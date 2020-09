Obispo Bastres insta a votar en plebiscito: «Que Chile progrese en justicia social e igualdad de oportunidades no se logra ni con violencia ni con la imposición arbitraria de un sector sobre el otro»

En el solemne Tedeum ecuménico, el obispo Bernardo Bastres llamó a los magallánicos a acudir a votar en el próximo plebiscito constitucional del 25 de octubre, sosteniendo que participar en actos eleccionarios es una forma de hacer presenta en nuestra sociedad los valores del Evangelio.

«La política es la forma más alta de la caridad, pues busca el bien común y la justicia social. Que Chile progrese en justicia social e igualdad de oportunidades no se logrará ni con violencia ni con la imposición arbitraria de un sector sobre el otro», señaló.

Bastres indicó que, antes de acudir a sufragar en el plebiscito constitucional, es responsabilidad de cada magallánico informarse y conocer las legítimas opciones que se representan, para formarse libremente y en conciencia una convicción.

Dijo que la Iglesia Católica promueve una participación activa en tal proceso y que es por ello que en cada diócesis están invitando a los compatriotas a votar. También pidió a los políticos que no se use el dolor como insignia de campaña y que no se despilfarren recursos entendiendo que existe demasiada necesidad en el país producto del daño socioeconómico que está provocando la pandemia.

Coronavirus y temor

Basándose en la lectura del Evangelio, que relata el pasaje en que Pedro están en medio del mar sobre su barca y surgieron fuertes vientos, el pastor de la Iglesia Católica realizó un parangón entre aquella imprevista tempestad y el coronavirus.

«¡Animo, no tengan miedo! Soy yo», recordó las palabras de Jesuscrito instando a mantener la confianza pese a todos los infortunios que se están viviendo. Dijo que esta pandemia nos sorprendió como una tormenta furiosa y nos mostró nuestra fragilidad, pero también nuestra fortaleza.

La precariedad que muchas familias están enfrentando, el desempleo y el aumento de la violencia intrafamiliar han azotado nuestra sociedad -dijo-, pero también ha surgido una inmensa solidaridad y colaboración cristiana, sobre todo desde las comunidades, mostrando liderazgos vecinales y comunitarios que han sido vitales a la hora de ir en ayuda de quienes están padeciendo hambre, aquellos adultos mayores que están solos, los inmigrantes que están desamparados y sin techo y los enfermos que necesitan socorro.

Entre estos verdaderos héroes de la solidaridad, destacó en forma especial al personal de la salud, quienes -según Bastres- han dado una clase magistral sobre lo que significa el servicio público.

La desesperanza ha sido combatida por estas acciones y redes comunitarias que se han despertado. «Ellas son la presencia clara y diáfana del amor de Dios, nuestro Padre. ‘¡No teman! Soy yo!’, nos dice el señor», recordó el obispo.

«Cuando, al igual que Pedro se bajó de la barca, comenzó a caminar sobre el agua, pero dudó y comenzó a hundirse, debemos tener presente que en momento de tempestades necesitamos la paciencia de ver las cosas con serenidad y vivir con un corazón… Como a Pedro, el Señor nos invita a caminar con seguridad en mares tormentos», señaló.

Estado pluricultural

Palabras especiales tuvo el sacerdote respecto de las injusticias y deuda histórica que tiene la sociedad chilena con los pueblos originarios. Ante el infinito dolor provocado, dijo que la Iglesia Católica postula que Chile debe declararse como un Estado pluricultural, que permitirá que se reconozco como un todo, pero con una convivencia armónica que exprese una rica diversidad de naciones y culturas y le garantice a las comunidades indígenas un desarrollo social justo.