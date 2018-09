No renovación de convenio para navegar en lago Nordenskjöld pone en riesgo reservas en circuito W

Empresa Fantástico Sur advierte que situación podría provocar a partir de octubre un importante efecto en las visitas al sector ad portas de iniciarse la temporada alta y respecto de la cual se espera recibir a más de 250 mil turistas.

“No nos gustaría llegar al extremo de tener que disminuir camping y parar las reservas. Sabemos que será una medida que generará un importante efecto en las visitas del Circuito W –trekking que comprende unos 70 kilómetros-, así como un gran impacto económico y social en la comunidad y el turismo, motivo por el cual, estamos tremendamente preocupados”.

Con estas palabras, el gerente general de Fantástico Sur, Josian Yaksic, dimensionó una problemática que hasta ahora no tiene solución en este importante sector de Torres del Paine: la no renovación del convenio de navegación por el lago Nordenskjöld entre la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la empresa, instancia que posibilita la atención logística a los refugios Cuernos y Francés, que año a año reciben más de 50 mil turistas.

Al respecto, enfatizó que dicha decisión está en manos de la institución autónoma del Estado, escapando ello al rango de acción de la empresa, por lo que fue enfático al decir que: “no podemos seguir aceptando turistas sin la certeza de poder atender logísticamente los refugios”.

Lago y refugios

Yaksic explicitó en este sentido, que la renovación es crucial, toda vez que la navegación por el lago Nordenskjöld permite entre otras acciones, prestar servicios de emergencia y atender las necesidades de campamentos de la Conaf en el Parque Nacional. Asimismo, de gran importancia para esta área, los refugios y camping Cuernos y Francés, por cuanto entregan servicios de alimentación e higiénicos a 180 turistas diariamente, “para lo cual es necesaria la navegación como el medio más eficiente y sustentable para proveer suministro de mercadería y energía, retiro de basuras, y apoyo logístico al sector, ubicado en la ribera del lago Nordenskjöld, a unas 5 ó 6 horas caminando desde el acceso principal de Torres del Paine.

Renovación pendiente

Por cierto, la renovación del convenio para la navegación en este sector -que cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable-, es algo que Fantástico Sur ha venido gestionando con la Conaf desde hace seis meses. En particular, el 18 de julio pasado y luego de pasar por el área jurídica de la Corporación, se notificó a Fantástico Sur que el convenio estaba listo para la aprobación final. “Desde esa fecha, la situación se ha vuelto compleja, ya que por alguna razón que no comprendemos, vemos que no existe avance ni voluntad en tan importante trámite”, puntualizó.

Junto con ello, Josian agregó que el 24 de agosto pasado la empresa recibió una comunicación oficial de parte de la Conaf en la que se les informó que el convenio suscrito con la Conaf el 20 de enero de 2016, y en base al cual se realizaba la navegación en la actualidad, hoy no se encuentra vigente, por lo cual se solicitó a la empresa suspender toda la navegación logística en el lago Nordenskjöld hasta que se concrete la renovación. “Se nos ha dicho informalmente que una de las razones para no renovar este Convenio sería el litigio pendiente entre el Consejo de Defensa del Estado y la Reserva Cerro Paine -relacionada con la propiedad de Fantástico Sur- por un tema de límites. Esa causa judicial se encuentra hoy siendo resuelta en tribunales, ya que aborda un problema que se origina hace varias décadas, mucho antes que la familia Kusanovic comprara la antigua estancia Cerro Paine. Ese juicio nunca ha representado un freno para el trabajo colaborativo que realizamos con distintos servicios del Estado”,afirmó el gerente general de Fantástico Sur.

A contar de octubre

De no existir un convenio que autorice la navegación –según advierte la empresa-, será imposible atender a todos los turistas, lo que derivará en la disminución de la capacidad y suspensión de reservas del Circuito W a partir del mes de octubre. “Esperamos que esta situación se resuelva cuanto antes por la autoridad, para así poder atender con normalidad a todos los turistas que visitan y confían en el destino Torres del Paine”, concluyó el gerente general de Fantástico Sur.