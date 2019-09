Repudio generalizado al atentado al monumento y hechos de violencia

Un repudio generalizado concitó finalmente en todos los sectores de la comunidad el grado de violencia con que actuaron los manifestantes el jueves en la noche, en el centro de Punta Arenas.

El vandalismo de los encapuchados que se tomaron la protesta, y que terminaron atentando contra el monumento a Hernando de Magallanes, blanco típico de los manifestantes, encontró ecos de rechazo en todos lados.

Las redes sociales colapsaron. Era casi imposible encontrar un comentario que respaldara lo sucedido. El clamor generalizado es que las autoridades tomen cartas en esto, dando a entender que si no se le pone coto a esto ahora, las manifestaciones que vengan serán imparables.

Unión Comunal

La presidenta de la Unión Comunal Hernando de Magallanes, Raquel Alvarez, ocupó parte de los 10 minutos que el Concejo Municipal le otorgó ayer en la sesión realizada en la Junta de Vecinos Villa Los Españoles, a exponerla molestia de los dirigentes de esta agrupación por los hechos ocurridos durante la protesta. “Rechazamos enérgicamente los actos registrados ayer (jueves) por un grupo mal intencionado, que también atentó contra nuestro patrimonio, como es el monumento a Hernando de Magallanes y con mucha violencia agredieron a cuatro personas”.

Además, aprovechó la instancia para repudiar el accionar del gobernador provincial, Homero Villegas, por la represión que ejerció en contra de los vecinos del sector Alto Andino, el 18 de agosto, “quienes se manifestaban pacíficamente, por sus legítimos derechos, y en forma desmedida utilizó la fuerza pública contra ellos”.

No entiende la dirigenta que en esta nueva protesta, con claros hechos de violencia y destrozo al patrimonio, carabinero no actuara como sucedió en el Andino.

Concejales

La voz de los concejales fue unánime para repudiar las agresiones y actos vandálicos.

Incluso Germán Flores pidió a sus pares suscribir una nota de protesta y oficiar a la Agencia Nacional de Inteligencia.

El alcalde fue un poco más allá y dijo que enviará una nota de protesta al ministro del Interior y a la subsecretaria de Prevención del Delito, “porque de manera transversal todos seguimos impactados por los hechos ocurridos hace menos de 24 horas”.

No recuerda una protesta tan violenta en las calles céntricas, con agresión a un dirigente político, como Dalivor Eterovic, a carabineros en el ejercicio de sus funciones y un reportero, al que le lanzaron gas pimienta en los ojos. Muchos andaban con piedras en los bolsillos.

Expulsión de

francesa

Entre las personas detenidas había una mujer de nacionalidad francesa (Justine Marie Bertolino). Radonich dijo que le encantaría saber que esta mujer fue expulsada, “porque no me imagino a un chileno rayando el arco de triunfo y no le pase nada”.

Pide mano justa, ni dura ni blanda, porque nadie está bajo ni sobre la ley. “Acá se violentó a personas, instituciones y a toda la comunidad de Punta Arenas”.

Director de la Dom

En su condición de arquitecto, el director de la Dirección de Obras Municipales (Dom), Alex Saldivia, habló de lo importante que es el respeto a las tradiciones y los espacios públicos. “Una de las cosas importantes que se tienen que entender es que como nos comportamos en el espacio público es como nos comportamos como sociedad. Los espacios públicos son el reflejo de las sociedades. Si llegas a una ciudad donde los espacios públicos están bien cuidados y hermoseados, denota la cultura del pueblo del lugar. Si no somos capaces de cuidar nuestros espacios públicos, significa que como sociedad estamos decayendo en esos temas”.