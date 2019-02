Nuevo intendente José Fernández: “Espero que podamos trabajar en paz y armonía”

María Teresa Castañón: “No hay mala evaluación ni pérdida de confianza, pero he decidido dar un paso al costado, porque mi función es no perjudicar en nada la gestión del Presidente Piñera”.

Las palabras finales del saludo que entregó el nuevo intendente de Magallanes y Antártica Chilena, José Fernández Dübrock, durante la asunción del cargo, sacaron aplausos atronadores. La rúbrica en los documentos oficiales durante la ceremonia de ayer en la tarde en el salón de reuniones Nelda Panicucci, lo envisten como el tercer intendente en menos de un año del segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Fernández sabe que no la tiene fácil. Sobre todo porque su antecesora sufrió eso que en política se conoce como “el fuego amigo”.

Tal vez por eso en su primer mensaje llamó a la unidad. Y apoyándose en el eslogan del gobierno, “Chile lo hacemos todos”, le pidió a los consejeros regionales presentes en el acto su participación, “porque ustedes son actores importantes en el desarrollo de la región”.

Terminó sus palabras con una reflexión: “Espero que podamos trabajar todos en paz y armonía por el desarrollo y el bien de la región”.

A las 15 horas partió la ceremonia, asistiendo la totalidad del gabinete regional, secretarios ministeriales, dirigentes políticos de Chile Vamos, alcaldes y consejeros regionales.

Como una tremenda responsabilidad calificó el nuevo intendente la tarea que le encomendaron. Espera continuar la labor realizada este año y avanzar en otras materias.

El Plan Magallanes, por ejemplo, además de muchos otros proyectos, necesarios de poner en marcha prontamente. Varios de ellos están en la búsqueda de fuentes de financiamiento. Una vez lograda esta fase vendría la ejecución de los mismos.

Sobre ser el tercer intendente en un año, dijo entender que para la opinión pública no se vea bien, pero también puede significar una preocupación del gobierno para que las cosas se vayan realizando según el programa trazado.

Llamado a la calma

A diferencia de Christian Matheson, que por encontrarse en Santiago no asistió en julio de 2018 a la asunción de María Teresa Castañón, la ex intendenta se hizo presente ayer en la llamada “Moneda chica”.

Terminada la ceremonia habló con los medios de prensa. Como era de suponer, partió agradeciendo al Presidente de la República por haberle confiado la conducción de la región.

En trabajo, destacó la estrategia que pudo desarrollar, ligada netamente a lo social. “Acá pueden cambiar las personas pero el plan de gobierno y estrategia para la región seguirán andando tal cual ha funcionado”.

De ahí el llamado a la calma, a la comunidad en general, a los grupos postulantes a viviendas y la agrupación chilota, porque los programas seguirán en desarrollo.

Castañón reafirmó su condición política de derecha y lealtad a Piñera. “Uno se mantiene hasta que el Presidente diga lo contrario y seguiré apoyando en todo lo que sea necesario”.

“Ha sido agotador”

Declinó ahondar en los motivos de su renuncia. “Es difícil dejar a todos contentos y muchas veces no se logra el consenso. No hay mala evaluación ni pérdida de confianza, pero he decidido dar un paso al costado, porque mi función es no perjudicar en nada la gestión del Presidente Piñera”.

“Por ahora sólo quiere descansar. Ha sido un proceso agotador. Cumplí una etapa”, señaló.

“Nadie me ha llamado para que tome otro cargo, pero mi salida fue una buena salida. La presenté y el Presidente la aceptó y ahora, por un tiempo, me voy a dedicar a mi familia”.

“Los rumores nunca me afectaron y nunca me hice cargo de ellos. La política muchas veces funciona así y acá, aunque muchos no lo crean, vamos a seguir siendo equipo. Quizás uno no se lleve bien con todos, pero demostramos que el gobierno está más unido que nunca”, concluyó la ex intendenta.