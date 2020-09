Pidieron al ministro de Salud marginar a Punta Arenas del plan de Fiestas Patrias

Jefe comunal y cuerpo de concejales señalan que las medidas serían perjudiciales y que no habrá forma de fiscalizar reuniones sociales.

Alcalde y concejales pidieron al ministro de Salud que no se aplique en Punta Arenas el plan “Fondéate en tu casa”, de tal manera que las “libertades” dispuestas para Fiestas Patrias no se pongan en vigencia debido a las altas cifras de Covid-19 que se mantienen en la capital regional.

La propuesta correspondió al jefe comunal, Claudio Radonich, quien encontró unánime apoyo por parte del cuerpo de concejales. La opinión general apuntó a que la realidad que presenta hoy nuestra comuna dista bastante de lo que se vive en buena parte del país, donde una flexibilidad puede ser aplicable, no así en Punta Arenas donde se ha registrado un retroceso a raíz de un brote que mantiene altas cifras de contagios diarios.

Por lo anterior, se coincidió en que una medida de permiso especial para reuniones de cinco y hasta 10 personas durante Fiestas Patrias podría significar un golpe aún peor para la condición sanitaria de la población.

“Nos parece lo más acertado solicitar que estos permisos no rijan en nuestra ciudad, porque a nuestro entender no es coherente. Cerrar la ciudad ha sido un esfuerzo gigante y un sacrificio para muchos vecinos, por lo que abrirla en tres días no es conveniente y menos cuando no se podrá fiscalizar”, enfatizó el alcalde Radonich.

Junto con lo anterior, subrayó que ya hace poco más de una semana había oficiado al ministro Enrique Paris para solicitarle el apoyo en diversos puntos relacionados con la pandemia: mayores recursos financieros de libre disposición para solventar equipamiento e insumos; colaboración de internos de carrera de Salud para el plan de trazabilidad; unificar y definir el uso de la plataforma Epivigila; mejorar la coordinación en cuanto a la actividad local y la búsqueda activa de casos; mejorar los tiempos de respuesta de los laboratorios y poner énfasis en la necesidad del PCR en los aeropuertos.

De acuerdo con lo señalado en el nivel central, la medida de “Fondéate en tu casa” no significa que se levanten las cuarentenas, sino se trata de un permiso especial de seis horas para el fin de semana de Fiestas Patrias, con reuniones de un máximo de cinco personas en espacios cerrados (adicionales a los que habitan en el lugar) y 10 personas en un espacio abierto.

No obstante, el ministro Paris tampoco cerró la puerta a una modificación: “Yo siempre medito, y cuando uno medita puede volver a tomar otra medida o mantenerla”.

Antes de acordar el envío de la carta al secretario de Estado, el alcalde Radonich ya había mantenido contacto con las autoridades de Salud del nivel central, para hacerles presente la intención de que el plan de Fiestas Patrias no considere a Punta Arenas.

Opinión de concejales

“Comparto la petición del alcalde al rechazo de la medida para Fiestas Patrias. Con esto queda claro que lo que no están haciendo las autoridades regionales lo está haciendo la municipalidad, y que es defender a las vecinas y vecinos en materia de derechos y salud”. (Verónica Aguilar, concejala)

“Es una política que carece del elemento más importante, que no se puede fiscalizar. Entonces ¿quién se hace responsable? Nuevamente el Estado baja las manos y pasa la responsabilidad a la gente, quizás para después volver a decir que la población es culpable de la crisis. Se han hecho muchos sacrificios, incluyendo vidas y empleos para arriesgarnos con esto. Si el gobierno no entiende espero que la gente lo haga. Quienes quieren a su país lo cuidan, y quedarse en casa es hoy una tremenda muestra de patriotismo”. (Mauricio Bahamondes, concejal)

“La medida no es oportuna para ninguna parte del país porque no distingue realidades, y menos la de Punta Arenas, donde estamos en una situación muy compleja. Comparto la solicitud para que esas medidas no tengan vigencia acá, porque si bien todos queremos celebrar las Fiestas Patrias, en este caso debemos preocuparnos de la salud de la gente. Por el contrario, aquí se necesitan mayores medidas y seguridad, por lo que también es importante prorrogar el estado constitucional (de excepción) más allá del 25 de septiembre y por lo menos durante tres meses más”. (Alejandro Soler, concejal)

“Nuestra comuna está afectada por una situación gravísima. Basta decir que esta ola es considerada por los especialistas como cinco veces peor que la primera. Entonces necesitamos una postura más clara y firme de parte de la autoridad sanitaria, porque las realidades de cada comuna y región son diferentes de lo que pasa en Santiago y esta instrucción de espacio más abierto en Fiestas Patrias es muy generalizado y no da cuenta de los problemas propios, en este caso de Punta Arenas. Es cierto que desde el punto de vista sicológico y social la restricción puede traer afectación, pero primero que todo está el derecho a la salud y la vida”. (José Aguilante, concejal)

“Una vez más el centralismo de nuestro país no considera a la región, especialmente a Punta Arenas. Alguien dijo por ahí que cuando en Santiago llueve los capitalinos creen que en todo el país se debe usar paraguas. Esta decisión es la peor que puede hacer este gobierno, pero lo más grave es el no saber qué hacen las autoridades locales que no velan por la seguridad de su gente. Ellos deben asumir su responsabilidad, porque lo que pretenden con esta libertad para Fiestas Patrias es lo peor que se puede hacer durante esta pandemia”. (Germán Flores, concejal)