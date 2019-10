Magallánicos piden nueva Constitución y no soluciones parche

En sintonía con el resto del país, más de 10 mil personas volvieron a reunirse en el centro de la capital regional, para exigir cambios de fondo al Estado.

Como ha sido la tónica, nuevamente gente de todas las edades salió a manifestarse de manera pacífica, para exigir al Estado cambios estructurales. Los carteles, cada día más originales, aumentaron; muchos niños y jóvenes, adultos mayores, en sintonía con lo que ocurría en el resto del país, donde en Santiago, más de un millón de personas salió a marchar.

En Punta Arenas la convocatoria llegó fácilmente a las 10 mil personas. La exigencia era la misma: que las soluciones tienen que ser de raíz y que el país se cansó de las improvisaciones o los cambios “con letra chica”.

Javier Marimán plantea que la única medida valedera “es la que está pidiendo la ciudadanía, que es una nueva Constitución, para arreglar todos los problemas que está pidiendo la gente, que ve que hay muchos abusos y Chile despertó en todas las regiones, esto es transversal, es de todos. Las propuestas que presentó el gobierno son pocas, porque los problemas son mucho mayores, lo que están ofreciendo son parches”, lamentó Marimán, que se desempeña en una organización social, por lo que “sé cómo son maltratados los adultos mayores, trabajo con gente en situación de calle, postrados, esto viene de mucho tiempo y de tanto golpear la mesa hoy por fin se está escuchando, y Chile se rebeló”.

Leoncio Guenul tiene un taller de desabolladura y pintura y fue otro de los que se animó a llegar hasta la Plaza. “Lamentablemente, se preocuparon de los ricos y no de los pobres, y ahora como estalló la olla, quieren dar solución, pero ninguna concreta. Pa’ dar solución parche, mejor no hacer nada. Hay mucha desigualdad, el sueldo bajo, pensiones mínimas, y todas las cosas siguen subiendo y el sueldo no alcanza. Usted ve que el arriendo de una casa, si no tiene 300 lucas, no la arrienda y las personas están ganando 400-500 y no alcanza, eso pasa en todo Chile. Años que están con eso y nunca lo han solucionado, ha habido cualquier Presidente. La solución es para los cabros, para la juventud, que necesita becas para estudiar”.

Lidia Fernández es de Puerto Natales y es una de las tantas adultas mayores que portó carteles y marchó por el centro. Para ella, “el Presidente es el que tiene que solucionar todo esto, poner orden y cumplir con lo que prometió cuando salió. Pero creo que no podría hacerlo, no veo esperanzas de que pueda cambiar algo, porque ha prometido que va a subir las pensiones, mejorar la salud, un montón de cosas y ninguna se ha concluido, entonces ahí creo que está el caos”, finalizó Fernández, jubilada y que recibe una pensión de 105 mil pesos.

Carta Constitucional

Para Violeta García, “no pasa nada con las propuestas, así que tendremos que seguir insistiendo hasta que de verdad nos escuchen y se hagan cambios estructurales en este país, que lleguen a la mayoría de la población y no a unos cuantos. Y que se toquen los intereses de la gente que más ha lucrado en los últimos treinta años. La carta Constitucional es la que rige todo, hay gente que dice que no le importa, pero sí importa, porque al momento de querer hacer algo, ahí te dice que no y le da la opción a la derecha a pedir el Tribunal Constitucional, que es una Cámara más, que nadie eligió. Lo más importante es el cambio en la Constitución”, recalcó García, jubilada y “parte de la generación perdida, con la que aprobaron las AFP, así que ahora marchamos por los hijos, los nietos y la gente joven, en general”.

Víctor Miranda opinó que “ojalá haya una solución definitiva y no anuncios que van al Congreso y de ahí que lo aprueben, pasan meses, entonces algo rápido para restablecer la paz sería retirar rápido lo que incita el odio, que es tener Fuerzas Armadas, represión, porque nosotros andamos con una bandera, no matando a nadie, entonces la gente común como yo siento que es injusto, porque estando en el poder no puedo mandarlos todos a la casa a dormir a las 10, si no somos cabros chicos, eso es para intimidar a la gente. Pero no tenemos miedo. Yo creo que cambiar la Constitución es lo que debieron hacer todos los otros gobiernos y se falló tanto que llegamos a esto. Yo trabajo en la construcción y el sistema te reprime hasta ahí. A veces te pagan lo que ellos quieren, hay que trabajar en una empresa y después en otra para solventar los gastos”.

Catalina Muñoz trabaja en una oficina de contabilidad y llegó portando su cartel, como muchos más: “Lo primero es subir el sueldo mínimo y cambiar la Constitución en muchas partes, sobre todo en las pensiones, que es lo que la mayoría pide ahora. Las propuestas son parches, para que nos salgamos de la calle, porque les molesta que salgamos a gritar y que tengamos el país paralizado. Las soluciones no son ni en uno ni en cinco años más, sino que se mantenga a futuro”.