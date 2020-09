Ministro de Salud, Enrique Paris, en su primera visita a la región analizó alta cifra de contagios por Covid: “No hay un colapso en la Unidad de Paciente Crítico”

El secretario de Estado reconoció que “estamos enfrentando un fenómeno curioso porque no hay un aumento en el porcentaje de pacientes internados en la Uci del Hospital Clínico”.

Silvia Leiva

sleiva@laprensaaustral.cl

La operación de las residencias sanitarias, los cuestionamientos a la gestión de los gremios del sector, el nombramiento del nuevo seremi (sigue pendiente) y la segunda ola de contagios por Covid-19, fueron parte de las materias abordadas por el ministro de Salud, Enrique Paris Mancilla, en su primera visita oficial a Punta Arenas, donde se reunió con autoridades regionales y trabajadores hospitalarios, y presidió la entrega de equipamiento e insumos médicos que reforzarán el intenso trabajo clínico de la red asistencial.

El secretario de Estado reconoció la preocupación por el explosivo aumento de contagios en Magallanes, aunque advierte que son múltiples las causas que influyen en este rebrote, exculpando a la población. Además, subrayó que se analizará imponer una eventual cuarentena para la ciudad de Porvenir.

En entrevista concedida a La Prensa Austral, Enrique Paris agradeció la foto de portada publicada por este medio en su edición de este martes 1 de septiembre, que retrata su arribo a la región junto a doce profesionales especialistas en cuidados intensivos que vienen apoyar por estos días el quehacer en la Unidad de Paciente Crítico.

– Luego de la agresión sexual sufrida por una técnico en enfermería ¿Habrá un reforzamiento de la seguridad en las residencias sanitarias?

– “El manejo de las residencias sanitarias lo centralizamos en la Subsecretaría de Salud Pública, porque había una doble jefatura, y es por ello que son ellos quienes están trabajando en la elaboración de protocolos más estrictos y con mayor control, pero lamentable hay situaciones que se escapan. En lo referente a la solicitud de seguridad en residencias sanitarias, las gestiones se iniciaron el día 13 de agosto cuando se publicó un ordinario para Carabineros, Fuerzas Armadas y PDI. El 19 del mismo mes se estableció una reunión con personal de la Armada donde se sugirió articular seguridad mediante jefes de la Defensa Nacional regional.

Con fecha 27 de agosto se envió a todos los coordinadores regionales de residencias sanitarias de las seremis de Salud que enviaran un requerimiento oficial a los jefes de Defensa Nacional a cargo de cada una de las regiones solicitando que personal de las fuerzas de Orden y Seguridad Pública pudiesen proveer de seguridad a cada una de las residencias (idealmente de punto fijo las 24 horas).

A la fecha se tomó contacto con todos los seremis para exigir contar con sistema de seguridad. Para aquellos lugares que no puedan contar con un carabinero o apoyo de seguridad nacional fijo 24 horas al día, durante los 7 días de la semana, se contratarán empresas privadas. En este momento se encuentra en redacción y aplicación del protocolo.

Todo esto porque como Ministerio de Salud estamos comprometidos con la seguridad de los funcionarios y de quienes se encuentran habitando dichas residencias”.

Cambios para

combatir pandemia

– ¿Evalúan cambios en la estrategia para combatir la pandemia, ello frente a los cuestionamientos formulados por los funcionarios de la Salud”.

– “La estrategia que mantiene el Ministerio de Salud se basa en el testeo, trazabilidad, aislamiento (TTA), además del tratamiento de las personas hospitalizadas o en cuidados intensivos. Agradezco la portada de La Prensa Austral que muestra la llegada de los equipos a la región y entiendo su preocupación, pero la estrategia se mantiene en testear, trazar y hospitalizar, y si es necesario hacer algún cambio, obviamente lo haremos. Yo me he reunido con gremios de la Salud, tengo dos reuniones semanales programadas dos veces por semana y con dos gremios cada vez. Los voy a escuchar y voy a tomar en cuenta sus consideraciones. Espero poder escuchar su opinión y si es necesario se va a hacer un cambio en la estrategia.

Pero a nivel internacional la estrategia del TTA ha dado muy buenos resultados y a nivel latinoamericano estamos al tope. Los invito a revisar el informe epidemiológico que está en la web del Minsal que analiza la situación de todas las comunas del país. En trazabilidad, uno de los primeros indicadores es la detección del caso índice y ahí estamos sobre el 80% en todas las comunas”.

– ¿Ministro, se ha solicitado formalmente decretar la medida de cuarentena para la comuna de Porvenir, que le dice a las autoridades y a la población?

– “Es algo que no sólo depende del Ministerio de Salud. Cada semana se evalúa la situación de las comunas, de los distintos indicadores, es una decisión que se toma con el Presidente de la República y otros ministerios. Se va a evaluar la situación para ver la posibilidad de tomar esa determinación. La cuarentena no es una decisión fácil y resulta algo doloroso para la población, además hemos visto que la cuarentena comienza a ver sus resultados a los 14 días”.

