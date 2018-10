Piñera puso la lápida al Centro Antártico y al megapuerto, pero anunció medidas para frenar el alza del precio de las bencinas

Mandatario precisó que, durante su gobierno, se estudiará el modelo de negocio de un Centro Antártico Internacional y que la necesidad de un megapuerto se enfrentará sólo con proyectos de ampliación de las actuales capacidades portuarias de tres terminales.

“Vienen buenas noticias en las próximas semanas”. Así lo ratificó ayer el Presidente Sebastián Piñera al enfrentar la preocupación que existe por la tendencia alcista del precio de las bencinas, problema que está ejerciendo presión sobre su gobierno.

El paquete de medidas que está estudiando incluye el fortalecimiento del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco) y un “perfeccionamiento del sistema que afecta tributariamente a los combustibles”.

Al insistírsele sobre la posibilidad de eliminar el impuesto específico, el Mandatario replicó: “Quiero convocar a mis compatriotas a hacerse cargo del problema: el Estado de Chile no tiene fondos ilimitados”. Habló de la responsabilidad fiscal y remató: “No hay peor Presidente que el que dice sí a todo, porque, al final, termina no cumpliendo nada”.

Piñera abordó éste y otros temas de preocupación regional y nacional durante una entrevista que concedió a ITV Patagonia y La Prensa Austral como corolario de su primera visita a Magallanes durante su segundo gobierno.

En ella, aclaró que durante su gobierno no se construirá el Centro Antártico Internacional, aunque se avanzará en un modelo de negocio para poder administrar sustentablemente este edificio.

Igual suerte –reconoció- correrá el proyecto de la dársena del anterior gobierno o la posibilidad de dar paso a un megapuerto. Durante su administración, sólo se avanzará en reforzar la capacidad portuaria de los terminales existentes.

A continuación, se transcribe parte de la entrevista que fue hecha por Patricio Mladinic y Elia Simeone:

– (E.S.) Magallanes se quedó con un gusto amargo de su primer mandato, principalmente por la crisis de gas y su intento de subir las tarifas, que, luego, se remedió con un subsidio. En esas movilizaciones murieron dos niñas, Claudia Castillo y Melisa Silva. ¿Qué mensaje le entrega hoy a sus familias?

– “La verdad es que, si uno mira los resultados de esa gestión –porque una cosa son las intenciones y otra, los resultados-, y sólo para refrescar la memora, la región de Magallanes creció en promedio al 8,5%, siendo la región junto con Aysén que más creció en Chile. Eso significa que, en cuatro años, creció un 35% acumulado y eso significa un salto adelante muy poderoso… Fue un balance muy satisfactorio. Ahora, yo recuerdo muy bien la crisis del gas y aprovecho a contarle que el presidente de Enap y entonces ministro de Minería, nos planteó que no era lógico que el subsidio al gas para Magallanes lo financiera Enap. Como Presidente, lo que yo hice fue decir: ‘Perfecto, no lo va financiar Enap –porque estaba pasando un momento muy difícil-, pero lo va a financiar el presupuesto de la Nación’ y así ha sido hasta el día de hoy y así va a seguir siendo.

“Respecto a la muerte de personas en protesta, lo que más duele en estas protestas es que uno sabe cuando comienzan que van a haber muertos, heridos, daños, dolor. Por eso, siempre como gobierno tratamos de anticiparnos a los problemas. No siempre se logra, pero es la filosofía con la que enfrentamos los problemas”.

Tarificación

del gas y Enap

– (P.M) Anticipando problemas del otro año, viene la tarificación del gas. ¿Hay noticias en torno a eso, se sabe algo? ¿Qué se puede anticipar a los magallánicos?

– “Cada cierto período de tiempo se hace este ejercicio de tarificación. Recuerdo muy bien lo que les dije a los magallánicos personalmente aquí, en Magallanes, que íbamos a mantener un trato preferencial para el precio del gas en Magallanes por las condiciones objetivas que ustedes conocen mejor que nadie. Una zona en que el invierno es muy largo, muy frío –está empezando a cambiar-, pero que requiere de un combustible esencial como lo es el gas para poder calefaccionar, cocinar, etc.. Así es que va a mantenerse el trato muy preferencial del gas”.

