Por cada 100 muestras tomadas 19 resultan positivas en Magallanes

Un total de 19 por cada 100 muestras de Covid-19 son confirmadas como positivas en la Región de Magallanes. La cifra promedio fue dada a conocer ayer por las autoridades regionales, confirmándose además del registro de 31 nuevos casos durante las últimas horas (hasta el sábado a las 21 horas).

Con respecto de las cifras, la seremi de Salud informó que hasta la fecha en Magallanes se reportan 553 contagiados, correspondiendo 519 a Punta Arenas, 18 a Puerto Williams, ocho a Porvenir, siete a Puerto Natales y uno a Primavera.

El total de muestras analizadas llega a las 2.916, con un promedio de 120 al día y con 95 pendientes hasta ayer.

En cuanto a los pacientes hospitalizados, la seremi Mariela Rojas, detalló que 52 personas permanecen en el Hospital Clínico, de las cuales 30 se encuentran en aislamiento y 22 en condición de pacientes críticos. De estos últimos, 20 están conectados a ventilador mecánico.

La seremi Rojas volvió a lamentar la imprudencia de los magallánicos que insisten en salir a la calle durante este estado de emergencia sanitaria, principalmente para realizar compras en los supermercados. Señaló que se ha podido advertir a parejas incluso con niños haciendo filas en estos establecimientos, lo que -advirtió- es un riesgo innecesario y un inminente peligro de contagio.

Gremios de la Salud dan cuenta de descarnada realidad y califican de irresponsables a autoridades regionales

Un llamado a las autoridades locales para hacer ver a nivel central cuál es la verdadera realidad del momento sanitario que vive Magallanes, formularon dirigentes de diversos gremios de la salud, quienes además rechazaron la medida de regreso al trabajo presencial.

El presidente de la Asociación de Funcionarios Técnicos del Servicio de Salud (Fentess), Luis Muñoz, sostuvo que hoy el gobierno no está entregando seguridad ni para el personal sanitario que está en primera línea ni menos para el resto de los trabajadores, por lo que el llamado de volver al trabajo presencial “sólo busca entregar una normalización que no existe, no es real, poniéndonos en riesgo no sólo a nosotros también a toda la comunidad”.

Agregó que el gobierno no tiene el manejo de la situación, “la que nos presenta un escenario triste y preocupante, con una Uci con poca resolutividad y con nuestra gente enviándola al norte a una caja negra, sin saber dónde van y menos con fecha de vuelta. Es aquí donde a las autoridades locales le ha quedado grande este tema, por eso deben dejar su lugar, ser cambiadas o hacer el trabajo como lo tienen que hacer”.

Por su parte el dirigente de Fenpruss Magallanes, Damián Hurtado, dijo que hoy “nosotros tenemos a 74 compañeros contagiados en la red asistencial y 80 que se encuentran en cuarentena. Nuestra Unidad de Pacientes Críticos está con 22 camas ocupadas y sólo dos disponibles, por lo que nuevamente se va a producir otro traslado a Santiago (el sábado fueron dos) para poder liberar espacio. Esta es la realidad local y lamento profundamente que aquello no sea considerado por nuestras autoridades”.

Agregó que dichas razones son más que suficientes para que los trabajadores magallánicos no retornen a sus funciones de manera presencial, “porque la curva de contagio no disminuye y lo que el Presidente Piñera está haciendo es sólo un manejo comunicacional para restablecer la normalidad, cosa que no existe”.

En tanto, el presidente regional de Confusam, Alberto Vargas, calificó el llamado al trabajo presencial como “un acto suicida”. Junto con ello, pidió a las autoridades regionales “que tomen cartas en el asunto, porque tenemos un intendente que día a día habla de la responsabilidad de los ciudadanos y que más irresponsables que nuestras autoridades locales que no hacen observaciones al gobierno central sobre la realidad de Magallanes. Nosotros tenemos funcionarios contagiados y 30 en cuarentena, y no queremos que esto siga aumentando”.