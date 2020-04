Paciente de 74 años internado en el Hospital de las FF.AA. es el segundo fallecido por Covid-19

Llama la atención en la cuenta de la autoridad sanitaria que tengamos 14 casos de coronavirus en

A la mujer de 85 años fallecida el jueves en el Hospital Clínico de Magallanes por Covid-19, ayer se sumó un segundo caso en Punta Arenas. Se trata de un hombre de 74 años que se encontraba internado en el Hospital de las Fuerzas Armadas Cirujano Cornelio Guzmán.

Junto con la confirmación, la seremi de Salud, Mariela Rojas, y el intendente José Fernández, reiteraron las medidas de prevención, siendo la más importante no salir de casa, respetar la cuarentena decretada para la comuna de Punta Arenas, además de los resguardos anexos, como el lavado de manos e higiene.

La nueva víctima mortal que cobra la pandemia, fue ingresada al crematorio del Cementerio Municipal pasadas las 16 horas de este viernes, luego de que el féretro fuera retirado minutos antes desde el hospital de Avenida Bulnes esquina Juan Guillermos. No hubo velatorio.

En tanto, las exequias de la mujer fallecida, tuvieron lugar a las 11 horas de este jueves en este mismo camposanto.

Total de casos

En el informe diario que entregan las autoridades, la seremi informó de 42 casos nuevos de Covid-19 (21 hombres y 21 mujeres). De los cuales 41 corresponden a Punta Arenas y uno a Puerto Natales.

Esto deja a la Región de Magallanes con 156 infectados, correspondiendo 143 a Punta Arenas; 5 a Puerto Natales; 6 a Puerto Williams y 2 a Porvenir.

Y “es un hecho que van a venir más contagiados”, admitió la seremi, y pronto serán muchos más casos positivos informados, “porque los resultados nos están llegando todos de una vez”. Esta situación esperan revertirla con el trabajo del laboratorio del Cadi-Umag.

Menores de 30

Llama la atención en la cuenta de la autoridad sanitaria la presencia de 14 casos de coronavirus en menores de 30 años. Otros 24 están en el rango de los 31 a 60 años y sólo 4 en mayores de 60.

En todos ellos se activaron los protocolos y medidas de aislamiento, tanto para los que dieron positivo al análisis como los contactos.

Pacientes internados

En el Hospital Clínico se encuentran 30 personas internadas por Covid-19. De estas 19 están en aislamiento, entre el quinto y cuarto pisos, donde funcionan las salas en que fueron distribuidos los pacientes.

A esto se suman 11 pacientes positivos a coronavirus que se encuentran en estado grave, y recibiendo apoyo de ventilación mecánica.

Igualmente se informó de 274 fiscalizaciones realizadas y 5 sumarios, por personas que no han respetado la permanencia en el hogar por sospecha de la enfermedad. Los antecedentes de los infractores fueron remitidos a la Fiscalía.

Intendente

El intendente José Fernández dijo que a nivel nacional las personas contagiadas llegan a las 3.737 y 427 son los recuperados.

Sobre la cuarentena y el toque de queda recordó que es obligación cumplir estas medidas restrictivas, porque sólo buscan salvaguardar la salud de la población.

En el reporte diario que le entregan, ayer figuraban 8 personas retenidas por incumplir la cuarentena, 7 en Punta Arenas y una en Puerto Natales.

“Si bien la cantidad es menor a otras jornadas recuerdo que es obligatorio cumplir estas medidas restrictivas”, indicó, reiterando el llamado a cuidarse.

“Hay que ser conscientes de lo que nos está sucediendo. Hay que mantener la distancia social, no juntarse en grupo, no salir de la casa, para que no se nos alargue la cuarentena. Los servicios de Salud están poniendo todo el esfuerzo necesario para sobrellevar esta pandemia, pero si como ciudadanos no ponemos de nuestra parte poco van a poder hacer ellos”, advirtió la autoridad.