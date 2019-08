Resurgen ataques incendiarios contra vehículos

“Tengo puros amigos, llevo más de 50 años viviendo acá y no he tenido problemas con nadie”, aseguró el propietario.

Un ataque incendiario en contra de un vehículo estacionado en la vía pública se reportó en la madrugada de ayer en la población Loteo Ivelic, frente al barrio 18 de Septiembre, lugar hasta donde llegaron desconocidos, quienes aprovechándose de la oscuridad de la noche encendieron fuego a una antigua camioneta Chevrolet, Luv, doble cabina, que permanecía en la intersección de la Avenida Salvador Allende con Sara Braun.

Testigos y vecinos del sector que se pudieron percatar del hecho a eso de las 3,30 horas se contactaron con voluntarios de la Octava Compañía de Bomberos, quienes controlaron la emergencia que dejó al móvil con aproximadamente un 70 por ciento de daños, y a la vez se evitó que las llamas se propagaran hacia una vivienda o al tendido eléctrico.

Para el propietario de la camioneta, Armando Cárcamo, esta situación le implica ya no disponer de ella, que según aseguró aún se encontraba en funcionamiento, pese a que se había dicho que el vehículo estaba abandonado. Y, es que su dueño que se dedica al rubro mecánico no dispone de un lugar para estacionarla cerca de su domicilio.

La víctima avaluó los daños en aproximadamente medio millón de pesos, y asimismo manifestó su preocupación ante este tipo de ataques incendiarios, lamentando la mentalidad de las personas que llevaron a cabo el atentado, puesto que él es una persona humilde y que con harto esfuerzo ha logrado sobrellevar su taller mecánico para salir adelante.

Cárcamo no tiene explicación para lo sucedido. “Tengo puros amigos, llevo más de 50 años viviendo acá y no he tenido problemas con nadie”.

Al respecto, efectivos de Carabineros llevaron adelante los peritajes en la camioneta incendiada con el fin de encontrar algún tipo de indicios que pudiesen dar con la identidad de los antisociales que provocaron el perjuicio a este conocido mecánico. También se estarían revisando cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones al sitio del suceso.

Cada cierto tiempo resurgen en la ciudad los ataques incendiarios contra automóviles, aunque nada comparable con lo ocurrido el año 2012, cuando en el mes de agosto fueron atacados 14 vehículos.