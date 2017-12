Mujer sufre doble fractura de tobillo al caer a la salida de ferretería y anuncia acciones legales

– Socio de la Ferretería Prat se defiende, señalando que la caída se produjo por un descuido de la clienta.

Sensaciones que van desde la impotencia hasta el desamparo son las que desde hace un mes y 8 días ha debido soportar Violeta Barrientos Velásquez (52), vecina de la población Pedro Aguirre Cerda que el 23 de noviembre pasado salió de su casa en pos de una acción social y terminó siendo atendida por el Samu, producto de un accidente sufrido a las afueras de una ferretería del sector sur -al tropezar con un tubo propiedad del local- y que hoy la mantiene enyesada en cama sin poder moverse, sin sentir desde entonces que los propietarios del local tengan la intención de darle alguna respuesta de lo sucedido.

Según relató la afectada ayer en su domicilio del pasaje José Ballesteros, todo ocurrió a la salida de la Ferretería Prat. “Ese día andábamos haciendo una obra social en ayuda de una abuelita que conocimos cuando realizábamos un curso de gasfitería. A ella se le quemó la casa hace 20 años y como sigue viviendo en las mismas condiciones, juntamos dinero en el grupo para apoyarla con algunos arreglos en la casa. Pero faltó plata y fue entonces que con mi marido decidimos ir a comprar un contramarco de puerta al local -ubicado en calle Arturo Prat 2573, entre Las Heras y Miraflores-, además de otro encargo que nos hicieron para el apoyo que estábamos preparando. A la salida pasé a tropezar con un tubo que está asomado contiguo a la ferretería y caí”, detalló.

Tras 45 minutos de espera, fue socorrida por el Samu y recién a eso de las 22,45 horas fue atendida por un especialista en el Hospital Clínico, donde se enteró que tenía fracturados los dos tobillos.

Su esposo, Pedro Avila Escalona (56), narró a El Magallanes que desde aquel día no ha logrado contactarse con los propietarios del local, por cuanto considera que son los responsables de lo sucedido.

Complicación y

acciones legales

El matrimonio tiene tres hijos, dos de los cuales (de 20 y 24) viven con ellos en casa mientras que su hija de 29 se encuentra independizada. Por lo anterior, el no poder movilizarse, ha sido para Violeta y Pedro un golpe duro que los tiene de paso imposibilitados de llevar adelante las rutinas acostumbradas en casa. “En mi caso, trabajo como empleada y esto me vino a pasar en el peor momento, justo cuando estaba juntando dinero para llevar a mi nieta a Santiago, ya que se tiene que someter a una operación”, dijo teniendo también el pesar de que en este escenario se suma el que su padre (que tiene más de 80 años) padece de cáncer y en la actual condición no podrá visitarlo, como la hacía regularmente.

Acciones legales

Pedro complementó diciendo que a fines de diciembre tenía presupuestado viajar al norte del país para visitar a su madre. “Ahora no podré ir y tampoco trabajar o hacer algunas actividades que estaban programadas con un club deportivo, ya que ahora es necesario cocinar y hacer cosas de la casa. Si la operan, no sé qué voy a hacer, voy a tener que pedir licencia o algo porque no puede caminar. Por estas complicaciones vamos a iniciar acciones legales en contra de la ferretería debido al perjuicio que todo esto nos ha ocasionado”.

Local se defiende

Desde Ferretería Prat, uno de los socios David Neira Márquez, lamentó lo sucedido pero argumentó que existen datos que dan a entender la inexistencia de responsabilidades del local en el accidente sufrido por Violeta. “Sé que el caballero -Pedro- vino al menos dos veces, en horas que yo no estaba, porque tengo otras actividades. Entonces nunca se ha contactado conmigo ni con mi socio. Averiguamos cómo fue el accidente y el asunto es que nosotros tenemos una salida recta desde la puerta, con dos peldaños de salida a la calle, pero ese día y por lo que nos contó una persona que estaba pintando afuera, la señora salió por el costado e iba distraída porque iba con el celular en la mano, giró a la izquierda y no se dio cuenta que había un desnivel, que no es la salida normal hacia la calzada. Considero que dado esto, no tenemos responsabilidad por la forma en que sucedió el accidente y en los 22 años que funcionamos, esto nunca había pasado”.

Respecto del tubo, señaló que corresponde a un punto utilizado en ocasiones para instalar publicidad. “De todas maneras, se puede eliminar”, indicó.