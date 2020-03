Punta Arenas tendrá en junio 70 micros y nueva operadora de la locomoción mayor

La compañía Ascendal Group confirmó el avance en las negociaciones, señalando que se está entrando “en tierra derecha”.

Aunque prefiere ser cauta “hasta no tener todos los papeles listos”, la ministra Gloria Hutt adelantó que en junio próximo Punta Arenas contará con una moderna flota de microbuses para el transporte público mayor. Serán 70 máquinas que equipararán en calidad a las que circulan en Santiago, las que tendrán como administrador de la empresa de capitales ingleses Ascendal Group.

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones adelantó desde Santiago que el pasado miércoles la compañía que asumirá la concesión del servicio logró el financiamiento del crédito que le permitirá la entrada en operaciones en Punta Arenas, poniendo de esta manera fin a un largo proceso de encuentros y desencuentros con la concesionaria Vía Austral. Justamente, Gloria Hutt explicó que la preocupación por el problema de transporte en la capital magallánica siempre estuvo sobre su mesa de trabajo y que ella personalmente asumió las gestiones tendientes a dar una solución. “Hubo muchos intentos por realizar ajustes para la continuidad, pero no resultó porque los problemas fueron demasiado grande y teníamos que corregirlos. Hubo un intento de compra de una empresa internacional, pero se entrampó porque no había claridad en los antecedentes y al evaluar consideró que el riesgo era muy grande. Seguimos buscando con una cesión del contrato y tampoco pudimos avanzar por esta vía. Finalmente, lo que se evaluó fue un cambio más radical, que fue un contrato directo con la empresa, y con este mecanismo conversamos con el operador internacional. Ahora, nos falta la tramitación del contrato”, detalló la ministra.

Asimismo, sostuvo que hasta junio el servicio se mantendrá tal como está hoy. Sin embargo, se encargó una revisión exhaustiva a las máquinas para dejar sólo las que se encuentran en buen estado. “Será un período de sacrificio, porque pese a nuestra intención de sumar buses por estos dos meses, de Puerto Montt, Osorno o Concepción, los trámites legales resultan complejos”. Asimismo, dijo que en paralelo se comenzará a ver todo el aspecto legal para el término de la actual concesión.

Junto con lo anterior, Gloria Hutt llamó a la tranquilidad a los trabajadores, señalando en este punto que se está efectuando toda la tramitación necesaria para el pago de cotizaciones provisionales que están pendientes, “porque queremos partir con los buses nuevos, los contratos nuevos y las cuentas en orden”.

“En tierra derecha”

En tanto, desde Ascendal Group se señaló ayer que efectivamente se está trabajando con el Ministerio de Transportes para cumplir con las necesidades que demandan los magallánicos y que ya se está entrando en “tierra derecha” para cerrar el acuerdo.

No obstante, al igual que la secretaria de Estado, prefirieron ser cautos al referirse al tema, excusándose de entregar mayores antecedentes. “Hasta que no sea oficial no es oportuno, pero esperamos que se dé todo de manera positiva lo antes posible”, se señaló.