Sobre Enap, dijo que es una empresa que no ha logrado hacer grandes descubrimientos de yacimientos de petróleo y de gas desde hace ya mucho tiempo y, por lo tanto, está limitando su función esencialmente a la refinación de crudo. También aludió a los problemas de contaminación en Puchuncaví-Quintero.

(P.M) Hay voces que vienen desde la propia Enap de que se estaría pensando en privatizar la empresa. En estas cosas, nada se puede asegurar, pero, ¿por ahora lo descarta?

– “Estos fantasmas que surgen permanentemente, a mí me llaman la atención. Creo que son comentarios malintencionados porque no hay ninguna intención de privatizar Enap. No la ha habido, no la hay y, por lo tanto, no hay ninguna razón para preocuparse. Lo que sí es que Enap tiene que mejorar su eficiencia, tiene que reducir sus costos. Está en una industria muy competitiva, no ha logrado éxitos en materia de descubrimiento de yacimientos, tiene plantas de tratamiento y de refinación muy antiguas y, por lo tanto, Enap sí tiene que mejorar su eficiencia, reducir sus costos para poder competir con eficacia en el mundo”.

Falta de diálogo del gobierno regional

(E.S.) Presidente, Magallanes fue una de las regiones que no le dio el respaldo para su segundo período presidencial, junto con Aysén. ¿Cómo lo va a hacer para reencantar a los magallánicos? Se lo pregunto porque ha habido algunas quejas desde la Mesa del Sector Público, los funcionarios, de los gremios que hay poca comunicación y los integrantes del Consejo Regional dicen que, por ejemplo, el Plan que usted anunció hoy día (ayer) no fue presentado a ellos, que lo desconocen.

– “Mire, hay gente que tiene una capacidad infinita de quejarse de todo, criticarlo todo y aportar muy poco. Prefiero quedarme con la inmensa mayoría de los magallánicos que sí quieren aportar, comprometerse y no sólo quedarse en la vereda de la crítica y de la queja.

“Este plan lo trabajamos con la intendenta, con los seremis, con los alcaldes y aquí hemos venido y he venido yo, como Presidente de Chile, ha presentar la columna vertebral de este plan, justamente para poder en 30 días sociabilizarlo, recibir el aporte y las propuestas de todos los que quieran colaborar de buena voluntad”.

Piñera procedió a dar luces sobre el plan de desarrollo de Magallanes (ver nota en la página 4) y remarcó que este año la región va a marcar un récord de crecimiento, con una tasa del orden del 12%.

-(P.M) Muchos gobiernos hablan de la regionalización y la descentralización. ¿No hubiera sido mejor proponer y consensuar con la región los proyectos de este plan?

– “Por supuesto, pero si en esto hemos conversado con cientos de personas, con organizaciones sociales, organizaciones empresariales, con los alcaldes, con los seremis. ¿Qué quieren ustedes, que venga con las manos vacías y les diga: ‘Miren, hagamos un plan’? Lo que un gobierno tiene que hacer es poner las bases, la columna vertebral de un plan y esto es lo que hemos traído. ¿Para qué? Para que las fuerzas vivas, y a eso nos vamos a dedicar un esfuerzo muy grande y se lo he pedido especialmente a la intendenta, de poder sociabilizar este plan…”.

(P.M) ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque los consejeros regionales –y todos- dicen que no tenían ni idea de este plan de desarrollo.

– “Creo que todos han tenido la oportunidad de conocer y aportar. Algunos han aportado más que otros, pero lo que estamos haciendo es traerles una propuesta y ¿con qué me encuentro? ¡Mira si no va a ser absurdo! Traigo una propuesta de un plan de desarrollo, cuantificada, con especificación de obras que hemos conversado con los concejales, con los alcaldes, con las fuerzas vivas de las distintas comunas, con los seremis, para que ahora el que quiera aportar de buena fe y de buena voluntad pueda hacerlo…”.

