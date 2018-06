Profesores no aceptaron propuestas del subsecretario de Educación y mantendrán paro

Pese a que Raúl Figueroa se mostró optimista tras reunirse con el intendente Christian Matheson, el alcalde Claudio Radonich y participar de la mesa de trabajo del Colegio de Profesores, no hubo avances en las demandas de los maestros.

Un saludo a la bandera. Así podría resumirse la visita que el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa realizó a Punta Arenas, para abordar la crisis de la educación pública, que tiene enfrentados a los docentes con la Corporación Municipal, que les adeuda el pago de sus cotizaciones previsionales desde 2015. Había grandes expectativas por la presencia de la autoridad de gobierno, que tenía la misión de destrabar el conflicto y permitir que el paro de “brazos caídos” concluyera, y se puedan retomar las clases.

Cerca de las 11 horas llegó Figueroa hasta la intendencia, para saludar a Christian Matheson. En las afueras, cientos de docentes protestaban con música, pancartas y gritos, para hacer ver al subsecretario, la gravedad de su situación. Una vez finalizado el saludo protocolar con la primera autoridad regional, Figueroa se dirigió hacia la alcaldía, donde se reunió por casi una hora con Claudio Radonich, cita que finalizó con la firma de unos papeles. ¿Acuerdo? El mismo subsecretario explicó que “firmamos un convenio de transición que apunta a que la municipalidad pueda normalizar su situación, con miras al futuro traspaso de los servicios locales de educación. Esa normalización apunta a que pueda hacerse cargo con recursos frescos del Faep, se pueda ampliar el destino de esos recursos para poder normalizar la situación y dar una salida a la situación. Es un paso para la desmunicipalización y que el municipio pueda abordar de mejor manera la situación que hoy vive respecto de las deudas que se arrastran de 2015 a la fecha”.

Radonich, en tanto, resaltó que “este convenio lo comenzamos a trabajar en marzo, que es una de las fórmulas que estamos buscando desde marzo, la presenté en enero y febrero, pero lamentablemente, en el gobierno pasado por los cambios, nadie lo firmó. Este convenio busca poder tener un mayor margen de dinero para poder trabajar en ir bajando las deudas. Esto es fundamental porque también incluye un acompañamiento del ministerio para la desmunicipalización del año 2022”.

Desde el municipio, Raúl Figueroa, acompañado del seremi de Educación Nelson Cárcamo, se dirigió hacia la sede del Colegio de Profesores, para su reunión más importante. En Fagnano 461 los esperaban la directiva comunal, los delegados de cada establecimiento en paro, y el concejal Arturo Díaz. El encuentro se extendió por casi dos horas, tras lo cual se escucharon aplausos.

¿Era el fin del paro? ¿Volverían los estudiantes a clases?

Figueroa volvió a expresar optimismo. “Tuvimos una muy productiva reunión, les planteamos los avances que se han hecho para dar una solución a la situación que los aqueja, alternativas y conversamos la importancia de retomar el rumbo normal de la actividad escolar en la comuna. Lo que hemos hecho es anunciar la firma de un convenio de transición con la municipalidad, que permite liberar, flexibilizar el uso de ciertos recursos y poder destinarlos al pago de remuneraciones y algunas deudas. En ese sentido, hay un compromiso de seguir avanzando y yo veo con optimismo que si ciertas condiciones se dan, la situación pueda volver prontamente a la normalidad”, expresó el subsecretario de Educación.

Respecto de plazos, Raúl Figueroa aventuró que “la operación de leaseback podría estar lista de aquí a un mes más, y los fondos del Faep, hay una cuota que ya se entregó, viene una segunda por 700 millones que podría liberarse el 30 de junio. La primera fue de 575 millones”.

Profesores firmes

con el paro

Pero los docentes, en voz de su presidente comunal, Enrique Velásquez, expresaron decepción: “Acordamos un cronograma claro, que tenga definido los tiempos. Lo que trajo hoy el subsecretario es la posibilidad del leaseback y liberación de fondos Faep que podría darnos algún punto de partida, pero en lo concreto, no hay mucho en la mesa. Aquí no hay una solución que realmente uno vislumbre y que tenga un lineamiento claro, lo que hay son especulaciones; lo que tenemos en las manos es la posibilidad de la redestinación de los fondos Faep, pero en la segunda cuota, que son 700 millones de pesos, y el problema aquí rebasa los 3 mil millones. Proponen un sistema que se paga una parte, se liberan otros fondos y hacen una especie de bicicleta, pero hay que estudiarlo, la respuesta hoy a estas soluciones está en las manos del subsecretario, valoramos su presencia aquí, pero más allá de no traer soluciones, creo que hemos tenido una conversación más”.

Por lo mismo, reafirmaron su convicción de que “el paro se mantiene, aquí no hay ninguna luz más allá de la posibilidad de… y frente a estas ambigüedades, tenemos la obligación de seguir movilizados, queremos soluciones de fondo, y esas hoy día no están. Haremos consulta a las bases cuando tengamos claridad de lo que se va a ofrecer. Hoy en estas condiciones estamos igual que ayer, con una lucecita de esperanza”.

En ese sentido, Velásquez insistió en que la salida que otorga el leaseback no entrega soluciones, porque “sigue siendo un sueño y una esperanza; es un crédito que quieren sacar para tener fondos, la plata de verdad está retenida, se llama Faep y son más de 2 mil 500 millones, y hoy hay una voluntad de darle esta disposición para sueldos, pero cuando hablamos de leaseback puede estar aprobado mañana, la próxima semana, lo que no significa que esa plata exista, sino que tiene que haber un banco interesado para prestar esa plata. Queremos una solución de fondo para no volver a encontrarnos con esta situación en dos, tres meses más”, finalizó el presidente comunal de los profesores.