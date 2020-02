Puntaje Nacional de Matemática no tuvo ni llamada ni reconocimiento de parte de encargados de la PSU

El joven se enteró al revisar la página del Demre, donde ayer fueron publicados los resultados, iniciándose, de esta manera, la etapa de postulación en este caótico proceso 2020.

En cada rendición de la Prueba de Selección Universitaria o lo que era la antigua Prueba de Aptitud Académica, siempre al mencionar el estrés que sufrían los estudiantes, asomaba el comentario de “eso no es nada comparado con lo que les espera en la universidad”. Pero lo que han vivido los jóvenes en este proceso de admisión 2020 ha superado todos los dolores de cabeza imaginables. Postergaciones de fechas, incidentes en las afueras de los locales (aislados en Punta Arenas), suspensión del examen de Historia, y medidas de seguridad inéditas fueron el ambiente que rodeó el proceso.

Y ayer se dieron a conocer los resultados de esta caótica prueba. Desde las 9 horas, los estudiantes debían ingresar a la página web del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, Demre.

Así, Tomás Carrasco Loncharic, egresado del Colegio Británico, se enteró que logró puntaje nacional en Matemática, al obtener 850 puntos. Fue la única manera, pues a diferencia de los años anteriores, no hubo un llamado de parte del Demre o del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Cruch, que lo felicitara por su logro.

Es más, según indicaron en el Demre, debido a todas las circunstancias que rodearon el proceso, no se realizará la habitual ceremonia de premiación a los puntajes regionales, y solamente se continuará con el proceso normal, en el que cada estudiante postula a la universidad que le permita su puntaje.

En una céntrica heladería, en compañía de algunas amigas, Tomás Carrasco comentó su exitoso resultado en la PSU, que se suma a otro logro reciente: en enero consiguió medalla de oro en las Olimpiadas de Química, organizada por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y que se realizó en la Universidad de Talca.

“Me levanté temprano a revisar los puntajes, estaba nervioso, abrí la página y me encontré con la sorpresa, porque nadie me llamó”, partió recordando el estudiante, que además, en Ciencias alcanzó los 793 puntos, mientras que en la PSU de Lenguaje, tuvo 673.

Respecto del proceso de este año, reconoció que “generó ansiedad y nervios en todos, yo creo, por tener que esperar, pero bien, pude continuar estudiando, tuve la suerte que no me afectara todo esto”. Estima que “no sé si fue más desordenado, pero se demoró más y generó un nervio colectivo entre todos. Hubo irregularidades en la filtración de las pruebas, el Demre puso algunos problemas, se generó un desorden, pero al final se pudo rendir la prueba, se entiende que a muchos les haya afectado los puntajes, porque la situación tampoco fue la ideal”.

Carrasco, que rindió el examen en la Escuela Croacia, pretende seguir la carrera de Ingeniería en Biotecnología, contrario a la elección familiar, ya que tanto su padre, Paulo Carrasco, como su madre, Vesna Loncharic, son médicos. “Estoy viendo entre la Universidad Andrés Bello o la Universidad de Chile. Me llamaron de la Universidad Santa María, pero no tiene la carrera que quiero, así que esas dos son mis opciones”.

En su familia también recibieron con alegría el puntaje que recibió su hermana melliza, Sofía, que tuvo 743 puntos en Lenguaje.

Pero ni siquiera estos exitosos resultados impidieron que Tomás Carrasco tuviera una visión crítica hacia la PSU. “Claramente no es el mejor sistema de admisión, aunque creo que más que la prueba en sí, el sistema educacional de nivel medio y de básica, no es igualitario para todos; yo tuve la suerte de haber estado en un colegio particular, que mis papás me pudieron pagar, pero la mayoría de la gente no tiene la suerte de estar en un colegio en que te den todas las posibilidades, entonces el sistema no le da la misma oportunidad a todas las personas y la PSU es el reflejo de esa desigualdad que se ve en todo el sistema educacional del país. Tuve la suerte de que me fue bien y me pude preparar, ir a preuniversitario, pero entiendo que no toda la gente puede, porque es un privilegio que tengo”, concluyó el estudiante que egresó con promedio 6,9 y que agradeció a sus profesores Elizabeth Vásquez (Matemática), Gabriela Román (preuniversitario), Verónica Figueroa y Mariagrazia Nocera (Ciencias) y de Lenguaje, Paula Fernández.

