas caras sonrientes eran de los puntajes regionales de la PSU, porque la realidad en Magallanes es, cuando menos, preocupante, según arrojaron los resultados de la Prueba de Selección Universitaria 2017. El promedio de la región no alcanza al puntaje mínimo de postulación. Este año, la cifra solamente llegó a 498,2 y 1.250 alumnos tuvieron un promedio igual o superior a 475, de los 2.517 inscritos.

El promedio PSU en los estudiantes varones fue de 504,1 mientras que el de las mujeres alcanzó a los 493.

Pero donde las cifras resultan más llamativas es en las diferencias que se establecen entre los promedios que se registraron en los tipos de establecimientos. Así, los municipales solamente obtuvieron un promedio PSU de 460,1, mientras que los particulares subvencionados promediaron 511,2. Finalmente, los establecimientos particulares pagados tuvieron una media de 591,7, es decir, superan por 131,6 puntos a los municipales, de acuerdo a la información emitida por la Unidad de Análisis Institucional de la Universidad de Magallanes.

Reconocimiento

Independiente de estas cifras, en la mañana de ayer la casa de estudios regional entregó un reconocimiento a los estudiantes que alcanzaron los puntajes más altos en la región, y en particular, a José Tomás Mijac Pasini, alumno egresado del Colegio Cruz del Sur, que alcanzó puntaje nacional en Historia.

Así, recibieron además la distinción el mismo Mijac, por su puntaje en Matemática y por el promedio PSU, así como una medalla por ser el mejor puntaje ranking de establecimiento particular pagado, galardón que compartió con la estudiante del Liceo Nobelius, Fernanda Barrientos Téllez. También fueron premiados Lilian Buvinic Kirsig, del Colegio Alemán (Lenguaje); Tomás Covarrubias Lynch (Matemática) y Lucas Rivas Zúñiga (Ciencias), estos últimos, del Colegio Cruz del Sur.

Asimismo, se entregó medallas a los puntajes ranking regionales por unidades educativas científico-humanista. En establecimiento municipal se premió a los estudiantes egresados del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, de Puerto Williams, Luciano Saavedra Muñoz y Guillermina Paz Saldivia Yáñez, quienes estuvieron ausentes de la ceremonia. En cuanto a establecimiento particular subvencionado, la medalla recayó en Daniela Rubio Haro, del Liceo María Auxiliadora y finalmente, en particular pagado, se destacó a los mencionados José Tomás Mijac y Fernanda Barrientos Téllez.

Por último, el mejor puntaje ranking regional, en las unidades educativas técnico-profesional lo consiguió Margarita Castaño Mansilla, del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Saludo del rector

El rector de la Universidad de Magallanes, Juan Oyarzo Pérez comenzó con una broma su saludo a los puntajes regionales: “No me gusta mucho esta ceremonia, porque al final se van a estudiar al norte”. Pero más allá de la broma, la máxima autoridad de la Umag recalcó que la PSU requiere de modificaciones. “Hay que reestudiarla, porque hay una desigualdad en cómo mide los conocimientos, no son los mismos conocimientos que se entregan en un establecimiento municipal que en un particular pagado, la brecha es muy alta”, reconoció.

En ese sentido, apuntó que la realidad de la Umag indica que “recibimos a jóvenes que obtuvieron 475, 500 puntos y que ingresan a Ingeniería, donde los profesores deben hacer un gran esfuerzo para que se nivelen, y la muestra es que quienes ‘sobreviven’ les va mejor”, aunque de inmediato advirtió que “la base no es culpa del estudiante, sino de un sistema que no es equitativo”. Por ello, adelantó que se formó una comisión “para analizar la PSU, para que el próximo año se instale otra prueba, con otros parámetros”.

Más tarde, el rector comentó que a pesar de que los mejores puntajes se van de la región, el 85% de los estudiantes de la Umag son de Magallanes. “Los estudiantes se alejan de la región por varias razones, pueden pensar en que irán a una universidad con un nombre fuerte en el país y que son emblemáticas, pero la formación que reciben nuestros egresados no tiene nada que envidiarles a la de otras universidades grandes, lo que sí, quizás tengan una mejor opción de trabajo que la que tengan en Punta Arenas y quizás ellos vean a largo plazo. El 85% de nuestros estudiantes es de Magallanes, cifra que hemos ido aumentando, porque estábamos en 3.700 y ahora estamos en 4.700 y eso es importante”.