Piñera triunfó en todas las regiones excepto en Aysén y Magallanes

Ayer, en el primer balotaje bajo la modalidad de voto voluntario y siendo la quinta segunda vuelta tras el retorno de la democracia al país, Sebastián Piñera (Chile Vamos) derrotó a Alejandro Guillier (Fuerza de Mayoría) y donde nuevamente la tendencia histórica se hizo presente: ningún candidato que fue la segunda mayoría en la primera vuelta, resultó electo Presidente.

Al inicio del recuento de los sufragios, a nivel nacional, se luchó voto a voto, pero a poco andar se comenzó a dar una tendencia a favor de Piñera, quien frente a los pronósticos que indicaban que iba a ser una elección reñida como en el año 1999 entre Joaquín Lavín y Ricardo Lagos, el candidato de oposición se fue imponiendo consistentemente en las urnas ante el candidato que ofrecía la continuidad del gobierno transformador de Michelle Bachelet.

Si bien para esta elección, había grandes dudas de qué iba a pasar con los votos del Frente Amplio (que representaron un 20% del total de las preferencias), si los sufragios de la Democracia Cristiana y de las otras fuerzas políticas de centro izquierda se inclinarían al oficialismo, el voto de la centro derecha y la derecha más conservadora se hizo presente en los locales de votación.

En cuanto a las cifras en todo el territorio nacional, Sebastián Piñera obtuvo 3.795.896 sufragios, que representan el 54,57% de las votaciones. Por su parte, el candidato de Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier, logró 3.160.225 votos, que representaron 45,43% del total nacional. Es decir, una diferencia de 9 puntos.

La participación de la ciudadanía para esta segunda vuelta es algo que preocupaba tanto al gobierno como a los conglomerados políticos. Cabe señalar, que en todo el territorio nacional votaron 7.026.096 personas, mientras que en la primera vuelta del pasado 19 de noviembre, sufragaron 6.700.746. Es decir, hubo 325.350 votos más. Sin embargo, nuevamente la Región de Magallanes mantuvo su escasa participación: 61.019 votaron en la primera vuelta, mientras que 60.287 emitieron su sufragio ayer. O sea, 732 sufragios menos.

Los números rojos de Piñera

Durante el pasado gobierno de Sebastián Piñera, las movilizaciones sociales y protestas en Magallanes debido el anuncio sobre subir la tarifa del gas, hicieron que la figura del Mandatario se viera disminuida y cuestionada por toda la sociedad civil de la región. La presente elección dejó en claro que el Presidente electo tendrá que volver a reencantar a la ciudadanía magallánica. En cifras, en la segunda vuelta de 2009 entre Sebastián Piñera y Eduardo Frei, el candidato de derecha obtuvo un 54,55% de las votaciones; analistas de la época se vieron sorprendidos ante esta votación, puesto que Magallanes ha tenido una histórica tendencia de izquierda y distintos procesos a lo largo del tiempo así lo han confirmado. Ahora bien, en la presente elección presidencial (también en segunda vuelta), Piñera logró un 43,68% de los sufragios, ubicándose en la segunda posición y donde bajó 11 puntos con respecto a la medición de 2009. En la misma línea, cabe mencionar que Sebastián Piñera logró ganar en casi todas las regiones de Chile, pero fue en Aysén y Magallanes donde quedó detrás de Guillier.

Los festejos

A eso de las 19 horas de ayer, militantes y simpatizantes de Chile Vamos, llegaron hasta la plaza Muñoz Gamero de Punta Arenas, para celebrar a lo grande el triunfo de su abanderado, quien nuevamente se instalará en La Moneda a partir del 11 de marzo próximo.

