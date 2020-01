Obispo Bernardo Bastres: “Los carabineros se demoran cinco minutos más en llegar y habrían quemado la Catedral”

Monseñor condenó los hechos de violencia acaecidos en la noche del viernes y madrugada del sábado, donde antisociales atacaron, entre otros lugares de interés público y privado, la Catedral de la ciudad.

La ya tradicional manifestación de los viernes en la noche se tradujo en una jornada de destrucción en distintos puntos del centro de Punta Arenas.

Y uno de los lugares atacados por los violentistas fue la Catedral de Punta Arenas, la que se “salvó” gracias al actuar de efectivos policiales, que impidieron la destrucción y quema del principal templo católico.

Así lo señaló el obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres: “Los sujetos tiraron una molotov a la iglesia, lograron ingresar hasta el frontis saltando la reja. Tiraron pintura e hicieron un fuego. Justo en ese momento fue cuando llegaron los carabineros. Gracias a ellos no quemaron la iglesia, porque no pudieron abrir la puerta de la Catedral”.

El obispo, de forma enfática, agregó que “los carabineros se demoran cinco minutos más en llegar y habrían quemado la Catedral, porque el 80% de la construcción es madera. El piso y el techo es madera”.

– ¿Cuál es su opinión ante estas jornadas de violencia?

– “Son facultades de la Fiscalía y de Carabineros investigar lo que ocurrió, nosotros no tenemos ninguna injerencia en esto. Creo que lo que ha pasado es una pena, ya que esto es un movimiento para manifestar una serie de descontentos que desde el primer momento dijimos que lo más importante era escuchar el descontento de la ciudadanía. Poco a poco este grupo, pequeño por lo demás, ha ido creciendo y haciendo cosas que en ningún caso nos ayudan a crear un ambiente de diálogo. Tenemos que poner la fuerza en las demandas sociales para ir buscando soluciones y construir el país que soñamos. Todos soñamos con un país distinto”.

– Este nivel de destrucción no era común verlo en la región…

– “Todas estas manifestaciones van en contra de lo que es ser un magallánico. Me han dolido mucho algunos escritos que no sólo se refieren a la Iglesia, como los eslogans en contra de los regionalistas, que es una de las características de Magallanes. Eso no es el sentir de Magallanes, no tiene nada que ver con las raíces que hablaba tanto Mateo Martinic”.

– ¿No son magallánicos los que escriben esos mensajes en las murallas?

– “No lo sé. En realidad, no sabría decirlo, porque como andan encapuchados y actúan en la noche, es muy difícil saber quiénes son los que hacen estas cosas. Insisto, espero que la sombra no nos deje ver lo más importante, que es lo que la gente ha manifestado y por lo que se trata el luchar, ya que es todo un desafío lo que se viene el 26 de abril. Los desmanes vienen a entorpecer lo que queremos lograr como país.

– ¿Usted cree que hay grupos organizados detrás de estos hechos?

– “Yo llegué el viernes, porque había un peligro de que quemaran la Catedral, pero más allá de eso no sabría decirlo, porque no soy policía. No puedo decir ni sí ni no”.

– ¿Cuál es su deseo, que no ataquen las iglesias?

– “Lo que yo quiero es que no ataquen nada. Pensemos en los pequeños comerciantes, en las Pymes, ellos son los que más han sufrido. En democracia, el que tiene que velar por el orden social es la autoridad legítima. A mí me gustaría una reacción distinta de nuestras autoridades, tienen que ocupar todos los mecanismos que les da el Estado para instaurar el orden, que sean más activos en este tema”.