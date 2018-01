Padre, hijo y un tercer involucrado apuñalados en una confusa riña

Poco antes del mediodía estalló la múltiple agresión en una vivienda interior de calle Boliviana Nº533, donde personas bajo la influencia del alcohol protagonizaron un confuso incidente, quedando tres de ellos con heridas graves, sin que los participantes pudieran entregar una versión coherente respecto a lo sucedido.

Las sirenas y balizas de las patrullas policiales y de al menos tres ambulancias del Sistema de Atención Médica de Urgencia (Samu) perturbaron la tranquilidad cotidiana al mediodía de la jornada dominical en el sector suroriente de Punta Arenas.

Manchas de sangre plasmadas sobre el pavimento y un cuchillo de al menos 10 centímetros de largo abandonado frente al número 533 de calle Boliviana, decoraban una bestial postal. Sin embargo, lo más preocupante fue el hallazgo de un joven identificado como Andrés Alejandro Low Unquén, de 25 años, que yacía en la vía pública completamente ensangrentado, siendo encontrado por uno de los moradores de una vivienda de calle Armando Sanhueza, pasado Boliviana, quien al salir de ésta vio a la persona junto a otros tres individuos, quienes tras algunos segundos emprendieron fugazmente la huida rumbo hacia el sur.

“Salí hace poco de mi casa y llegan tres tipos que acompañaban a esta persona que estaba apuñalada y que sangraba entero. Lo tratamos de sentar, pero era porfiado porque estaba bajo los efectos del alcohol y cuando lo sentamos los cabros se fueron”, relató Luis Salas.

El joven presentaba una herida cortante a nivel del tórax superior derecho, bajo la clavícula donde el personal paramédico sospechó en un inicio que existiera un compromiso pulmonar, además de otra herida de igual característica en el hombro izquierdo, procediendo a controlar la hemorragia y dando el soporte inicial a la víctima.

No obstante, la situación se tornó cada vez más tensa cuando vecinos del lugar dieron cuenta que dentro de una casa interior, en el número 533 de Boliviana se encontraba otra persona de mayor edad, con múltiples heridas cortantes, aparentemente de bastante gravedad.

Raudamente, los paramédicos del Samu que le brindaron los primeros auxilios a la primera víctima solicitaron el apoyo de otro vehículo de emergencia para asistir al nuevo involucrado, identificado como Cristián Alejandro Guerrero Sánchez, de 43 años, natural de Puerto Natales, el cual se mantenía encerrado en una habitación, debiendo ser asistido por una herida cortante a nivel facial de unos ocho centímetros, con abundante sangrado, una lesión al nivel de la parrilla costal izquierda en la zona posterior, y una herida penetrante torácica, siendo el paciente con mayor daño corporal.

Bajo este contexto, ambos heridos fueron trasladados hasta la Unidad de Urgencias del Hospital Clínico de Magallanes, donde fueron intervenidos quirúrgicamente para evitar un diagnóstico peor, permaneciendo en condición médica de carácter reservado.

Sin embargo, y luego de que efectivos de Carabineros ingresaran al sitio del suceso, se pudieron percatar que había un tercer implicado en el hecho de sangre que intentaba huir herido hacia el interior, ingresando hacia la propiedad colindante y saliendo por calle Paraguaya, lugar donde fue interceptado por los funcionarios policiales, quienes desplegaron un amplio operativo para poder capturarlo.

Hijo del primer herido

Este sujeto fue identificado como Javier Ariel Guerrero Hernández, de 18 años, hijo del segundo herido, e igualmente presentaba una herida cortante a nivel lumbar. Asimismo, el joven opuso tenaz resistencia por lo cual debió ser reducido y esposado por Carabineros para que el personal del Samu pudiera atenderlo.

“Las lesiones sobre todo las torácicas siempre se consideran graves por el compromiso eventual que puede tener a nivel pulmonar, pero la evaluación final siempre la realiza el médico o cirujano de turno. Las tres personas estaban con hálito alcohólico y respecto al tercer involucrado fue necesaria la participación directa de Carabineros, de hecho lo tuvieron que reducir y esposarlo, porque estaba agresivo y en una condición que por su actitud no dejaba que lo atendiéramos y ponía en riesgo su integridad”, explicó Sergio Navarro, kinesiólogo reanimador del Samu.

Al igual que los demás, el joven debió ser trasladado hasta el centro asistencial para ser examinado por los facultativos. Por otra parte, el subcomisario de la Primera Comisaría, capitán Marcelo Ruiz, indicó en ese momento que se desconocía el origen de la agresión, por lo cual puso en conocimiento los hechos al fiscal de turno, Manuel Soto, quien instruyó a los peritos especializados del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) que se constituyeran en el lugar, los cuales trabajaron durante toda la tarde de ayer.

A su vez, funcionarios de la Sección de Investigación Policial (Sip) llegaron hasta el Hospital Clínico para tomar declaraciones a los implicados en el confuso incidente, sin resultados positivos, dado que los afectados resolvieron no aportar antecedentes concretos de lo ocurrido, por lo que tampoco fueron detenidos. Ante esto, la institución de Orden denunció el hecho ante el Ministerio Público y se espera que próximamente el ente persecutor tome las declaraciones pertinentes para esclarecer el sangriento episodio.

Violencia intrafamiliar

Si bien, el escenario de los hechos tuvo lugar en una casa interior, la vivienda principal cuyo frontis asoma hacia la calle Boliviana es arrendada por una mujer que sólo decidió identificarse como Lorena. Según relató la propietaria, ella escuchó que estuvo la música fuerte durante toda la noche hasta altas horas de la mañana, aclarando que aparte de eso no percibió gritos o ruidos característico a una reyerta.

“Yo no escuché si hubo gritos ni nada porque ellos tenían la música alta. En la mañana mi hija se fue temprano a trabajar, alrededor de las 10,30 horas aproximadamente, pero volvió a entrar y me dijo que había sangre en el portón y un cuchillo tirado, y me dijo que la puerta de la casa de atrás estaba abierta, por lo que le dije que llamáramos a Carabineros. Siempre hay violencia intrafamiliar en la familia de atrás, y constantemente viene Carabineros, pero pareciera que ahora fue más complejo el asunto”, advirtió.

Finalmente, la mujer precisó que Cristián Guerrero vive ahí desde hace cuatro años, describiéndolo como una persona tranquila, que trabaja a diario y que suele ser visitado por su hijo, develando que “los fines de semana escucha su música alta solo hasta cierto horario, pero ahora fue toda la noche hasta la mañana”.