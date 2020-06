Presidente del Colegio Médico, Gonzalo Sáez: “No es el momento ahora de relajarnos”

Bajar a un solo paciente el número de contagiados por Covid en Magallanes, como fue la cifra que se conoció ayer, después de haber llegado a tener 45 casos en un día, es para algunos muy positivo pero para otros puede ser una situación media engañosa, y que puede llevar a que la gente se relaje con las medidas de seguridad.

De ahí la insistencia de las autoridades a no dejar de lado los elementos de protección personal, y el uso de artículos higiénicos, como alcohol gel y también el lavado de manos con jabón.

Para el presidente del Colegio Médico regional, Gonzalo Sáez, las cifras reflejan el cumplimiento de las medidas que tanto se promovieron. Pero lo más importante, dijo, “no es el momento ahora de relajarnos”.

Sáez, al igual que su colega Izkia Siches en la Región Metropolitana, lideró la voz cantante localmente, sobre todo cuando la situación tuvo ribetes complejos y el porcentaje de ocupación de camas bordeaba un 90 por ciento y se terminó decidiendo el traslado de pacientes a Santiago.

“Hoy estamos bastante más tranquilos porque con enfermedades infecciosas lo que pasa es que cuando tienes un peak muy alto de casos, es imposible seguir la trazabilidad de todos ellos. O sea, en un momento son muchos casos que uno no sabe dónde se contagiaron y por lo tanto la estrategia fundamental, que es detectar, trazar y aislar, se empieza a perder. Es lo que está pasando hoy en la Región Metropolitana, donde la epidemia ha golpeado fuerte en barrios que son muy populosos, con mucho hacinamiento, entonces se pierde la trazabilidad, y ahí ya no tienes opción de aislar todos los casos”.

Sáez reconoce que “nosotros estuvimos en algún minuto a las puertas de que eso sucediera, pero el hecho de haber tenido una cuarentena y que la población entendiera que las medidas de distanciamiento físico, uso de mascarillas y lavado de manos son efectivas, permitieron que los casos Covid fueran descendiendo, y que en estos momentos tengamos una tasa de contagio bastante baja”.

Contacto con

otros médicos

Consultado si ha tenido contacto con colegas de Santiago, para compartir la experiencia local, de la cual lentamente empezamos a salir, respondió que “nosotros estamos en contacto todo el tiempo. Efectivamente hoy en Santiago la situación es muy trágica y los sistemas de paciente crítico están absolutamente colapsados. Por eso inclusive se están trasladando ventiladores mecánicos desde la región a la capital porque las próximas dos semanas van a ser muy duras en la capital”.

Sobre un eventual apoyo médico para reforzar en Santiago, dijo que hasta el momento no se les ha solicitado nada. Pero hace la observación de que “en Magallanes no sobran intensivistas”.

No hay espacio

para el relajo

A la luz de los números, y si estos permitirían ver más alentadora la situación en Magallanes, y si como gremio pueden entregar una voz más tranquilizadora a la comunidad, sostuvo que “no se trata de tener una voz tranquilizadora, se trata efectivamente que nosotros logramos pasar un primer peak importante y hoy estamos con una tasa de contagio baja, pero eso se debe a que las personas han mantenido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los sistemas médicos en Chile. El hecho de mantener la distancia física, uso de mascarillas, lavado de manos, adultos mayores confinados o aislados, son medidas que están dando sus frutos. No es el momento ahora de relajarnos, porque no hemos logrado inmunidad del rebaño. Esto se ha demostrado en los estudios en España, Islandia y Nueva Zelanda, que a pesar de pasar por un peak, la población no queda inmune al virus y por lo tanto tenemos que mantener estas medidas hasta que no aparezca un remedio o una vacuna. No es un tema para relajarnos, porque efectivamente el hecho de no relajarnos es lo que nos mantiene con esta tasa baja de contagios”.