Carrasco y su familia esperaban los resultados de la PSU para viajar a Santiago. Minutos antes de tomar el vuelo, su madre Vesna Loncharic reconoció que “siempre es una sorpresa un puntaje nacional, pero tenía fe en que lo pudiera lograr, porque nos contó que contestó todas y que pensaba que estaban todas las respuestas buenas”. Lo malo sí es que este año no se realizará la habitual entrega de reconocimientos, “parece que este año el Demre o el Cruch optaron por hacerlo más ‘silencioso’”.

Discreción

Como ya se ha dicho, cada estudiante conoció sus puntajes entrando a la página, y no hubo ninguna comunicación, de parte del Demre o del Cruch, a los establecimientos educacionales para informar sobre algún puntaje nacional. Los datos se dieron desde nivel central, estableciéndose que hubo 297.450 personas inscritas, de las cuales 243.445 rindieron las pruebas de Matemática y Lenguaje y Comunicación, lo que corresponde al 82% de asistencia.

Asimismo, se informó que en 13 de las 16 regiones del país existe al menos un estudiante con puntaje nacional de Matemáticas, y en la Región Metropolitana se concentraron 55 de ellos, lo que corresponde al 62%. En siete de las 16 regiones del país existe al menos un estudiante con puntaje nacional de Ciencias, mientras que en la Región Metropolitana hay once de ellos, lo que corresponde al 61%. El estudiante con puntaje nacional en Lenguaje y Comunicación se encuentra en la Región Metropolitana y el máximo promedio de Lenguaje y Matemática alcanzó 836 puntos y se encuentra en la Región de Los Lagos.

En cuanto al desglose por puntajes regionales. En Magallanes hubo solamente cuatro, contando a Tomás Carrasco y su puntuación nacional. Así, hay uno en Lenguaje, con 825 puntos; otro en Ciencias con 800 puntos y el restante, en la ponderación de Lenguaje y Matemática, con 762.

Género e ingreso familiar: las variables que dominan en las postulaciones a universidades

Ayer, luego que más de 200 mil jóvenes de todo el país rindieran en enero la accidentada Prueba de Selección Universitaria (PSU), se inició el proceso de postulación a alguna carrera que ofrecen las universidades adscritas al Sistema Unico de Admisión (Sua).

En ese sentido, gracias a una red hecha con las preferencias de los estudiantes desde el 2004 hasta 2018 por el físico chileno Cristián Candia-Castro, llamado “Espacio de la Educación Superior”, arrojó distintas luces de las preferencias de los alumnos según variables demográficas, geográficas y socioeconómicas. Entre ellas el género, el tipo de establecimiento al que asistieron, su etnia y el ingreso bruto de sus familias.

Bajo este sentido, al analizar las variables de género, se puede deducir que hay carreras que entre mujeres tienen mayores preferencias que entre los hombres, como Enfermería, Obstetricia, Nutrición, Pedagogías y Educación de Párvulos. Por otro lado, hay carreras que definitivamente son más solicitadas por los hombres, como Ingeniería Civil y Arquitectura.

En definitiva, con un total de 1.600.000 estudiantes que postularon a universidades desde el 2004, el estudio arrojó que 9.724 mujeres han preferido Enfermería, 7.964 psicología y 6.783 alumnas se inclinaron por Obstetricia. Por la vereda del frente, los hombres han mantenido su preferencia por Ingeniería Comercial con 8.636 preferencias, le siguen Ingeniería Civil con 7.016 preferencias y Civil Industrial se queda en el tercer lugar con 5.854 preferencias.

En cuanto a las variables socioeconómicas del núcleo familiar del alumno, se repiten las mismas carreras entre los estudiantes, independiente del ingreso de su familia, del tipo de colegio al que asistieron y al nivel de educación de los padres. Sólo se observa que hay dos carreras, Bachillerato en Ciencias y Arquitectura, que aparecen relacionadas con ingresos más altos. Así, las carreras más repetidas según un menor ingreso en la familia son Enfermería y Psicología; mientras que en los grupos socioeconómicos más elevados resaltan las carreras de Ingeniería Comercial y Civil.