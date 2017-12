Core Nicolás Gálvez (DC) calificó como “nefasto” el aporte de concejal Germán Flores (DC) a Carolina Goic

Diego Fernández Alderete

dfernandez@laprensaaustral.cl

La primera vuelta de hace un mes, provocó una profunda crisis política al interior de la Democracia Cristiana. Tras el magro resultado obtenido por Carolina Goic en las elecciones presidenciales, la senadora por Magallanes se vio “obligada” a renunciar a su cargo de presidenta de la falange y cuestionada por militantes de su propio partido por no realizar una campaña política potente.

La segunda vuelta -que culminó el domingo con la victoria de Sebastián Piñera ante Alejandro Guillier- hizo que el terremoto dentro de la DC se extendiera a todos los demás partidos que conforman (o conformaron) la Nueva Mayoría.

“El Frente Amplio no fue a votar y aquellos piñeristas que creyeron que la elección estaba ganada fueron ayer (domingo) y terminaron marcando este porcentaje grande. Nadie lo esperaba, pero finalmente son las lecciones que tenemos que sacar. En la región creo que tenemos oportunidades, tuvimos el 56% con un candidato que no ganó en todo el resto del país. Siento que tenemos oportunidades respecto a lo que podamos construir de aquí y a lo que viene. Esa es la reflexión que tenemos que hacer mientras transitamos por este largo trayecto”, señaló este lunes el consejero de la Democracia Cristiana, Nicolás Gálvez López.

En la misma línea, manifestó que la participación de la DC en las pasadas elecciones fue paupérrima y que deben sacar lecciones de lo ocurrido. “Todo lo que fue la última elección fracasó. Todo lo que representamos en la última elección se fue al tacho: el camino propio y de ir solos a primera vuelta, todo eso finalmente sufrió una derrota. Ahí debemos sacar las lecciones a cuál va a ser nuestro ordenamiento en el futuro. Urge un sexto congreso ideológico, urge tomar las definiciones porque esto pasa por las ambigüedades, por no tener claridad en diversas materias, tanto en las de índoles valóricos, como en aquellas cosas que tienen la definición propia del gobierno. En eso siento que los DC, aceptamos que minorías internas tuvieran una mayor representación que el partido definió”, enfatizó.

Una candidatura

sin rumbo

La elección de consejeros regionales marcó -entre otras cosas- la salida de Nicolás Gálvez del Consejo Regional, perdiendo así la DC otro cupo importante en el poder político. Para Gálvez, quien vive sus últimos meses en el cargo, dijo que “el principal cuestionamiento es personal, de no haber marcado la diferencia respecto a lo que es la vieja política, de muchas veces haber puesto una suerte de sentido colectivo que nunca existió por sobre mis propias prioridades. Creo que nunca marqué la diferencia, no logré marcarme como una persona de recambio al interior de la DC y eso finalmente hace que perdamos un cupo”, complementó.

Sin embargo, el consejero manifestó que existen -a su juicio- grandes problemas del partido a nivel regional, siendo que hace algunas semanas en conversación con La Prensa Austral, la presidenta regional de la Democracia Cristiana, Eugenia Mansilla, dijo que la crisis interna que vive la falange a nivel nacional no ha impactado en la región. “Hay factores que uno no manejó, que son los propios equipos de la senadora Goic, que muchas veces coartaron a todo aquel que haga campaña muy distinta a lo que estaban haciendo ellos con los típicos banderazos en Colón con Bories que concentraron la campaña. Irrumpieron cualquier otro intento que fuese distinto a aquello. Estoy hablando del jefe de la oficina en Magallanes, Germán Flores, y Claudia Silva en Valparaíso, que creo que fueron flacos favores a la candidatura de Carolina Goic donde muchas veces hasta persiguieron gente que pensaba distinto”, acusó Gálvez.

En la misma línea, sus cuestionamientos fueron más allá, puesto que indicó que “Germán Flores planteaba que él iba a perseguir a aquellos que no estuvieron con Carolina Goic, cuando lo que teníamos que ver era que Alejandro Guillier ganara en la región, cosa que cumplimos. Siento que tenemos diferencias de visiones y espero que en algún minuto poder concordar, y si no se puede con aquellos de las directrices del partido, que se vayan. Yo creo que es algo que tiene que ocurrir y debemos hacer un esfuerzo por reencantar a aquellos que han tenido sintonía con nosotros, que se integren y poder renovar este partido”.

Las condiciones

Según Gálvez, no tendría problema en apoyar una nueva candidatura de la senadora Carolina Goic al Parlamento, aunque manifestó que es de urgencia para la ex candidata a la presidencia, cambiar su equipo de campaña. “Yo no estoy haciendo un cuestionamiento a Germán Flores como dirigente político ni como DC. El no representa a nadie dentro de las bases de la DC, no es dirigente. Es representante de la oficina parlamentaria de Carolina Goic y yo posterior a la primera vuelta lo dije, hago un llamado a la senadora a que ella revise sus equipos parlamentarios si quiere seguir en la carrera política. Yo no tendría ningún inconveniente en apoyar a Carolina en la reelección, pero si va a tener los mismos personajes que tiene al lado, a mí me parece que fueron inútiles en la primera campaña, difícilmente vamos a mejorar los resultados que tuvimos ahora. Si tuviera el mismo equipo, yo no tengo ningún interés de estar cerca, creo que son gente que ha hecho daño no sólo a la senadora, sino que a todo lo que rodea a la senadora. Germán Flores y Claudia Silva son los jefes de campaña en Magallanes y han sido actores nefastos para la vida política de Carolina Goic.”, remató.