Representantes del turismo gastronómico de Aysén y Magallanes urgen por medidas para reactivar el sector

Empresas turístico-gastronómicas de las regiones de Aysén y Magallanes piden al gobierno que se tomen, en forma urgente, medidas de sobrevivencia y posterior reactivación del sector, advirtiendo que, de no hacerlo, se producirá una quiebra y cierre generalizado de esta actividad.

En una declaración pública, exponen que este sector, además de ser importante en materia de creación de empleo, dinamiza la economía regional y su cadena de valor, efectivamente, es demandante de bienes y servicios de otras industrias tales como alimentos, bebestibles, frutas y verduras, productos cárnicos, etc.

«A tres meses y quince días del decreto de autoridad que prohibió el funcionamiento de nuestros locales, vemos que las autoridades nacionales y regionales no han sido capaces de dimensionar la magnitud de la crisis económica que afecta a las empresas y trabajadores de la industria gastronómica turística. Con este documento pretendemos expresar claramente el conjunto de nuestras demandas tanto para el ejecutivo, poder legislativo, gobiernos regionales y municipalidades a los cuales agradecemos su comprensión de nuestra situación que han expresado a través de los medios de comunicación pero que no han sido nada más que un cúmulo de frases políticamente correctas y que en la práctica no ha existido ninguna ayuda real al sector», cuestionan.

Cabe recordar que el pasado 20 de marzo se decretó el cierre de cafés, restaurantes, discoteques y otros locales.