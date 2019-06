Mina Invierno notifica 150 nuevos despidos ante prohibición de usar tronaduras en isla Riesco

La industria del carbón en Magallanes vivió ayer un nuevo y sombrío capítulo. Esto porque a los 85 despidos que se contabilizaban desde abril a la fecha, Mina Invierno sumó este martes la notificación de otras 150 desvinculaciones, todas derivadas de la medida cautelar decretada por el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia que restringe a la compañía el uso de tronaduras bajo la cota 100 sobre el nivel del mar, en las faenas extractivas del mineral, en el rajo de Isla Riesco, condición que para la propia compañía es insostenible dado que el 98% del manto necesario de explotar se ubica precisamente a mayor profundidad que la zona autorizada.

Con lo anterior, totalizan 235 los trabajadores que dejan de contar con una fuente laboral en la empresa –y similar número en contratistas- ligada a los grupos Angelini y Von Appen, la que continuará su plan de paralización de operaciones mientras no se resuelva favorablemente la cautelar, acción respecto de la cual tanto Mina Invierno como sindicatos de la firma presentaron un recurso de reposición. Esta última, instancia legal que viene a engrosar los requerimientos que llegaron al Tercer Tribunal desde el Servicio de Evaluación Ambiental, que por su parte presentó un recurso en contra de la decisión adoptada por el ente autónomo el 14 de junio pasado, de mantener la medida restrictiva.

Las áreas involucradas en los despidos obedecen a un ajuste de dotación transversal, ya que se trata de operadores, mantenedores, jefes de departamento, profesionales, supervisores, jefes de turno y administrativos.

El gerente regional de la empresa, Guillermo Hernández indicó que por de pronto, sólo permanecerá operando una parte de la flota de extracción del carbón remanente en la mina y otras tareas complementarias. “Tal como se lo explicamos al tribunal en reiteradas ocasiones, la decisión de mantener la medida cautelar nos ha llevado a esta situación profundamente dolorosa e injusta, especialmente para las más de doscientas familias que hasta ahora han sido afectadas con la pérdida de su empleo”, dijo junto con recordar que el 19 de junio la compañía ingresó un escrito al Tribunal Ambiental para solicitar nuevamente el alzamiento de la medida cautelar, argumentando entre otros aspectos, la desproporcionalidad del dictamen en el ámbito social, económico y ambiental.

Junto con la confirmación de los 150 despidos y señalar que en particular se detuvieron esta semana los últimos equipos dedicados a la remoción de estéril, la empresa minera remarcó que no se adoptará una decisión de paralización definitiva mientras estén al alcance las vías legales para revertir la restricción. “Mina Invierno aún no ha tomado una decisión de cierre como ha circulado en algunas versiones de prensa. Vamos a continuar haciendo todos los esfuerzos desde el punto de vista legal para intentar revertir esta situación, pero la variable tiempo es crítica. Nos parece inexplicable que todos los antecedentes técnicos y científicos aportados por expertos y los organismos competentes, no estén siendo valorados y que ello termine por afectar el desarrollo de una región que tradicionalmente ha estado ligada a la minería”, expuso el ejecutivo.