Megapuerto y

Centro Antártico

(E.S.) Presidente, en su plan no está claro que va a haber un gran puerto para Punta Arenas, que es uno de los grandes anhelos y falencias que tenemos. Para crecer, entre ellos los sectores turismo, la salmonicultura, se necesita un gran puerto y eso no está tan definido en su plan.

– “Elia, déjeme contarle lo que está en el plan…”.

(E.S.) ¿Está el megapuerto?

– “A veces, tenemos una tremenda capacidad de ver la parte vacía del vaso y poca capacidad para ver la parte llena del vaso…”.

En este punto, el Presidente volvió a repasar parte de los lineamientos y medidas que contiene el plan de desarrollo de Magallanes que presentó y a resaltar que se está hablando de “una inversión de doscientos cincuenta mil millones de pesos”.

– (P.M) En resumen, no se va a haber lo que preguntaba Elia.

– “No, mire, el puerto es un tema que les quiero decir. En esta zona, hay tres puertos, lo que hay que ver es cómo podemos potenciar los puertos existentes. En algunos de ellos, con inversión vamos a poder triplicar su capacidad; en otros casos, necesitamos aumentar la profundidad del puerto para que puedan acoger a barcos de mayor tamaño…”

– (E.S.) O sea, el proyecto de la dársena, que estaba en el anterior plan de zonas extremas, murió.

– “El proyecto de un gran puerto que requiere la dársena está contemplado, pero antes de pensar en un cuarto puerto lo que está contemplado en forma inmediata es mejorar sustancialmente la capacidad de los puertos existentes. Pero, no hemos descartado el gran puerto que tiene que tener una triple función: uno, pasajeros porque aquí pueden llegar muchos cruceros para transformar a Punta Arenas en la puerta de entrada verdadera hacia la Antártica; dos, puerto de carga…”.

– (E.S.) Presidente, ¿esto puede significar que, si en esta sociabilización del plan que usted trajo, surge algún proyecto que, a lo mejor, quedó en carpeta por diferentes razones, pueda ser incorporado? Se lo digo respecto del Centro Antártico Internacional.

– “Por supuesto que cuando traemos y queremos sociabilizar un plan es porque estamos dispuestos a mejorar. ¿Qué pasa con el Centro Antártico? Estoy preocupado, naturalmente, pero lo único que sabemos es que esta obra cuesta sesenta mil millones de pesos. No hay ningún proyecto de contenido, de modelo de negocio…”.

– (E.S.) Pero, hay un diseño, hubo una licitación (que implicó sobre mil millones de pesos) con un diseño ganador y se entrega ahora a fines de año.

– “Por supuesto, es un diseño que tiene que ver con el edificio, pero ¿cuál va a ser el contenido, el valor agregado? Por eso, le hemos pedido –y yo lo hice personalmente- a los países que tienen liderazgo en esta materia, Australia, Nueva Zelandia, que nos cuenten –y nos han entregado muchos aportes- cómo han configurado ellos sus centros. Porque lo que no queremos es construir un edificio y que luego nos preguntemos qué ponemos adentro. No basta con tener una idea, sino que hay que darle contenido a esta idea. Estamos trabajando porque creo que el Centro Antártico en Punta Arenas es una obra que va…”.

– (E.S.) Pero, no va a salir en su gobierno.

– “Vamos a avanzar en nuestro gobierno, Elia. Pero, nuevamente noto que hay más preocupación por lo que no está que por lo que sí está”.

– (E.S.) Se lo estamos preguntando porque tener un megapuerto, tener un gran Centro Antártico es importante para una región que tiene por nombre Antártica Chilena y que, además, debe ser un polo de desarrollo científico. Me parece que es algo esencial.

– “Yo sé que es muy importante, Elia. No lo discuto. Pero, le quiero decir que no se puede hacer todo en un día y déjeme contarle lo que sí está porque la gente de Magallanes tiene derecho a saberlo…”.

Celebración de

los 500 años

Sobre la conmemoración de los 500 años ratificó que personalmente invitó a los Reyes de España y a las máximas autoridades de Portugal y que, en la zona, parte de las obras conmemorativas serán el ascensor panorámico y la remodelación íntegra del Cerro de la Cruz, la mejor canalización del río de las Minas, el Museo de Sitio Nao Victoria, la construcción del Archivo de la Biblioteca Regional de Punta Arenas.

