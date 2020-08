Salud informa 172 casos nuevos de Covid-19 en dos días y siete personas están en estado crítico

– Contagiados en buque factoría Cisne Blanco fueron derivados a residencias sanitarias.

Magallanes es la región con el mayor aumento del contagio de Covid-19 del país y en sólo dos días se han reportado 172 casos nuevos, la mayoría en Punta Arenas. Es una situación que preocupa y es que también ha ido en alza la cantidad de pacientes hospitalizados y graves.

En su reporte diario por la pandemia, la seremi de Salud, Mariela Rojas, informó que se mantienen internados 23 pacientes, de los cuales 16 se encuentran en aislamiento y 7 están en la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico de Magallanes y uno está con soporte respiratorio.

“Estamos viviendo una situación compleja no sólo en Punta Arenas, sino que en Magallanes. Si no baja la movilidad y no cuidamos la región va a ser aun más grave que la que tenemos ahora… Hoy se notifican 80 casos nuevos de coronavirus, de ellos 71 son de la ciudad de Punta Arenas, y 9 de Porvenir”, dijo la seremi de Salud.

Se informó que hay dos casos positivos que son funcionarios de la oficina provincial de Porvenir, que trabajaban en la barrera sanitaria y que eran asintomáticos. Ellos están en aislamiento al igual que sus contactos estrechos. A nivel regional se registran 532 casos activos y 2.051 recuperados. Además hay 3 casos sin notificar.

Operativo sanitario

Un operativo sanitario se realizó durante la mañana de ayer, luego de que un transeúnte fuera sorprendido incumpliendo la cuarentena preventiva. Desde la seremi de Salud se informó que se trataba de una persona (contacto estrecho) que transitaba en un colectivo fiscalizado en un control preventivo de las Fuerzas Armadas en Avenida Frei antes de llegar a Ignacio Carrera Pinto.

Desde la seremi de Salud, informaron que la persona argumentó que se realizó el examen PCR y resultó negativo. Ante lo cual, la autoridad sanitaria recordó que, independiente que un contacto estrecho resulte negativo, éste debe cumplir su periodo de cuarentena preventiva de 14 días, tal como lo señala el protocolo del Ministerio de Salud.

Incumplimientos sanitarios arrojan 150 sumarios

En el marco de inspecciones que ha realizado el personal de Salud y las Fuerzas Armadas, respecto de cumplimiento de cuarentena en domicilio, de los casos positivos de Covid-19 como de contactos estrechos a la fecha se han detectado 150 sumarios y se han registrado un total de 14.351 fiscalizaciones.

Sólo este viernes, se efectuaron 184 fiscalizaciones, de las cuales 137 corresponden a Punta Arenas. Se iniciaron tres sumarios. En la localidad de Porvenir, la oficina provincial inició cinco sumarios por incumplimiento de toque de queda. La autoridad de Salud valoró el trabajo que se realiza cada día en conjunto con las Fuerzas Armadas, de Orden y PDI.

Residencias sanitarias

A la fecha hay 83 personas haciendo uso de residencias sanitarias y se encuentran disponibles en este momento 42 habitaciones a nivel regional, 23 de Punta Arenas. Desde la seremi de Salud se informó que se busca ampliar la capacidad de camas.

Para cualquier duda o consulta acerca de estos dispositivos sanitarios, se pueden comunicar al callcenter 800726 666.