Murió pequeña natalina que había recibido trasplante

– “Nos deja un hermoso legado de entrega infinita, sin esperar nada a cambio”, afirmó su madre, la periodista Ingrid Celis.

“Ema, hija querida, descansa en paz”. Con ese mensaje, los papás comunicaban el deceso de Ema Duamantes Celis, de 6 años, la niña natalina que había sido trasplantada en el Hospital Luis Calvo Mackenna el 14 de septiembre del año pasado a raíz de una leucemia mieloide aguda. Ema tenía una sonrisa cálida, siempre presente, era un ángel que logró mover los corazones de cientos de personas que siguieron su historia de vida y quienes hoy sienten su partida.

La menor permanecía internada en el Hospital Calvo Mackenna en Santiago. Su mamá Ingrid Celis señala que esperan cremar sus restos. El miércoles o jueves estarían en condiciones de volver a Puerto Natales.

Su fallecimiento se produjo a las 14,30 horas de este sábado a causa de una neumonía provocada por un adenovirus post trasplante. “Luego del trasplante de médula quedan inmunosuprimidos lo que hace que se enfermen con facilidad. Ema tuvo hongos, bacterias y adenovirus desde el día uno después del trasplante y murió porque sus pulmoncitos ya no dieron para más”, subrayó.

“Estamos felices de haber tenido la mejor hija. Estamos orgullosos de haberla tenido y que ella nos haya elegido como sus papás. Fue una hija que vino a este mundo a pesar de todo el sufrimiento, ella no pedía nada y lo pasó muy mal. Yo no le doy a nadie el sufrimiento que pasamos con nuestra hija, Ema sufrió mucho y no se lo merecía, pero además su condición (síndrome de Down) la hacía especial, era un ángel que aguantó una dura batalla”, afirma su madre desde Santiago.

Ella reconoce que su hija tenía que descansar. “Nos deja un hermoso legado de entrega infinita, sin esperar nada a cambio de nadie, ese es el legado que va a quedar en los corazones de las personas y como papás nos toca continuar con este legado de amor que nos deja Ema”, concluye Ingrid.

El Consejo Regional del Colegio de Periodistas hizo llegar sus más sinceras condolencias a su madre, Ingrid Celis, periodista, y a toda su familia. Expresan su admiración y reconocen la valentía y lucha sin descanso que dieron por salvar las sonrisas, esperanzas, sueños y alegrías de su pequeña hija. “Ema, hoy levantó sus alas y regaló una naturaleza de inspiraciones, anhelos, abrazos e infinitas emociones. Dejó esa mirada imborrable de niña capaz de transformar y unir corazones. Ese tesoro nunca lo olvidarán y será el crepúsculo que los ilumine”, concluye el Colegio de la Orden.