Feriados regionales

Sobre la demanda por feriados regionales, dijo que es algo que no tiene que manejarse en forma inorgánica. “Lo que hemos propuesto nosotros es muy simple: aumentar en cinco días, de quince a veinte, los días de vacaciones de los chilenos, que ellos puedan escoger, en consecuencia, cómo programan sus vidas y reducir algunos de los feriados -que tenemos muchos-, reducir en dos días a nivel nacional y dejarle a cada región un día para que sea su día de feriado regional”.

– (P.M) En Magallanes, ¿debe ser 21 de septiembre o 21 de octubre?

– “Que eso lo resuelvan los magallánicos. En la ley que estamos preparando le vamos a dar la oportunidad a los magallánicos para que lo decidan libremente. Lo que no puede pasar es que en el Congreso todos los días llegue un nuevo proyecto de feriado y, al final, ninguno coincide con otro y produce un gran desorden a nivel del país”.

Plataforma continental

y Campo de Hielo Sur

– (E.S.) Presidente, quiero consultarle qué está haciendo el gobierno, a nivel de Cancillería, con algunas situaciones que han pasado y que nos tocan a nosotros como región ligada a la Antártica, como la emisión de un sello postal que lanzó Macri para celebrar lo que ellos consideran un gran avance en la consolidación de su plataforma continental y, recientemente, este catastro de glaciares que nos vuela gran parte de nuestro territorio.

– “Elia, efectivamente nosotros también estamos avanzando en el estudio de nuestra plataforma continental para sustentar y fortalecer nuestras pretensiones antárticas…”.

– (E.S.) Pero, vamos atrasados, Presidente, pues Argentina ya la presentó a la comisión respectiva.

– “Elia, estamos atrasados y, por eso, a la tercera semana de nuestro gobierno tuvimos la reunión para poner en marcha los estudios que nos permitan también conocer y evaluar nuestra plataforma continental porque puede ser muy importante para los derechos de Chile sobre la Antártica.

“Respecto de los glaciares, el hecho que Argentina haya hecho un informe sobre glaciares, en base a un mapa anterior al ’98 que fue cuando firmamos el tratado, no afecta en nada la soberanía ni el derecho que tiene Chile sobre nuestros glaciares”.

– (E.S.) Los argentinos son expertos en crear pruebas y precedentes.

– “Sí, y nosotros también hemos demostrado nuestra capacidad de defender nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestro mar y nuestros glaciares. Vea el resultado que tuvimos en nuestro diferendo con Bolivia. Yo le puedo asegurar a usted, Elia, que lo que hizo Argentina no afecta en nada –y se lo digo mirándola a los ojos- la soberanía de nuestro país ni nuestros derechos sobre nuestros glaciares…”.

– (E.S.) ¿Han presentado alguna nota diplomática al gobierno de Macri?

– “Está perfectamente aclarado que ese mapa argentino no afecta en nada ni los derechos argentinos ni los chilenos sobre los glaciares. Igual, que hubo una expedición de una patrulla militar argentina a la zona no demarcada de Campo de Hielo Sur… Chile también ha enviado patrullas militares a esa zona y el hecho de enviar patrullas militares está tácitamente establecido que los países pueden hacerlo, lo hizo Chile, lo hizo Argentina y, por lo tanto…”.

– (E.S.) O sea, ¿usted le resta importancia a la emisión de este sello postal y a estos últimos hechos?

– “No, no le resto importancia. Digo claramente que Chile ha tomado todas las medidas y todas las providencias necesarias para que ninguna de esas dos acciones afecten en nada, en nada nuestra soberanía, nuestro territorio, nuestros glaciares”.

Nueva ‘Piñericosas’

Como suele ser su tónica, Piñera también tuvo un lapsus mental y al hablar de la hazaña de Magallanes y Elcano dijo que las cinco naves habían partido del “puerto de Sanlúcar de Barredama”, refiriéndose a Sanlúcar de Barrameda.