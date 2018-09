Obispo Bernardo Bastres pidió perdón a los padres de Ricardo Harex

En un ambiente cargado de emociones, se realizó este sábado en la mañana, una sesión especial de la Comisión Investigadora del Caso Harex, de la Cámara de Diputados, en la Umag. En el salón Hernando de Magallanes, los parlamentarios Sandra Amar y Karim Bianchi se reunieron con los padres del estudiante del Liceo San José, desaparecido en 2001, Sergio Harex y Margot González, y además dieron testimonio ante la comisión, Carabineros, la PDI, entre otros.

Pero sin duda, la comparecencia del obispo Bernardo Bastres marcó la jornada, instancia en la que pidió disculpas a los padres de Ricardo Harex por no haber sido un “buen pastor”, aunque recalcó que no tenía antecedentes respecto de abusos de parte del sacerdote Rimsky Rojas. Del fallecido sacerdote, quien en 2011 cometió suicidio, Bastres reveló que el ex director del Liceo San José ya había protagonizado un episodio similar.

Fotografía Rodrigo Maturana