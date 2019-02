Magallanes tiene los mayores índices de obesidad del país en escolares

Este preocupante factor se asocia a diversas enfermedades como el cáncer, patologías cardiovasculares y mayor incidencia de diabetes, hipertensión, entre otras.

Un reforzamiento del Programa Vida Sana de la Corporación Municipal de Punta Arenas para prevenir y fomentar estilos de vida saludables, es una de las medidas en marcha para combatir los preocupantes niveles de obesidad.

El tema afloró ayer al conocerse los resultados del último Mapa Nutricional elaborado por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), que reveló que la Región de Magallanes tiene altos índices de obesidad del país en prekínder, primero y quinto básico y en primero medio. En todo caso, la mayor prevalencia de esta enfermedad nutricional y sobre peso se produce en los alumnos magallánicos de quinto básico.

El informe da cuenta asimismo del aumento en la obesidad infantil en el país en 1,8 puntos porcentuales en comparación con la medición anterior, en los niños de prekínder a primero básico.

Preocupante resulta constatar que en Magallanes, el 27,7% de los niños de prekínder tiene obesidad, mientras que en primero básico el porcentaje se eleva a un 29,4%; en quinto básico es del 33,9% y en primero medio es del 19,3%. De esta manera, la región presenta los mayores índices del país en todos los grupos medidos, excepto en los niños de prekínder donde la región con mayor obesidad es Los Ríos.

Para la seremi de Salud, Mariela Rojas, se trata de un problema multisectorial y multifactorial, donde los padres no están exentos de responsabilidad, pero además hay un tema cultural que es muy importante. “Estamos trabajando con distintos programas que se implementan durante el año, pero eso no es suficiente si no va acompañado por educación y por la familia”, dijo, aludiendo a los programas Elige Vivir Sano que busca cambiar hábitos e incentivar la vida sana.

Mientras tanto, desde la Sociedad Chilena de Pediatría, el doctor Humberto Soriano, se mostraron profundamente preocupados porque las altas cifras de obesidad han ido en aumento en los últimos 15 años. “El aumento de la obesidad nos preocupa porque se asocia a diversas enfermedades como el cáncer, sumado a una mayor incidencia de patologías cardiovasculares, diabetes, hipertensión y enfermedades metabólicas”. Enseguida acotó que el niño gordito no es un niño sano, como se pensaba el siglo pasado y los papás deben tener cuidado con asociar el cariño o aliviar el estrés con el alimento.

El pediatra sostiene que es importante que el niño coma sano, que tenga horarios, con comida adecuada y sin televisor al frente.

Programa Vida Sana

En Punta Arenas, la Corporación Municipal ha ampliado su Programa Vida Sana. La coordinadora comunal, nutricionista Bárbara Bernales, afirmó que este es un plan preventivo y promocional que a partir de este año amplía su cobertura para trabajar con niños y personas desde los seis meses hasta los 64 años. La única población que no se incluye son los adultos mayores.

“Se busca tratar los hábitos alimentarios a través de talleres y de sesiones con nutricionista y con psicólogo para modificar hábitos alimenticios. Además se trabajan con talleres de actividad física dos o tres veces en la semana que son con kinesiólogo. Este plan igual considera otras prestaciones con médico y exámenes como el perfil lipídico y la glucosa”, subrayó, acotando que el plan dura seis meses, pero si asisten al 60% de todas las prestaciones pueden incluir dos ciclos en el año. El plan beneficia a pacientes Fonasa, inscritos en los consultorios de la comuna.