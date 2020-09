Ruidos molestos y una riña dejaron al descubierto fiesta con 24 personas; todas fueron sumariadas

Dos lesionados, cinco personas detenidas y otras 17 involucradas fueron sólo parte de los hechos registrados en las primeras horas de ayer, luego que la PDI pusiera en marcha un operativo en una vivienda ubicada en calle Maipú (1186) esquina Quillota, en el barrio Croata, en Punta Arenas.

La llamada de un vecino al fono emergencia 134, poco antes de las 8 horas, movilizó a la policía hasta el inmueble. Los antecedentes aportados por el testigo daban cuenta de ruidos molestos y también de una riña en la vía pública con participación de a lo menos 4 personas.

Con la autorización de ingreso, los detectives pudieron constatar que al interior 24 personas, todas adultas y de nacionalidad extranjera, participaban de una fiesta, mientras tanto afuera las huellas de sangre evidenciaban un altercado (que terminó con dos heridos).

Minutos después se solicitó la concurrencia de personal militar y también de autoridades, encabezadas por el gobernador provincial Homero Villegas. Los primeros colaboraron no sólo en la mantención del orden, también en la obtención de antecedentes de cada una de las personas para conocer si existía una situación de Covid positivo o de cuarentena. Mientras tanto, la autoridad y los funcionarios de gobierno se abocaron a chequear la situación migratoria de estas 24 personas.

Tras las diligencias, que se prolongaron hasta pasado el mediodía, la Fiscalía resolvió en base a los antecedentes pasar a 5 de los asistentes a audiencia de control de detención, una de ellas la “anfitriona” de la fiesta y las otras cuatro por ser reincidentes en este tipo de situaciones que se encuentran prohibidas debido al estado de emergencia sanitario.

El procedimiento

El subprefecto de la PDI, Jaime Rossel, explicó que tras recibir el llamado de los vecinos de inmediato se concurrió al lugar “y, efectivamente, constatamos que había una fiesta con participación de 24 personas, todas de nacionalidad extranjera, en su mayoría colombianos”.

Agregó que tras la revisión de antecedentes ninguno arrojó situaciones de salud pendiente, pero sí cuatro de ellos (los detenidos) registraban reincidencia por este tipo de infracciones.

En cuanto a denuncias anteriores y versiones de vecinos que dan cuenta del funcionamiento de un clandestino, el subprefecto dijo que eso es materia de investigación y que, en este caso puntual, la fiesta respondía al cumpleaños de una de las tres personas que residen en el lugar. Aportó, además, que el inmueble es arrendado y que su propietario -que la dejó en manos de una corredora de propiedades- vive en el norte del país.

Habla el gobernador

Por su parte, el gobernador Homero Villegas lamentó que aún existan personas que no tomen consciencia de la delicada situación de salud que se vive en Magallanes y, muy en especial, Punta Arenas. “Por eso compartimos la indignación de los vecinos y calificamos esta irresponsabilidad como repudiable. Y aunque gracias al compromiso de la ciudadanía pudimos ponerle freno a este problema, evidentemente nos deja muy preocupados, pero atentos a que esto no vuelva a ocurrir. Estamos en un momento muy complicado, de confinamiento y nos encontramos con 24 personas adultas, extranjeras, celebrando y sabiendo que existe una disposición sanitaria que no permite ninguna de estas actividades”.

La autoridad destacó que sabiendo que “siempre hay personas que no entienden, no aceptan o no creen esta difícil realidad, nosotros vamos a seguir trabajando y fiscalizando fuertemente para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Y, al igual que en este caso, vamos a aplicar la ley como corresponde. Agradecemos la denuncia de los vecinos e instamos a que se siga denunciando, porque sólo con el compromiso de todos podremos salir adelante en este problema”.

El artículo 318 del Código Penal sanciona al “que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio”.

Seremi de Salud

El seremi de Salud subrogante Eduardo Castillo, informó que el procedimiento movilizó a funcionarios de la autoridad sanitaria, tras lo cual se levantaron 24 sumarios personales

La Autoridad señaló que los sumarios fueron cursados por infringir la obligación de permanecer en sus respectivos domicilios, y por la disposición de no realizar encuentros o reuniones en cuarentena. Aclaró que las personas que estaban en este encuentro no eran casos positivos ni contactos estrechos, pero se encontraban infringiendo la normativa para enfrentar esta pandemia.