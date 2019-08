Pese a voces disidentes, el Mop publicó el llamado a licitación de rotonda y vía elevada

Sin duda que la rotonda y vía elevada que el Ministerio de Obras Públicas propuso para solucionar el conflictivo cruce de las avenidas Eduardo Frei y Carlos Ibáñez (Ruta 9 Norte), una de las principales entradas y salidas a la ciudad, terminó transformado en uno de los proyectos más cuestionados de los últimos años.

Hay gente que está a favor y otros en contra de la propuesta vial que cuesta alrededor de 20 mil millones de pesos.

Y aunque el Consejo Regional y el Concejo Municipal se unieron para firmar una carta dirigida al Presidente de la República, expresando el rechazo a la propuesta de la Dirección de Vialidad, ayer el Ministerio de Obras Públicas publicó en el Diario Oficial el llamado a licitación pública, bajo el nombre “Construcción nudo vial Avenida Frei-Ruta 9, sector acceso norte, comuna Punta Arenas”.

En la descripción se establece que “el proyecto considera la mejora del empalme de la Ruta Y-565 con Ruta 9 y Av. Frei, mediante un paso superior del tipo viaducto, pavimentación de hormigón, proyecto de iluminación y otras obras asociadas”.

El presupuesto estimado es de 20 mil 362 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 900 días.

La apertura de las ofertas técnicas y económicas serán el 9 y el 16 de septiembre, respectivamente.

Ayer el edil Germán Flores expresó su rechazo ante el Concejo Municipal a este proyecto, no sin antes criticar a las autoridades del gobierno anterior, encabezadas por el entonces intendente Jorge Flies, “que guardaron silencio y callaron sobre esto”. Salvo un twitter, dijo, que publicó hace unos días la ex primera autoridad, donde expresó: “Un paso sobre nivel injustificado, nos opusimos permanentemente a esa solución. Una gran rotonda de bienvenida y amortiguación de velocidad, asociado a arte, sería lo óptimo”.

En su intervención Flores remarcó que lo anterior jamás lo escuchó antes. “En ninguna parte, por más que he buscado, encontré que Flies se haya opuesto”.

La misma crítica hizo al actual gobierno, partiendo por el intendente José Fernández, que en su momento tuvo la posibilidad de hablar con el Presidente y el ministro de Obras Públicas.

Recurso de protección

Por eso, y ante el llamado a licitación, que es un hecho concreto, propuso al alcalde Claudio Radonich interponer un recurso de protección, recogiendo la experiencia de otros municipios al rechazo de un proyecto.

El presidente de la comisión Desarrollo e Infraestructura del Concejo Municipal, José Aguilante, destacó el acuerdo que adoptaron con integrantes del Consejo Regional, para hacer una presentación conjunta y enviar una carta al Primer Mandatario.

Además, en las últimas horas se conocieron nuevos antecedentes que van a incorporar a la misiva, pidiendo detener la ejecución del proyecto, y por eso apoya la idea de la presentación de un recurso de protección para detener la licitación, “porque como concejales representamos la mayoría de la voluntad ciudadana”.

El concejal Mauricio Bahamondes dijo estar molesto con el Mop, ya que no consideró la opinión de ellos (ediles) cuando expuso el proyecto. Y, de paso, se sumó a las críticas en contra de quienes debieron hablar en su momento y no lo hicieron. “Recordemos que esta propuesta pasó por mucha gente y parece que este Concejo Municipal ha sido el primero que ha tenido la visión de oponerse”.

Por su parte, la concejala Verónica Aguilar recordó que hace un mes pidió al municipio hacer una consulta ciudadana, pero no pasó nada. Y por lo mismo pidió realizar las gestiones que correspondan para que se anule el llamado a licitación.

En tanto, el concejal Alejandro Soler fue el único que manifestó su apoyo al proyecto del Mop, aduciendo que realizó todas las consultas y los entendidos le dieron una respuesta satisfactoria a cada una de las inquietudes que expuso. Además, señaló que una obra de esta envergadura le hace bien a la ciudad y trae importante inversión pública.

Una de las aprensiones es que la rotonda y vía urbana pueden afectar el desarrollo del humedal Tres Puentes, pero Vialidad Urbana lo descartó.

Alcalde Radonich

El alcalde Claudio Radonich volvió a reiterar que este proyecto no es del actual gobierno, sino que viene desde hace mucho tiempo, y que se realizaron reuniones de participación ciudadana, donde la gente podía expresar el apoyo o rechazo.

Y la licitación que hoy publica el Mop viene precedida de estudios desde hace muchos años.

Por eso volvió a emplazar al intendente Flies y al ex alcalde Emilio Boccazzi, “que no dijeron nada”, y añadió que “ahora todos hablan, siendo que hace dos años no hicieron absolutamente nada”.

Sobre el recurso de protección, Radonich dijo que se tiene que evaluar muy bien los antecedentes con el Departamento Jurídico de la municipalidad, antes de hacer alguna presentación.