“¡Quédate tranquilo que te vamos a robar o te vamos a matar!”, le advirtieron a taxista asaltado

Eran las 22,30 horas del jueves cuando un taxista recibió un comunicado de la central de Radiotaxis Ona para que se dirigiera hasta la villa Alfredo Lorca, donde esperaban dos pasajeros.

Sin imaginar cómo se le venía la noche, el conductor llegó rápidamente a la Avenida Circunvalación. Frente a la capilla católica estaban las personas que habían pedido un taxi y que luego lo terminarían asaltando.

“Uno se subió en el lado del copiloto y el otro se sentó en la parte posterior atrás. Por el espejo vi que este tenía un tatuaje en el cuello. Me pidieron que suba por prolongación Capitán Guillermos, y a medida que avanzaba me indicaban el camino hasta llegar al pasaje El Sauce, a la altura de la parcela 35. Ahí fue cuando el individuo que estaba atrás me tomó del cuello e intimidó con un elemento cortopunzante, y me dijo quédate tranquilo que te vamos a robar o te vamos a matar”.

“El que estaba adelante, al lado mío, me propinó golpes de puño en el rostro y me sustrajo dos celulares y dinero que tenía en la consola central, unos 45 mil pesos. Este sujeto huyó del lugar quedándome solo con el de la parte posterior, hasta que luego se fue. Logré llegar a una casa con el fin de pedir ayuda y de ahí llamamos a Carabineros”, declaró ante los funcionarios policiales, el taxista asaltado.

A la cárcel

Los autores del atraco resultaron ser un menor de 17 años de edad (B.L.V.N.), que actualmente cumple una condena en régimen semi cerrado en el complejo penitenciario Río de los Ciervos; y un sujeto de 21 años, requerido por la justicia en otras causas donde ha delinquido. Se trata de Cristián Matías Hernández Almonacid, de 21 años. Este último fue enviado a cumplir prisión a la cárcel de Punta Arenas, mientras que el menor volvió a Río de los Ciervos, a un régimen cerrado, sin posibilidades de volver a la calle, al menos mientras la investigación esté vigente.

El fiscal Sebastián González formalizó a los imputados por el delito de robo con violencia.

El menor, cuando regresó al recinto Río de los Ciervos, le relató a uno de los funcionarios que había participado en un robo y que las especies sustraídas las tenía en su poder.

El amigo fue detenido más tarde por Carabineros, en una fiscalización en el sector de Avenida Circunvalación.

En un momento la víctima del robo se topó con los asaltantes en el hospital, a quienes reconoció de inmediato, informó el jefe de la Primera Comisaría, mayor Alejandro Lepín.