El ex intendente Mauricio Peña y Lillo fue uno de los primeros que llegó a la plaza principal de Punta Arenas. “Estamos muy contentos porque la gente siguió prefiriendo a Sebastián Piñera, fundamentalmente por los cambios que se están haciendo. Siempre hubo confianza, incluso pensábamos que iba a ser más estrecha la diferencia. La verdad es que la diferencia se ha mantenido en casi 9 puntos y eso es un triunfo abrumador respecto a lo que se venía planteando”, detalló. Igualmente, al ser consultado por la merma en la votación en Magallanes del Presidente electo, Peña y Lillo reconoció que “creo que hay un efecto Gabriel Boric que es muy importante y que no debemos desmerecer. Boric como representante del Frente Amplio tiene una inmensa mayoría de votos y esa se vio reflejada. Yo fui apoderado de mesa en el recuento de votos y se pensaba que podían votar menos personas que la primera vuelta, tal vez porque la gente del Frente Amplio no iba a votar. Pero consultando en varias mesas, votaron prácticamente las mismas personas que en primera vuelta, eso nos hace pensar que el Frente Amplio se volcó con la opción de Guillier”.

Uno de los personeros relevantes de Chile Vamos en la región que se hizo presente en la celebración, fue el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien en su calidad de jefe de campaña de Sebastián Piñera en Magallanes, se mostró contento con el triunfo y enfatizó en el hecho de volver a conquistar a los magallánicos tras su derrota en la región. “La humildad en el triunfo es la misma que tenemos que tener cuando se pierde. Estamos contentos pero no hay euforia, aquí hay una oportunidad importante. La ciudadanía se manifestó de manera clara, hubo 9 puntos de diferencia y yo pensé que iba a ser mucho más estrecho. En nuestra región se perdió, aquí hubo un tema dramático como lo fue el gas, yo creo que ese tema se marcó, ahora hay una oportunidad de reencantar a nuestros vecinos. Lo importante es que el lunes seguimos trabajando con la autoridad hasta el 10 de marzo y a partir del 11 con más fuerza, con nuevas autoridades de gobierno. Quiero pedir un poco más de paciencia porque estoy seguro que el 11 de marzo vienen tiempos mejores para Magallanes y Punta Arenas”, dijo el jefe comunal.

Por su parte, la presidenta de Renovación Nacional en Magallanes, María Teresa Castañón, indicó que la comunidad demostró lo que quiere y, al ser consultada por la derrota de Piñera en Magallanes, volvió a acusar a las autoridades de gobierno de intervencionismo. “Estamos muy contentos, creo que el día de hoy la ciudadanía demostró lo que quiere, que es más trabajo, más seguridad, mejores empleos y la verdad que se demostró con creces, porque el triunfo no fue reñido, ganamos por sobre ocho puntos y eso demuestra que efectivamente Piñera fue el preferido en el país. Tenemos que pensar que acá teníamos un gobierno absolutamente volcado haciendo campaña, ellos absolutamente enfocados en la campaña de Guillier, por lo tanto es difícil cuando sé es o no gobierno. Yo creo que de todas maneras estuvimos muy bien en Magallanes”, expresó la concejala y presidenta regional del partido de derecha.

Otra de las asistentes a la cita en el centro de la ciudad, fue la diputada electa de la Unión Demócrata Independiente (Udi), Sandra Amar, quien valoró el triunfo de Chile Vamos en la segunda vuelta, señalando que esta es una oportunidad para trabajar unidos. “Estoy muy contenta y emocionada, nosotros estamos optimistas y tranquilos, pero el haber obtenido esta votación es significativo para nuestro sector. Se pudo reconocer lo que fueron las propuestas de Sebastián Piñera, logramos transmitir el mensaje de la comunidad y ahora a trabajar. Hay que ser un apoyo para el Presidente y respaldar las iniciativas. Esto significa trabajar en equipo, lo que hemos venido planteando, la idea es ir trabajando con los gobiernos regionales y con los parlamentarios. Esto significa que vamos a poder apoyarnos mutuamente, que vamos a poder hacer este trabajo en equipo, donde lo único que se beneficia es al país y a los habitantes. Aquí ha ganado Chile”, concluyó la futura parlamentaria por Magallanes.