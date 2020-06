Encargado de pesquera clausurada por la seremi de Salud: “No hay trabajo, nos atan las manos, no nos dan alternativas, ni soluciones, ellos cierran y se van”

En medio de los reclamos y acusaciones de abuso de poder e indolencia por parte de los trabajadores, la secretaría regional ministerial de de Salud Magallanes, junto a la PDI y Carabineros, desalojó y clausuró la planta pesquera Uni SPA, ubicada en calle Las Heras Nº550, en la población Fitz Roy, y se decretó un sumario sanitario. La razón de tan drástica medida ejecutada ayer en la mañana responde a deficiencias en la implementación de las medidas preventivas de coronavirus, irregularidades detectadas en las acciones de fiscalización que lleva adelante esa repartición a diferentes establecimientos y empresas para contener la pandemia de Covid-19 en la región.

Según informó la seremi de Salud, en la inspección se constató que no se respetaba el distanciamiento social y no todos los trabajadores usaban mascarillas. De igual forma, añade Salud, este implemento no era proporcionado por el empleador en las cantidades suficientes, teniendo que los propios trabajadores adquirirlas.

Quejas contra

la medida

Tras el procedimiento, el encargado de la planta pesquera, Héctor Andrade Díaz, señaló que han implementado todos los protocolos de seguridad, de la mejor manera que tienen, de acuerdo a lo que como trabajadores saben de la pandemia. “En nuestra planta no tenemos contagiados, y eso es gracias por todas las medidas de protección que hemos tomado. Acá se usa mascarilla y al entrar pasan con alcohol gel, hay pediluvio (para sanitizar el calzado), se les toma la temperatura a todos los trabajadores. Tenemos un tremendo cuidado y en esta planta no hay contagios”.

Andrade dijo no entender que un equipo de la seremi de Salud visitara la planta pesquera el martes, informándoles de algunos incumplimientos sanitarios a subsanar y que no pasado 24 horas volviera al lugar, pero esta vez para su clausura.

“Lo que no entiendo, es por qué las autoridades llegaron hoy (por ayer) con la orden de cese de funciones y con un regimiento. Por qué no nos informaron en su visita el mismo martes, cuando había muy poco producto (erizo en cáscara), que no podíamos funcionar”.

“Somos gente

de trabajo”

Agrega que por asumir que no era tan grave las anomalías detectadas el martes, decidieron recibir productos del mar y comenzaron a procesarlo, estando en plena faena cuando cerraron la planta.

De la misma manera, el encargado de la planta reprochó la forma en que se desarrolló el procedimiento. “La planta estaba llena de vehículos policiales, como si fuéramos gente mala haciendo alguna maldad… Pero somos gente de trabajo, si estos señores supieran lo que es ganar la platita metiendo las manos en el agua fría en pleno invierno… Mire, no hay trabajo y acá nos amarran las manos, no nos dan alternativas, ni soluciones, ellos cierran y se van… Qué vamos a hacer, qué hace la gente humilde, imagine que ya con el aumento de los costos de la luz, el agua y el gas por parte de las empresas distribuidoras, qué van a hacer los trabajadores. La gente ha llorado, si hay que hacer platita, porque si uno no paga, la familia se queda sin suministros ni comida”, reflexionó.

Tras el cierre y clausura de la planta pesquera, el personal que llegó a laborar al recinto fue enviado a sus hogares a bordo de buses.

Se estableció un contacto positivo

Por su parte, la seremi de Salud, Mariela Rojas, se refirió a esta situación en su balance diario del estado del Covid-19 en la región, señalando que se pudo establecer que hubo un contacto positivo en una planta pesquera que dio origen a un brote, del cual se determinó como contacto directo a 39 personas (laborales) y familiares a otros 12. Se derivó a 28 de ellos a residencias sanitarias. Además, una persona que trabajó en la planta, que volvió a su hogar en la Región de Los Lagos, también fue contactada.

La seremi Rojas informó que se notificó un caso nuevo de Covid-19 correspondiente a la ciudad de Punta Arenas, sintomático.

A la fecha en Magallanes se registran 1.089 casos en total de coronavirus. En materia de exámenes, a nivel regional se han realizado 8.581 PCR, con una positividad de 12,69%. Sin embargo, trascendió que desde el lunes no se procesaron muestras en el Hospital Clínico por problemas técnicos (quiebre de stock) y los exámenes se fueron todos al Cadi.