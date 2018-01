Autos con roncadores: Alcalde Radonich respaldó a Carabineros y llamó a los padres de conductores a “frenar este asunto”

Además el jefe comunal demandó a los parlamentarios a modificar la ley, debido a que el hecho de que no hay una normativa específica para estos casos limitaría el actuar sancionatorio a lo que “está dentro del marco legal”. Asimismo, el prefecto Ricardo Rubat informó que se creará un catastro de conductores infractores, el que será puesto a disposición de los respectivos juzgados.

A mediados de 2013, el diputado Cristián Monckeberg presentó un proyecto de ley que buscaba sancionar tanto a quienes participen como a quienes convoquen a carreras clandestinas de automóviles, incluyendo la creación de una nueva figura penal cuya sanción comenzaría desde los 61 hasta los 540 días de presidio, o multas desde 5 a 20 UTM, aplicando en ambos casos, la suspensión de la licencia de conducir por un periodo que va desde los 4 meses a un año. Sin embargo, esta iniciativa nunca prosperó, quedando “dormida” en el Congreso.

Bajo esta premisa, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, presidió la primera reunión de coordinación junto a los altos mandos de Carabineros, con el objetivo de buscar dentro del actual marco legal las fórmulas y estrategias para poner fin a las carreras ilegales que se efectúan en diversos sectores de la ciudad como una actividad noctámbula, congregando preferentemente a los jóvenes.

Justificando que “no existe una ley” que sancione precisamente esta conducta que aún no está tipificada como delito, y que por lo tanto los deslindes de acción para subsanar esta problemática se ven acotados, la autoridad comunal lanzó sus dardos en contra de los actuales legisladores, instándolos a retomar las iniciativas legales en pos de buscar una solución definitiva para sacar de las calles a estos conductores infractores.

“Llamo a los legisladores a entender que hay un nuevo tipo de autos que tiene que tener normas distintas. Los parlamentarios no tienen ninguna ley especial para este tipo de problemas y se utilizan las normas normales que tiene la Ley de Tránsito. Hacemos un llamado para que apliquen nuevas normas porque yo sé que en Iquique o en Antofagasta pasa lo mismo, donde hay carreras clandestinas y finalmente son multados por excesos de velocidad”, enfatizó.

En segundo lugar, adelantó que durante esta jornada se reunirá con los jueces de Policía Local con el fin de ver cuáles son los criterios al momento de cursar las respectivas multas, y proponiendo endurecer las sanciones ante este tipo de faltas.

“Creo que ya llegamos al colmo de esto, mañana (hoy) voy a conversar con los jueces de los Juzgados de Policía Local, para ver cuáles son los criterios que ellos están teniendo. Yo aquí pondría mano dura y le pediría a los jueces de Policía Local que empiecen a cobrar las multas en el tope y sin rebaja, porque estamos hablando de un número importante de personas que creen que la calle es una pista de carreras, algunos que son más osados se van por las veredas en la noche y acá todos tenemos que colaborar, pero hay un Poder Judicial que es totalmente autónomo e independiente”, expuso.

Respaldó a Carabineros

Finalmente, Radonich defendió el hecho de que Carabineros se vea limitado al no realizar persecuciones policiales para “evitar un mal mayor”, e hizo un sentido llamado a los padres de los avezados conductores a frenar este asunto desde el mismo hogar.

“Carabineros no puede perseguirlos porque se van a pasar una luz roja y van a chocar lo más seguro que a un inocente. Esto ya lo hemos visto en el norte de Chile y no queremos que pase en Punta Arenas. Estos vienen a hacer ruido acá en el centro y no en sus casas, pero estoy seguro que cualquier papá le ‘saca la mugre’. Estos chicos que uno ve que tienen 20 años viven con sus papás y les pido a ellos que por favor se pongan los pantalones, porque no puede ser que vengan a hacer ruido donde hay hoteles y vecinos, generando no solamente un problema este año, sino de hace mucho tiempo”, puntualizó Radonich.

Catastro de conductores

Por otra parte, el prefecto de Magallanes, coronel Ricardo Rubat, señaló que estas malas prácticas no constituyen delitos pero sí incivilidades que perturban el normal desarrollo de la ciudad, asegurando que se están articulando acciones desde siempre y no desde que estos registros audiovisuales se difundieron masivamente, aunque recalcó que “no podemos actuar fuera del marco de la ley”.

“Carabineros durante todo el año pasado y este año ha estado trabajando aparte de sus servicios normales en los diferentes cuadrantes previniendo la comisión de delitos, también paralelamente en situaciones mediáticas como éstas y las acciones que realizan en el centro de la ciudad. De hecho se han notificado una cantidad importante de infracciones al tránsito que están enmarcadas dentro de lo que la normativa legal nos permite, vale decir cuando emiten ruidos molestos, tienen doble tubos de escape o vidrios polarizados, y cuando andan a exceso de velocidad, pero no existe una infracción en particular para ese tipo de vehículos”, agregó.

No a los puntos fijos

Asimismo, desestimó instalar puntos fijos de efectivos policiales arguyendo que hay problemas más graves en la comuna y asuntos delictuales que se deben abordar sin dejar desprotegidos los cuadrantes que son más sensibles para desarrollar algún servicio permanente. Sin perjuicio de aquello, adelantó que se llevará a cabo un trabajo de inteligencia policial con el propósito de identificar a los conductores y hacer un catastro de éstos.

“Vamos a disponer otros cursos de acción tendientes a identificar y tener un catastro de quienes son los conductores y cuáles son las patentes, porque eso va a facilitar el hecho de darlos a conocer a los Juzgados de Policía Local, para que tengan antecedentes de quiénes son estos vehículos y apliquen tal vez con más rigurosidad las multas a estos conductores que generan un problema a la ciudadanía”, concluyó.