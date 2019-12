Muerte de una joven en colisión: condenan a los dos conductores, aunque el fallo deberá esperar

Presentación ante el Tribunal Constitucional por parte de abogado defensor de uno de los acusados, suspende conocimiento de la sentencia definitiva.

Con los dos conductores condenados, terminó el juicio por la muerte -en un accidente automovilístico- de una joven de 20 años, hecho acaecido hace poco más de un año en Avenida Bulnes y Ovejero. A esa conclusión arribaron los jueces Guillermo Cádiz, Jovita Soto y Luis Alvarez.

De esta manera, Víctor Andrés Cisterna Cisternas (26) y Pablo Javier Villarroel Muñoz (25) fueron encontrados culpables del delito de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad con resultado de muerte, lesiones leves y daños.

Los hechos tienen directa relación con lo ocurrido el 14 de octubre de 2018, en la intersección de calle Ovejero y Avenida Bulnes, luego de que los protagonistas salieran de una fiesta Techno que tuvo lugar en el pub Checkpoint, costando ello la vida a la ocupante de uno de los móviles, Danitza Lorena Gallardo Vargas, estudiante, quien a esa fecha tenía 20 años.

Para los jueces sentenciadores, a ambos acusados le asiste responsabilidad en la tragedia. En el caso de Cisterna, éste circulaba por Ovejero de oriente a poniente y al llegar al cruce con Bulnes en su Mini Cooper llevando como pasajeros a Danitza -que iba en el asiento trasero- y dos amigos más (uno de ellos, Claudio, pololo de la joven) no cedió el paso preferente, siendo embestido por el móvil que conducía Villarroel que avanzaba por Bulnes hacia el centro de la ciudad. Se estableció que los dos automovilistas manejaban bajo los efectos del alcohol. En el caso de Cisterna, el alcotest arrojó una medición de 1,73 gramos de alcohol por litro de sangre, y respecto de Villarroel, éste conducía con 1,28 gramos de alcohol por litro de sangre. El primero, además, no había obtenido su licencia para conducir. El segundo, en tanto, circulaba a exceso de velocidad, aproximadamente a 77 km/h.

Ofrece disculpas

La defensa de Cisterna logró sentar la importancia de considerar que, si el segundo conductor hubiera circulado a la velocidad permitida por ley en el radio urbano (que a esa fecha ya era de 50 km/h), la fuerza del impacto de alta energía no habría provocado -muy probablemente- la muerte de Danitza.

Antes de que los jueces zanjaran las responsabilidades, se les ofreció la palabra a Pablo y Víctor. El primero guardó silencio, mientras que el segundo quiso dirigirse a los asistentes y en particular a Luis Gerardo Gallardo Alvarado, padre de la joven: “Quiero que sepa de mi boca que ojalá se me dé la oportunidad de poder conversar con él fuera del Tribunal, pero públicamente pedirle disculpas y que sepa que para mí también es un tremendo dolor que hoy no esté mi amiga y su hija, con nosotros”.

La Fiscalía pide una pena de 6 años de cárcel para cada uno de los enjuiciados, sin embargo la sentencia deberá esperar. Es el efecto que generó la presentación del abogado Marcos Loaiza Miranda -representante de Pablo Villarroel-, ante el Tribunal Constitucional de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional en contra del artículo 196 ter de la Ley de Tránsito 18.290 por infringir la normativa constitucional. El pasado 16 de octubre este alto Tribunal suspendió el procedimiento de la condena tanto en el plazo como en la dictación de la pena, hasta que exista un pronunciamiento por parte del estamento superior.

Por cierto, la fiscal Romina Moscoso, expuso la necesidad de que en el intertanto, se aplique a Víctor Cisterna la medida cautelar de arraigo regional, lo que suma a la prohibición existente de acercarse y comunicarse con los padres de Danitza.

Terminado el juicio, la persecutora indicó: “siempre entendimos desde que se logró determinar la velocidad del vehículo conducido por Pablo Villarroel, ambos habían contribuido a la producción del resultado, tanto del accidente de tránsito, como la muerte de la víctima. Estamos conformes por el veredicto establecido y estaremos a la espera de la fijación de audiencia para determinar la cuantía exacta de la pena”, puntualizó.

En cuanto a las probabilidades de obtener una pena efectiva, indicó que Pablo Villarroel podría eventualmente llegar a enfrentar un año de cárcel, mientras que Cisterna, al haber cumplido prisión preventiva de un año, dicho tiempo se abona a la sanción. “Desde ese punto de vista, es probable que se le otorgue una pena sustitutiva y su cumplimiento sea en libertad”.

Abogados

En tal contexto, el abogado Juan Carlos Rebolledo señaló: “Venimos en solicitar se modifique la cautelar de arresto domiciliario total a un arresto nocturno, que propicie su reinserción social, mientras se espera la decisión del Tribunal Constitucional, como del Tribunal Oral en lo Penal y los eventuales recursos que pudieran existir hasta que se presente la instancia de cumplir la sanción definida”, señaló el defensor.

En cuanto a la resolución judicial, enfatizó que no era lo esperado, pero la calificó “mejor que cuando partió todo”, al enfatizar que hasta este minuto las decisiones de los juzgados de garantía y la Corte de Apelaciones sostenían la exclusiva participación de su representado.

La abogada querellante del Centro de Apoyo a Víctimas, Natacha Oyarzún -en representación de los progenitores de Danitza- manifestó su conformidad con el veredicto, toda vez que se buscó que los jueces encontraran culpables en calidad de autores, a los acusados. “Creemos que esto representa la voz de los padres, respecto de la búsqueda de justicia para ambos inculpados”.