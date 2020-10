Mujer que denunció brutal violación: “Nunca quise que esto sucediera”

– Joven de 22 años prestó declaración sobre el ataque sexual por el que están imputados tres colombianos.

Por casi tres horas prestó declaración ayer la mujer de 22 años, de nacionalidad paraguaya, que en agosto del año pasado denunció haber sido violada por tres sujetos colombianos.

El juicio en contra de Jhan González Martínez, Jhon Perea García y Andrés Yancy Delgado se retomó el jueves, luego de un receso de varios días por la situación en Gendarmería, dada la cantidad de funcionarios contagiados por Covid-19, no pudiendo realizar el traslado de los imputados al tribunal, dado que este juicio es en modalidad semi presencial.

El fiscal Fernando Dobson pide 10 años de cárcel para los dos primeros acusados, y 4 años de presidio en calidad de cómplice para el tercero, todos de nacionalidad colombiana.

La denuncia de la mujer, de 22 años de edad, versa sobre los hechos ocurridos el 10 de agosto, cerca de las 15 horas, en un domicilio de calle Manuel Rodríguez, donde ella vivía en una de las cabañas de ese lugar.

Esto lo ratificó ayer al prestar declaración ante los jueces, fiscal y abogados defensores, bajo modalidad videoconferencia, con los resguardos debidos para mantener en reserva su identidad.

La víctima lleva un tiempo viviendo en Punta Arenas y cuando sucedieron estos hechos trabajaba en un local nocturno.

Admitió que ese día bebió y consumió cocaína, y que tres días antes había terminado su relación sentimental con el pololo. Estuvo compartiendo y que por su estado se fue a la pieza.

Aprovechándose de tal condición los acusados habrían abusado de la mujer. “Cerré la puerta y me fui a acostar, y, de repente, los vi al lado de mi cama”, dijo al responder preguntas.

“Yo nunca los invité”. Incluso cuando vio las intenciones de los sujetos los conminó a detenerse: “ustedes son amigos de mi novio, qué les pasa”.

“Ellos abusaron de mí, yo no quería”, indicó llorando, al recordar la pesadilla que vivió cuando dos de los acusados la violaron, incluso tomándola fuertemente del cuello.

“Nunca quise que esto sucediera, compartimos, pero no para llegar a esto”, señaló al tribunal.

“Esto no puede quedar así”, y “¿por qué me hacen esto?”, fueron otras de las frases que se le escucharon decir a la joven mujer, que un día viajó a Punta Arenas con la intención de encontrar mejores expectativas económicas, y no estar en calidad de víctima de un grave delito.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía los sujetos se aprovecharon de la condición en que se encontraba la mujer para violar “dado el estado etílico en que se encontraba”, y “a pesar de que la víctima intentaba evitar estas acciones”.

El informe médico reveló que a consecuencia de estas acciones la víctima resultó con “equimosis en el cuello, lesión cervical sugerente de compresión digital y eritema en zona genital externa”.

El juicio oral se reanudará recién el próximo viernes, a las 14,30 horas, ocasión en que el fiscal Dobson presentará otras pruebas y declaración de peritos y policías.