Madre de joven que murió en excursión al monte Tarn: “Ojalá que el caso de mi hija sea un legado para que esto no le vuelva a pasar a otras personas”

Una bandera magallánica cubría el féretro en el cual permanecía el cuerpo sin vida de Karen Margarita Alcaíno Abarca, una joven que en trece días más cumplía 33 años, y que la mañana del sábado pasado falleció a raíz de una hipotermia severa al momento en que era rescatada por personal del Gope de Carabineros, tras haberse aventurado el día antes en una travesía rumbo al monte Tarn junto a otros tres amigos.

En un ambiente de absoluta congoja y desazón se realizó ayer en un domicilio de la villa Lomas del Estrecho, sector suroriente de Punta Arenas, el velatorio de la excursionista, luego de que sus padres llegaran a Magallanes la noche del domingo tras interrumpir un viaje que efectuaron a Valdivia para matricular a otra de sus hijas.

Karen había estudiado la carrera de Turismo Aventura y hasta antes de la tragedia se encontraba especializándose en Administración Hotelera y trabajando en un céntrico hotel de Punta Arenas. Sus seres queridos aseguraron que durante varios días estuvo planificando el viaje, descartando que los días previos a éste hubiese sufrido de algún problema de salud que derivara en aquel trágico desenlace.

“Era una muy buena hija y hermana. Siempre se dice que las personas son buenas cuando ya no están, pero yo le puedo asegurar que mi hija era excelente, una muy buena niña, preocupada, responsable en su trabajo, con sus estudios, con sus hermanos, con su mamá. Yo quiero que esto no le vuelva a pasar a otra persona porque mi hija no volvió”, relató a La Prensa Austral, con evidente desconsuelo, Paula Abarca Díaz, madre de la malograda joven.

Observando entre lágrimas la última fotografía que le envió a su celular antes de subir al monte, la señora Paula hizo un llamado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad para que aquellos visitantes que decidan atreverse a recorrer tan recóndito paraje no deban enfrentar el mismo destino que acabó con la vida de su hija, puesto que la tragedia se habría desencadenado al momento de perder el camino de regreso.

“Yo pensé hasta el último momento que no era mi hija la que había fallecido. A uno le gustaría decir que esto no tiene que volver a pasar. Ojalá que las autoridades tomen acciones y que el caso de mi hija sea un legado para que nadie vaya sin preparación. Sabemos que el gobierno gasta harta plata en cosas pero se necesita alguien quien fiscalice. No pueden llegar y subir los chicos así, para que a otra familia no le pase lo que nos pasó a nosotros. Deberían poner una caseta o algo, porque no hay demarcación, no está señalizado, hay que difundir que la gente vaya con la ropa adecuada y ojalá que vayan en auto, no en bus”, lamentó.

Karen era la segunda de siete hermanos. Uno de ellos es Samuel Alcaíno, quien debió enterarse en primera instancia del fallecimiento de su ser querido. Sumándose a la petición de su madre, alentó para que se tomen mayores resguardos en la zona, y de esa forma prevenir antes que lamentar.

“No es el ánimo de nosotros el buscar algún responsable, simplemente hacemos un llamado para que alguna institución competente pueda hacer demarcaciones en el circuito. Este es un lugar tan concurrido y famoso, y sabemos que muchas personas que van a conocer se han perdido. Por eso siempre va a ser mejor prevenir que lamentar. Se gasta tanta plata en helicópteros de rescate y mejor sería gastar plata en poner miles de letreros, de señales, quizás hacer un camino o prohibirle a la gente que va en micro. Hay gente que se lo toma a la ligera o puede ser un poco irresponsable, pero la idea es que esto no se repita. Como el monte no es un parque, no hay una entrada y no se paga, muchas veces no saben que tienen que avisar en el retén, además ellos iban en bus y éste no para en el retén”, complementó.

Finalmente, don Pedro Alcaíno, padre de Karen, manifestó su molestia con la autoridad policial respecto al actuar de Carabineros, señalando que si hubiesen avisado del ascenso, el resultado habría sido el mismo.

“Suena como si fuese una excusa de Carabineros, porque si el grupo hubiese avisado en el retén, Carabineros se habría alertado a las 19 horas y, precisamente, a esa hora el grupo ya los habían llamado y sabían que algo había pasado, entonces hubiera sido el mismo resultado. Esto fue una seguidilla de errores, desde la falta de señalización y que los carabineros no están para eso, lo demostraron con su ineficiencia. Nosotros no le echamos la culpa a ellos, porque en realidad debieran haber otras entidades que se preocupen de este asunto, no ellos”, sentenció.

El funeral de la joven se realizará a las 17 horas de hoy en el cementerio municipal Sara Braun.