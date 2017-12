Nuevos migrantes valoran “hospitalidad” magallánica pero critican “excesivo cobro en arriendos” y “bajos sueldos”

La historia de nuestra región se ha construido gracias a la riqueza cultural que han aportado tanto sus pueblos originarios: selknam, yaganes y kawésqar, como también los inmigrantes europeos que llegaron a fines del siglo XIX tales como croatas, españoles, ingleses, italianos, alemanes, franceses, suizos. Además del masivo éxodo interno de chilenos en 1960, provenientes del archipiélago de Chiloé hacia la ciudad de Punta Arenas.

Lo que deja en claro es que a pesar de los diferentes momentos históricos que se han vivido en la Región de Magallanes, nuestro territorio siempre y su gente siempre se han encargado de recibir de la mejor manera y transformarse en el nuevo hogar de todos quienes buscan comenzar una nueva y próspera vida.

El caso más reciente es el que ocurre con los migrantes colombianos, peruanos, venezolanos, paraguayos, dominicanos y haitianos, quienes destacan la calidad de vida que adquieren en Punta Arenas, pero critican los altos precios de los arriendos y en algunos casos, los bajos salarios.

Hilary es una joven colombiana, que trabaja en el centro de nuestra ciudad, por lo que comparte casi todo su tiempo con los magallánicos a quienes califica como “siempre muy correctos y amables con el extranjero” eso sí, asegura que al llegar acá se dio cuenta de los altos precios que deben pagar por una pieza, los que son muy similares al sueldo mínimo que se paga en Chile, razón por la que le ha costado salir adelante.

Otro caso es el de Yecsi, quien viajó desde Venezuela primero a Santiago y luego a Punta Arenas, dejando en claro las diferencias que existen con los capitalinos: “El cambio es muy grande, ya que acá las personas son más amables y cálidas. Me encanta estar acá”, aunque respecto de los arriendos asegura que tuvo bastante suerte “cuando me vine a vivir a la Región de Magallanes, mi jefe me prestó una vivienda sin costo, lo que me sirvió bastante, pero me ha tocado ver a muchos de mis compatriotas muy complicados con los arriendos”.

Jean Bernal es parte de la pequeña comunidad haitiana que se aventuró en mayo de 2016 llegar hasta nuestra región para poder comenzar una nueva vida, debido a la dificultad de encontrar trabajo en su país y la complicada realidad social del país americano insular. Sobre el recibimiento que tuvo de los magallánicos se sincera: “Yo tenía miedo de que por ser extranjero no me recibirían de la mejor manera, pero acá encontré mucho amor y cariño”. Respecto de su salario, señaló que si bien no es alto “me alcanza para vivir tranquilo y feliz en un ambiente de trabajo en el que comparto con más hermanos haitianos y con un jefe que nos ha acogido como su familia”.

Desafíos de la Iglesia Católica

El obispo de la Iglesia Católica en Magallanes, Bernardo Bastres también tiene una mirada sobre la actual migración que se vive hacia nuestra región: “En general acá en Punta Arenas se acoge bien a los migrantes, aunque hay algunas excepciones. Lo que más cuesta es recibir a los hermanos y hermanas que tienen un color distinto, pero debemos acostumbrarnos a que esa condición es sólo algo externo y lo que nos debe importar siempre es lo que llevan en sus corazones”, destacando el trabajo de integración que realizan las comunidades cristianas con los migrantes que llegan a la región.

Respecto de las barreras que deben enfrentar los extranjeros cuando llegan a nuestra región, la autoridad eclesiástica es clara: “Si bien no son la mayoría, hay algunos que atienden mal a los migrantes y como Iglesia, nos hemos encargado de denunciarlos”, señalando además que se aprovechan al cobrarle “tres veces más por un arriendo” o no entregarle lo “justo” por los diferentes trabajos que realizan.