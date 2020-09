Por el delito de violación formalizaron a hermano del fiscal jefe de Puerto Natales

El juez Jorge Lavín Saint Pierre no dio lugar a la prisión preventiva, argumentando que si la Fiscalía creía tener la certeza del delito por qué entonces demoró un año 7 meses en formalizar cargos.

El fiscal jefe de Puerto Natales no podía formalizar a su hermano por el delito de violación, así que la tarea debió asumirla el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson Soto.

La audiencia fue ayer, a las 9,30 horas, vía Zoom. En la ocasión se le comunicó al imputado Angelo Rodrigo Muñoz Pérez, representado legalmente por la abogada de la Defensoría Penal Pública, María Fernanda Benavides, el inicio de una investigación por hechos ocurridos en enero de 2019. Como querellante de la víctima, de 22 años, se presentó el abogado Mario Elgueta.

De acuerdo a la exposición de Dobson, fue el 5 de enero del año pasado, cuando cerca de las 22 horas la joven víctima se juntó con unos amigos en un local de la capital de Ultima Esperanza, donde bebió dos cervezas, un fernet y fumó una pipa de marihuana.

Horas más tarde, cerca de las 3 de la mañana, se dirigió a otro establecimiento a buscar a un amigo que trabajaba en ese lugar, donde tomó otra cerveza y fernet.

Dobson prosigue su relato señalando que mientras esperaba al amigo apareció en escena el imputado que le ofreció otro fernet. Luego salieron juntos y fueron en compañía de otros amigos a otro local nocturno y, pasadas las 3 y media de la mañana, Angelo Muñoz la llevó a la casa de su hermano, el fiscal Cristián Muñoz, que por esos días se encontraba de vacaciones en Concepción.

El fiscal asegura que el denunciado se aprovechó de la víctima, que estaba “privada de sentido, sacándole la ropa y violándola”.

Dobson continúa su exposición describiendo que al día siguiente, a las 10 de la mañana, la joven despertó y se vio desnuda, al lado del imputado, entendiendo lo que había sucedido, producto de los preservativos que encontró en el dormitorio.

Finaliza el persecutor indicando que la víctima se retiró desorientada y se fue al hospital a constatar lesiones y donde realizó la denuncia.

El fiscal le imputó a Angelo Muñoz el delito de violación y pidió la prisión, argumentando que abusó de la incapacidad de la mujer para oponerse.

Defensora

La defensora María Fernanda Benavides se opuso a la prisión señalando no tener ningún sustento la tesis de incapacidad de la víctima.

De acuerdo a la abogada, las cámaras de vigilancia analizadas por la policía revelarían lo contrario a los dichos de la víctima, que sostuvo haber perdido el sentido. “Los videos muestran que no mantenía un comportamiento que hiciera ver que estuviera privada de sentido, elemento base por lo cual fue formalizado mi cliente”, señaló Benavides .

“En los videos se observa a la supuesta víctima caminando bien, sin la asistencia de nadie e interactuando con mi representado”, afirma la defensora.

Y sobre lo que se deslizó en la audiencia, de que le pudieron haber colocado alguna sustancia en el vaso para hacerle perder el sentido, en el local que administraba el imputado, “el informe toxicológico descartó cualquier otro tipo de sustancia que no fuera marihuana”, remarcó la abogada que de esta manera destacó la resolución del juez que no dio lugar a la cautelar que pedía el fiscal.

Resolución del juez

En cuanto a la privación de sentido para abusar de la joven, el juez dijo que “sólo tenemos la declaración de la víctima, no apoyada en nada más”.

Acogiendo el argumento de la defensa, del tiempo que tardó la Fiscalía en formalizar, en su resolución Jorge Lavín deja constancia de esto, señalando que pasó un año 7 meses y 17 días para este trámite.

“Si la Fiscalía cree con certeza, estar frente al delito por el cual está formalizando, y conociendo el criterio de este juez, me pide con antelación una detención, una audiencia de formalización urgente u otra medida, pero no me han pedido nada desde enero de 2019”, dijo el magistrado.

“Es algo que no puedo dejar de referirlo -dice el juez- ya que la experiencia me indica que frente a hechos graves, de connotación social, que merecen cautelares tan severas como éstas, la Fiscalía actúa con otra premura que acá no la ha tenido”, por lo tanto no dio lugar a la prisión preventiva, sólo a un arraigo regional y prohibición de acercamiento a la denunciante.