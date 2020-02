Mujer sufrió pérdidas millonarias en su casa por choque protagonizado por conductor ebrio

Juana Riquelme se salvó por milagro ya que, justo cuando se iba a meter a la ducha, la llamó su hija y eso retrasó su ingreso al baño. De lo contrario, no lo hubiese podido contar porque en segundos el vehículo destrozó esa habitación.

Si no es porque la hija la llama, el accidente la hubiese sorprendido en el baño duchándose y lo más seguro es que Juana Riquelme no habría podido contar el sufrimiento que le hizo pasar ayer un conductor ebrio que destruyó parte de su vivienda, en calle Daniel Cruz Ramírez Nº 0456.

El sustento económico de esta mujer, de 68 años, son los trabajos de costura. Por eso es que, sin poder contener el llanto, dijo a La Prensa Austral que este accidente la dejó de manos atadas: “Porque este hombre (el conductor) me destruyó las máquinas de coser y las cosas que utilizo para hacer mis trabajos”. Sin mencionar los daños estructurales que sufrió la vivienda, que llegó a descuadrarse con el fuerte impacto.

Accidente

Esta historia nuevamente es protagonizada por un conductor en estado de ebriedad, el cual fue detenido por Carabineros y esta mañana pasará al Centro de Justicia para su formalización de cargos.

El chofer, al volante de una Kia Sorento, llevaba de acompañante a una mujer. El estado etílico le hizo perder el control y pasar a impactar, primero, un poste del alumbrado público, el que dejó en el suelo. Edelmag reportó que 114 clientes quedaron varias horas sin suministro eléctrico, “en el sector comprendido por las calles Pedro Aguirre Cerda, Daniel Cruz Ramírez, José Martínez de Aldunate, Ocasio Alonso, Hernando de Bustamante, pasaje 1 y pasaje 2”.

El poste no fue impedimento para que en su loca carrera el conductor pasara a derribar el portón de fierro de la casa, más el frontis, deteniendo recién la marcha al interior de la vivienda.

La señora Juanita no podía creer lo que estaba viendo. Frente a sus ojos tenía la parte delantera de un vehículo, con el motor aún en marcha. Las tablas del techo y del piso colgaban como si hubiese detonado una bomba.

El “freezer” prácticamente nuevo que le habían regalado terminó pulverizado. La lavadora casi desapareció. Y así muchas otras cosas más. Sólo la reparación del inmueble más los enseres destruidos suman fácilmente unos 20 millones de pesos.

Al volante iba un hombre que sólo quería escapar. A su lado una mujer que lo sindicaba a él como el conductor. Los dos tambaleaban al caminar.

“Un estruendo”

“Fue un estruendo muy fuerte el que se escuchó, y no me pasó nada gracias a que mi Diosito siempre me protege”.

Se había acostado de madrugada, avanzando en trabajos de costura que debía entregar. Sin embargo antes de las siete ya estaba en pie, porque sus lentes estaban malos y pensaba bajar temprano al centro para ir a arreglarlos.

“Estaba por meterme a la ducha cuando mi hija me llamó y nos pusimos a conversar. Ese ratito fue el que me salvó la vida, porque si no el choque me pilla duchándome”.

Vecino

“Lo único que quería era escapar”, comentó la afectada. Pero sus gritos pidiendo ayuda trajeron a un vecino que resultó clave para lograr la captura del hombre.

Esta persona, que pidió reserva de su identidad, contó que estaba por salir a trabajar cuando sintió el estruendo del poste. Primero pensó que era por efecto del viento que había caído, hasta que sintió los gritos de la mujer pidiendo ayuda. “Ahí fue cuando vi el auto incrustado en la casa de la vecina y al conductor que sólo quería escapar. Junto a otro vecino logramos retenerlo hasta que llegó Carabineros”.

Formalizado

El fiscal de turno dispuso que el conductor quede en calidad de detenido y esta mañana pase al tribunal, donde seguramente será formalizado por los delitos de conducción en estado de ebriedad y daños.