– ¿Y, a qué atribuye el fuerte aumento de contagios en Magallanes?

– “Los primeros aumentos los vimos en empresas, principalmente pesqueras, también tuvimos el ingreso de personas contagiadas con el virus, sin que nosotros nos percatáramos de ello, con la enfermedad indetectable, y un tercer factor puede ser la población.

Me lo preguntaron, pero no le echo la culpa a la población del aumento de casos, son distintos factores que influyen, por ejemplo un brote en las empresas es más fácil aislar y controlar, pero si no cumplen con las indicaciones entonces se empieza a diseminar el virus por la región. Cuando una persona ingresa y viene con el virus, y no existe el diagnóstico o no se hizo el examen de PCR, es más difícil contener la diseminación del virus. Además hubo brotes en familias y eso es difícil de controlar. Por eso es que acá inauguramos el centro de trazabilidad de la seremi de Salud para reforzar esa arista del control de la pandemia.

He reconocido que al principio marcamos mucho el testeo y el tratamiento de los pacientes en el hospital. Ahora debemos reforzar la trazabilidad y el aislamiento, porque al no conocer al paciente no lo puede aislar.

Ahora es cierto que mientras más test se realiza, entonces más casos se detectan y Magallanes es la segunda región que hace la mayor cantidad de testeos a sus habitantes. Los Lagos realiza 194 mil, Magallanes 176 mil, en Argentina se hacen 15 mil test por millón de habitantes y para mí ese es un récord gigante que claramente determina la posibilidad de encontrar mayor cantidad de casos. Influye, pero no es el único factor”,

– ¿Cómo evalúa este aumento de casos?

– “Lo que nos preocupa de este aumento de casos, es que a los 10 ó 14 días, el 20% cae al hospital, 15% en sala y el 5% en Uci. El 29 de julio ya teníamos la misma cifra de casos, que el 16 de abril pasado (el máximo de casos en el primer brote) y no hay un aumento en el porcentaje de pacientes internados en cuidados intensivos, que tiene un porcentaje de ocupación de camas del 75%, entonces estamos enfrentando un fenómeno curioso.

Es por eso que me interesa mucho el estudio de prevalencia, porque va a ser interesante saber la cantidad de personas que tienen anticuerpos en la región. A lo mejor, la población de Magallanes, y espero que sea así, tiene una tasa alta de anticuerpos y eso tal vez es lo que puede estar impidiendo que más personas se hospitalicen. No puedo estar seguro de eso, ya que aún es posible que se produzca un aumento importante de pacientes hospitalizados”.

Nota de la Redacción:

El estudio de prevalencia de anticuerpos Anti-SARS CoV-2 en personas asintomáticas de la ciudad de Punta Arenas, es una investigación solicitada por el Ministerio de Salud a la seremi, y cuenta con el apoyo en su realización del Servicio de Salud, Universidad de Magallanes, Atención Primaria de Salud y Hospital Clínico.

Niega colapso

– ¿Una información del diario La Segunda da cuenta del colapso de la Unidad de Paciente Crítico en Punta Arenas?

– “Nos preocupó ese titular porque no hay un colapso en la Unidad de Paciente Crítico (del Hospital Clínico). Nosotros llevamos esa estadística, evaluando la ocupación de camas básicas, de tratamientos intermedios y de camas de cuidados intensivos. Pero afortunadamente no hemos visto ese aumento, todo lo contrario, aunque puede ocurrir.

Hoy en el país hay 124 pacientes críticos y 962 en cuidados intensivos y nosotros hemos llegado a tener más de 2.000 pacientes en todo Chile. Hay una tendencia a la baja que ojalá se mantenga.

En el Hospital Clínico de Magallanes se cuenta con 24 camas para pacientes críticos, además de la capacidad que entrega la red integrada.

La Unidad de Paciente Crítico ha hecho un gran trabajo y eso se ha visto reflejado en la letalidad que es baja”.

– Frente a los contagios a nivel de los trabajadores hospitalarios ¿Qué pasa con los relevos?

– “Cuando se producen este tipo de pandemias, es necesario contar con turnos para permitir el relevo, no toda la fuerza de trabajo puede estar en la atención de pacientes y debe haber un sistema de turnos que considere días libres para recuperarse. Además tiene que ver con el manejo de las infecciones intrahospitalarias. La llegada de voluntarios de la Posta Central y del Hospital San Borja permitirá que la gente pueda descansar y esa es una vuelta de mano porque un equipo de acá viajó al norte cuando la situación fue grave allá”.

– Sin embargo, los funcionarios advierten un fuerte desgaste…

– “La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva hizo un estudio que me parece fue publicado la semana antepasada, donde el 60 por ciento de los funcionarios está con un agotamiento que no es sólo físico, sino que también psíquico y nos preocupa por eso es importante detener la curva de crecimiento”.