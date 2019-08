Pobladores del Andino destrabaron conflicto con el alcalde y proyecto del gas continúa

A una omisión lamentable por parte de un funcionario municipal, que está sumariado por otra causa, atribuyó el alcalde Claudio Radonich el atraso que presenta el proyecto de gas para el sector del Club Andino y que el domingo terminó en una protesta vecinal.

La gente se agrupó para bloquear el camino e impedir el paso de los automovilistas.

La consigna era protestar por la falta de agua, luz y gas. Los servicios básicos que no tienen cientos de familias que residen en la zona alta de la ciudad.

La movilización terminó abruptamente con la intervención de Carabineros, luego de que el gobernador Homero Villegas no lograra llegar a acuerdo con los manifestantes y decidiera pedir a la policía uniformada el despeje total de la vía, aun cuando les aseguró que el lunes (ayer), los recibiría el jefe comunal, a las diez de la mañana.

Con el uso del “guanaco” y lacrimógenas la autoridad provincial de Magallanes dio por cerrado el caso. Tres personas fueron detenidas, una de las cuales resultó lesionada en una pierna al caer luego de intentar abordar un camión en movimiento (ver nota secundaria).

Reunión

El encuentro que por tanto tiempo esperaron finalmente se concretó ayer.

Por eso el vocero de la Agrupación Club Andino, Patricio Navarro, dijo después de hablar con el alcalde que no están arrepentidos de la movilización, “porque si no lo hacíamos no llegábamos a donde estamos hoy, y tampoco sabríamos en qué está el proyecto”.

Valoró que sacaran varias cosas en limpio y que recibieran información fidedigna del proyecto del gas.

Lamentablemente el funcionario que tramitó los antecedentes nunca informó a sus superiores, en este caso al alcalde, “y nosotros siempre pensamos que estábamos tratando con la persona más idónea. Pero al contrario, ahí es donde estaba entrampado”.

Los dirigentes se retiraron satisfechos con la respuesta que les entregaron.

Protesta

“No sé si era la forma más idónea, pero no la compartimos. Rechazamos la forma de actuar del gobernador (Villegas), porque somos vecinos, no encapuchados. Y no agarramos a palos a nadie, además porque habían niños y adultos mayores”, expresó molesto el dirigente vecinal.

De paso lamentó la lesión que sufrió uno de los manifestantes, quien fue llevado al Hospital Clínico, producto de una herida en la pierna derecha.

Navarro llamó al gobernador a dar un paso al lado y pidió “a alguien más idóneo para el cargo, con mejor manejo de este tipo de situaciones. Se imaginan que hubiese sido algo más grande o más grave: le da la orden de disparar a Carabineros. Me parece que se sobrepasó”.

Alcalde

La respuesta de Radonich fue que el municipio está trabajando en varios proyectos para dotar de gas a vecinos de diferentes sectores.

En el caso puntual del Andino explicó que “lamentablemente ellos partieron hablando con un funcionario que nunca creó el proyecto”.

Entiende la molestia de la gente porque para ellos la municipalidad es una sola. “La persona a quien le entregaron los antecedentes no actuó de forma responsable y con este funcionario ya hemos tenido problemas y por eso ahora está con un sumario”.

Por lo mismo, le pidió disculpas a los dirigentes, “porque finalmente yo soy el responsable de lo que pase en la municipalidad”.

Esta tarde, a las 17 horas, se van a reunir nuevamente para ver aspectos y avances del proyecto.

Sobre lo sucedido el domingo, la respuesta fue que “tal vez las cosas se pudieron hacer mejor, pero todos aportando”.