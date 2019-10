Perito forense radicado en EE.UU. cree que aún es posible llegar a la verdad en el caso Harex

Carlos Gutiérrez Ayala, el mismo profesional que desde Estados Unidos ofreció sus buenos oficios para dar con el paradero de la asesinada joven chilena Fernanda Maciel, abriga fundadas esperanzas de que finalmente se pueda esclarecer un hecho que ha estremecido a la comunidad magallánica.

Edmundo Rosinelli

erosinelli@laprensaaustral.cl

Carlos Gutiérrez, el mismo profesional que desde Estados Unidos ofreció sus buenos oficios para dar con el paradero de la chilena Fernanda Maciel, lamentó que hoy se cumplan 18 años de la desaparición del joven Ricardo Harex González, y que el caso se mantenga sin resolver, con padres completamente destrozados.

En contacto con La Prensa Austral, dijo que “hoy se cumple un año más de aquel momento que estremeciera a toda la comunidad magallánica, con el que probablemente es uno de los casos policiales más recordados de las últimas décadas, la extraña desaparición de un joven de 17 años que luego de asistir a una fiesta en el sector Playa Norte, se perdió su rastro y hasta el día de hoy, no hay vestigios de su paradero”.

De acuerdo a lo expresado por la propia familia Harex González, desde un comienzo la investigación policial estuvo marcada por una serie de falencias y negligencias en la forma en que se llevó a cabo el proceso investigativo, las cuales sin duda mermaron cualquier posibilidad de que este caso pudiese ser resuelto.

Participó en peritajes

En Punta Arenas, Gutiérrez ejerció como oficial de Carabineros entre los años 2004 y 2008.

“Como capitán de Carabineros de Chile, recuerdo que mientras me desempañaba como segundo jefe del Labocar de Magallanes, a fines del año 2004, tuve la oportunidad de participar directamente en una de las diligencias solicitadas por el juez de la época, y probablemente una de las tareas forenses más importantes de mi carrera, la exhumación de un número importante de fosas comunes y otros lugares de entierro en el Cementerio Municipal de Puntas Arenas. Adicionalmente de esto, fui requerido para colaborar en la fijación fotográfica de variados lugares y propiedades en la comuna, los cuales eran sitios que la investigación en curso determinó que eran de importancia para descifrar lo ocurrido a Ricardo”.

Recuerda que posterior a estas diligencias periciales, se sumaron a la carpeta investigativa variadas tareas forenses que, acompañadas de la gran cantidad de jueces que a través de estos 18 años han participado en la investigación de este caso, no han logrado aún dar una respuesta satisfactoria que ayude a la familia Harex González a apaciguar el dolor y la incertidumbre de no saber con certeza, qué realmente pasó con Ricardo.

“Por otro lado, es importante mencionar que se tiene conocimiento de que personas que se cree podrían haber estado involucradas en la desaparición de Ricardo Harex, han fallecido, lo cual lamentablemente adiciona una cuota más de desesperanza en su lucha por encontrar la verdad, a la familia del joven desaparecido”.

Establecido en EE.UU.

Hoy, ya retirado de la policía nacional chilena y establecido en los Estados Unidos como científico forense y docente universitario, dice que observa a la distancia con mucha tristeza el pesar que hoy día muchas familias del país están obligadas a vivir debido a la mala forma en que los procesos investigativos están siendo llevados en nuestro sistema penal, como por ejemplo, el caso de la joven embarazada Fernanda Maciel (asesinada y cuyo cuerpo se halló luego de casi un año y medio de ocurrida su muerte), del cual como asesor forense de la familia pudo observar en primera persona estas falencias.

Por eso, remarca, “es lamentable saber que la angustiosa situación que la familia Harex Gonzalez ha tenido que vivir por 18 años, no constituya un caso aislado. Es por esto y por el profundo compromiso que mi trabajo denota para con las víctimas y sus familias, es que personalmente he puesto mi trabajo a disposición de algunas familias, no sólo en Chile, sino que internacionalmente, para con ello lograr ser un aporte en su lucha por dar justicia a sus seres amados que han sido víctimas de entes perversos que pasado los años, aun pueden caminar tranquilos entre la población”.

Aún hay esperanza

Pese a que han transcurrido 18 años desde la desaparición de Ricardo Harex, sostiene que “no es ilógico pensar que aún se puede lograr dar con la verdad de lo ocurrido. Hay casos de connotación mundial que así lo demuestran, en los cuales la verdad ha salido a la luz hasta 30 años después. La clave del éxito, no sólo de este caso, sino que muchos otros que lamentablemente están saliendo a luz pública, está en que las personas que tomen la responsabilidad investigativa estén adecuadamente entrenadas, y tal vez más importante, actualizadas en dichos conocimientos”.

Para este perito, las ciencias forenses han avanzado a pasos agigantados, “pero lamentablemente el sistema penal de nuestro país, está en deuda con la ciudadanía en esta materia, caminando años atrás de los avances internacionales”.