Municipio busca destrabar aprensiones para terminar contrato por estacionamientos

Una nueva instancia para decidir el término del contrato por el cobro de estacionamientos, se abrirá hoy en el municipio de Punta Arenas tras llevar el tema “a tabla”.

Luego que en la pasada sesión del miércoles del Concejo Municipal no se lograrán los cinco votos para decidir poner fin al vínculo con Sur Romeral Ltda. comenzó a regir un plazo de 20 días para un pronunciamiento en favor o en contra por parte de los ediles. En caso que ello no ocurra, prima al término del plazo la decisión del alcalde.

Antes del encuentro, donde se buscará destrabar la situación, el tema será analizado por la comisión de Infraestructura del municipio. En la cita, también fijada para hoy (pero en la mañana) participarán concejales y jefe de los departamentos jurídico y de control, apuntando a discutir cuáles son los alcances legales que podría traer el término anticipado del contrato de concesión. Esto, justamente, es lo que hizo que cinco concejales se abstuvieran, argumentando la necesidad de mayor información y sus aprensiones en base a la demanda que la empresa interpuso en contra del municipio y al pronunciamiento solicitado a Contraloría.

Si con los antecedentes los ediles logran disipar sus dudas, ya por la tarde la votación podría modificarse con respecto de la última y en la cual las abstenciones de Daniela Panicucci, Verónica Aguilar, Arturo Díaz, Mauricio Bahamondes y José Aguilante, no permitieron dar luz verde al término del contrato.

En las calles

“Es un tema sensible y por eso no quisimos apurar una decisión, pensando en que además de fiscalizar debemos velar por el patrimonio del municipio. Y no queremos dar un paso en falso que nos lleve a vernos enfrentados a algo que personalmente viví en el pasado como concejal, en la justicia”, señaló José Aguilante, quien requirió a la Contraloría pronunciarse acerca de la legalidad en el actuar del municipio y de la concesionaria.

Mientras tanto, Sur Romeral Ltda. mantiene el cobro de tarjetas con 40 guardiayudas en las calles. El alcalde Claudio Radonich dijo que aquello está dentro de la legalidad porque el contrato, hasta que no se diga lo contrario, se mantiene vigente. Esa vigencia también significa que la empresa mantiene sus obligaciones, exponiéndose a sumar nuevas multas por incumplimientos.

En lo operativo, a poco de andar quedó clara la división de los trabajadores, reafirmándose cuando la mitad de ellos no aceptó las condiciones de la concesionaria, acusó de incumplimiento y terminó por quedar sin trabajo. Otro grupo se mantiene cumpliendo su labor bajo contrato por faena.