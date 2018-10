Misterioso incendio arrasó con vivienda en Agua Fresca

Emergencia movilizó a Bomberos, Conaf y Carabineros.

En ruinas quedó convertida una vivienda de agrado de propiedad de Adolfo Mansilla Paredes, a raíz de un voraz incendio iniciado poco antes de las 15 horas de este viernes, en un predio del kilómetro 32,1 de la Ruta 9 Sur, un kilómetro al interior, hacia el poniente, sector de Agua Fresca.

El siniestro fue advertido por una mujer que se encontraba jugando con su hijo en una zona de bosque, instante en que percibió un fuerte olor a humo que provenía desde la propiedad colindante. Al aproximarse, la mujer relató que por un costado del inmueble comenzó a salir el fuego hacia el exterior.

“Gritamos por si había alguien adentro, pero no respondió nadie. Yo iba a entrar, pero comenzaron las explosiones, alrededor de seis, y ahí obviamente nos resguardamos nosotros”, narró María Teresa Alderete, quien se encontraba de visita en una parcela vecina.

La próxima actuación de la testigo fue alertar a efectivos de Carabineros del Retén Agua Fresca y a personal de Bomberos. Cuando la mujer regresó al lugar para monitorear el desarrollo del fuego, la casa revestida con material ligero, ya estaba abrazada por las intensas llamas.

Poco más de 20 minutos después, concurrieron al sitio del suceso los voluntarios de la Quinta y Sexta compañías de Bomberos, quienes tras un amplio operativo de despliegue que se vio dificultado por el acceso a la parcela, lograron controlar el fuego, evitando de esta manera que las llamas destruyeran vegetación y avanzaran hacia un sector de “lengas muertas”, lo que fácilmente podría haber desatado un desastre ambiental de grandes proporciones.

“Cuando llegamos al lugar nos encontramos con el inmueble completamente calcinado. Trabajamos en la remoción de escombros y el control de las brasas para evitar que se propague a los bosques circundantes”, planteó Pablo Salvo, oficial de la Quinta Compañía.

Las causas y el origen del siniestro hasta el momento son un misterio que aún no ha sido resuelto, debido a que la propiedad no cuenta con suministro eléctrico como para que se atribuya el incendio a dicha causal. No obstante, su propietario tendría algún tipo de sospecha.

“No se entiende cómo podría haberse iniciado el incendio. Eso es lo que a mí me impacta, porque no había nadie, las casas no tienen electricidad, y si hubiese sido intencional habríamos visto a alguien salir corriendo, pero no vimos a nadie”, narró la espectadora que alertó sobre la emergencia.

La fiscal Wendoline Acuña dispuso la concurrencia de peritos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Hasta el sector también se desplazó personal de Conaf.