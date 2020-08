Revelan la crisis financiera de empresa de locomoción mayor a quien la pandemia salvó de irse a la quiebra

Multas por $76 millones recibió concesionaria de buses a lo largo de sus 43 meses de actividad. Una fiscalización realizada entre el 25 y 29 de mayo de 2020, constató 43 buses no operativos

(9 de estas máquinas estaban sin revisión técnica desde 2019) y sólo 41 buses en funcionamiento.

Multas por poco más de 76 millones de pesos recibió Vía Austral a lo largo de sus 43 meses de operación del servicio del transporte mayor de pasajeros en la comuna de Punta Arenas, cuyo contrato termina anticipadamente este 31 de agosto, por decreto del Ministerio de Transportes.

Entre los incumplimientos del contrato figuran la no utilización de uniformes de sus choferes en los inicios de las operaciones, la entrega fuera de plazo de los informes mensuales, no cumplir con la pintura exterior de las máquinas, siendo las más graves la interrupción y abandono del servicio durante algunos periodos determinados.

El decreto exento N°1148, de fecha 18 de junio de 2020, firmado por la ministra Gloria Hutt, aborda los fundamentos técnicos y jurídicos en base a los que se procedió al término anticipado y unilateral del contrato, suscrito entre la empresa Inversiones Australes SpA y el Ministerio de Transportes, por aplicación de la causal prevista en el numeral 3 de la cláusula décima octava del contrato, que faculta al Ministerio para poner término anticipado de éste, por exigirlo así el interés público o la seguridad nacional. Esto, en consideración a que la operación del contrato compromete gravemente los principios legales de eficiencia, eficacia y cumplimiento eficaz de la política pública en que se funda la Ley N°20.378, que crea un subsidio nacional para el transporte público remunerado de pasajeros.

Este contrato representa una fuerte inyección de recursos públicos, con un gasto mensual máximo de 300 millones de pesos y una subvención anual máxima ascendente a 3 mil 160 millones de pesos que recibe el operador, descontando por supuesto las multas cursadas por diversos incumplimientos.

Una serie de traspiés

Durante la operación del servicio, Inversiones Australes experimentó una serie de traspiés en lo que respecta a la flota y frecuencia comprometida en el contrato. Es así, que a dos meses de iniciado el servicio de transporte de pasajeros, en marzo de 2017, en pleno inicio del año escolar, se comenzaron a escuchar las primeras quejas de los usuarios por las bajas frecuencias que presentaba el servicio de buses en algunos recorridos.

A los problemas de frecuencia, con el tiempo se fue sumando la grave falta de mantención de los buses, lo que recrudeció con la ocurrencia de algunos accidentes de tránsito.

El servicio hizo crisis en los últimos seis meses de 2019, cuando operaron un promedio de 48 de los 84 buses establecidos por contrato, llegando a una baja histórica de sólo 41 máquinas en promedio en los últimos meses del año pasado.

Lo anterior fue corroborado en una fiscalización realizada entre el 25 al 29 de mayo de 2020 cuando se encontraron 43 buses no operativos y 41 buses en operaciones. Nueve de las máquinas fuera de servicio, estaban sin revisión técnica desde 2019.

Ciertamente que la pandemia contribuyó a que el impacto del incumplimiento no adquiriera otros ribetes. La suspensión de clases y de las actividades laborales a contar de marzo vino en la práctica a poner paños fríos a la deficitaria flota de buses circulando por las calles.

Como todo contrato, la serie de incumplimientos generó la existencia de un sinnúmero de infracciones a las obligaciones contractuales en las que incurrió la empresa Inversiones Australes y que dieron lugar a la sustanciación de un significado número de procesos sancionatorios.

Negociaciones para cesionar el contrato

Sabido era que la empresa venía arrastrando desde hace algún tiempo dificultades económicas, lo que la llevó a tratar de cesionar su contrato con el Estado a una firma inglesa llamada Ascendal, cosa que no sucedió. Esta desistió a fines de diciembre del año pasado de afrontar esta pesada “mochila”, pues se dio cuenta que tendría que asumir una gran cantidad de deudas y además de recibir una flota de buses inservibles. Conforme a la denuncia formulada por 8 conductores que demandaron a la empresa ante el Juzgado del Trabajo de Magallanes, desde el momento en que fracasaron las negociaciones con Ascendal, las cosas empeoraron, ya que como Inversiones Australes sabía que tendría que irse de Punta Arenas, ya no estaban realizando ningún gasto extra para aminorar las pérdidas, esto quiere decir que desde hace meses no estaba invirtiendo en repuestos y sólo parchando de manera momentánea cualquier desperfecto para no gastar en algo que sabía iba a entregar.

En el transcurso de los últimos meses, la seremi de Transportes de Magallanes fue notificada de embargos y órdenes de retenciones de fondos, relativas a tres causas judiciales donde figura como demandada la empresa Inversiones Australes, que en total suman 38 millones de pesos.

En marzo de este año la concesionaria admitió ante su mandante, mantener deudas previsionales y de cuotas impagas del financiamiento utilizado para la adquisición de 23 buses que conforman su flota.

Entre los riesgos identificados para la continuidad del servicio hasta el término del contrato, enero de 2022, el Ministerio de Transportes mencionó riesgos financieros, en el ámbito laboral y falta de liquidez o acceso a líneas de créditos. A los tres puntos anteriores, se suman el mal estado de los buses que pone en riesgo la vida y la integridad física y psíquica tanto del personal de conducción como de los pasajeros, y la caducidad del contrato, por acumulación de procesos sancionatorios.

Desde el inicio del contrato, enero de 2017 hasta mayo de 2020, la empresa acumulaba 44 procesos con formulación de cargos.

El incumplimiento de mayor gravedad, se remonta a siete meses de comenzar el servicio, agosto de 2017, cuando el Ministerio de Transportes puso en marcha el proceso administrativo por “abandono del servicio 8v”, por lo que correspondía la aplicación de una multa de 100% del subsidio estatal y el cobro de la garantía de fiel cumplimiento y de paso la caducidad del contrato, sin embargo la autoridad acogió los descargos de la concesionaria y la terminó absolviendo tanto del pago de la multa como de la sanción administrativa. Igualmente, fue absuelta de los cargos formulados por la interrupción de 9 días de los servicios durante julio de 2017, que en total significaba el pago de una multa de 900 UF.

En la resolución que puso fin al contrato, el ministerio decretó hacer efectiva la garantía otorgada por la empresa Inversiones Australes para caucionar el fiel cumplimiento del contrato.