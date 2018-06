Ministerio de Educación determinó liberar los 2.200 millones de pesos retenidos a la Cormupa

El Ministerio de Educación determinó ayer liberar los más de 2.200 millones de pesos retenidos a la Corporación Municipal de Punta Arenas, aplicando la facultad extraordinaria del artículo 54 del DFL Nº2 de 1998, luego de que el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, recibiera el informe favorable de la Superintendencia de ese sector.

En tanto, los profesores continuarán en paro hasta que se elabore la hoja de ruta con el tiempo estimativo del pago y donde se asegure que los dineros van a llegar en forma directa sin pasar por la Cormupa.

La autoridad ministerial confirmó ayer la firma de los documentos respectivos, asegurando que con prioridad los dineros estarán disponible para el pago a los profesores y el personal asistente de la educación, para lo cual se buscará un mecanismo que asegure la llegada directa de los recursos.

Luego de participar en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el subsecretario confirmó la aplicación del artículo 54. “Vemos con optimismo que la compleja situación de los profesores de Magallanes, está en una franca vía de solución, el objetivo es dar con una solución que permita pagar las deudas de los profesores de Punta Arenas, se han establecido mecanismos de apoyo financiero a través del Faep, el municipio está haciendo lo propio a través de financiamiento y en particular estamos trabajando ya en la fase de una solución concreta para poder destrabar la retención de recursos por conceptos de subvención y pagar con ellos las deudas previsionales o lo que se alcance pagar con esos montos. Por tanto, creemos que estamos a pocas horas, o en el peor de los casos, dentro de esta semana, lograr que todos estos instrumentos sean efectivos y pueden efectivamente pagarse estas deudas”.

El senador Carlos Bianchi agradeció la confianza que los maestros habían depositado en las gestiones que realizó junto al diputado Karim Bianchi. “En conjunto con los profesores hicimos ver lo importante que era aplicar el artículo 54 de la ley de Subvención Escolar que permite precisamente generar este pago como el subsecretario firmó hoy, y destrabar una cantidad importante de dinero que les pertenece y que serán liberados. Estoy muy contento. Dijimos siempre que el camino razonable era no endeudar más a la municipalidad y a toda la comunidad de Punta Arenas, poniendo en riesgo un patrimonio que es de todos”.

Por su lado, la concejala Verónica Aguilar se mostró satisfecha de que alguien demostrara que la liberación de recursos a través del artículo 54 no era algo tan imposible como se quiso hacer ver y que con voluntad política todo era posible. “Por fin alguien comprobó que el leaseback no era la única alternativa viable como se dijo en su momento. Con esto lo único que se estaba logrando era poner en riesgo el patrimonio de todos los puntarenenses, porque a través de esta herramienta no se solucionaba nada”, precisó.

Profesores

El presidente comunal del Colegio de Profesores, Enrique Velásquez, comentó que recibieron una copia del informe de la Superintendencia de Educación, pero que iban a seguir movilizados porque todavía tenían algunos puntos que agregar. “Esta respuesta era la que nosotros esperábamos, nosotros siempre dijimos que los recursos existían y que se llamaban retención y no leaseback. Nosotros con la asamblea teníamos dos puntos importantes uno de ellos era la respuesta de la Superintendencia y ahora nos falta la hoja de ruta, tiempos estimativos para el pago que nos permita ir viendo cómo se van a llevar a cabo las cosas y que los dineros lleguen donde tienen que llegar”, sentenció.