Se disparan contagiados por Covid en Punta Arenas y se atribuye a actividades en pesqueras y reuniones sociales

Seremi de Salud, Mariela Rojas, lamentó la poca colaboración de estas personas, incluso al punto de falsear y negar información, además de resistirse al test.

Los temores si hicieron realidad. Sólo mencionar los 19 casos registrados en el balance del sábado y los 30 de este domingo para asumir que el Covid-19 está aún lejos de batirse en retirada en la Región de Magallanes, y más específicamente en Punta Arenas.

Todos ellos corresponden a la capital regional y tienen una explicación de acuerdo con lo señalado ayer por las autoridades regionales: la situación vivida en dos pesqueras y el aumento de reuniones sociales.

Junto con dar a conocer el detalle de las cifras de la última jornada, la seremi de Salud, Mariela Rojas, advirtió que este aumento de casos está asociado al brote en dos pesqueras “y a otros sectores de la comunidad que se están reuniendo en eventos sociales”.

De lo primero, sostuvo que “lamentablemente se confirmó la desconfianza que teníamos de que las dos empresas con prohibición de funcionamiento tenían rotación de personal, lo que en un inicio no fue informado. A la fecha más de la mitad de este aumento de casos corresponde a estas plantas pesqueras. Ahora estamos localizando a los trabajadores para que cumplan la cuarentena”.

Agregó que estas personas “no han tenido una actitud colaborativa, ocultando informaciones, direcciones, teléfonos y colocando problemas para someterse al test. Eso ha dificultado el accionar de Salud. Además, se ha constatado que algunos de los fiscalizados tampoco están cumpliendo la cuarentena, por lo que recordamos que ellos pueden ser trasladados a las residencias sanitarias, incluso con la fuerza pública”.

La autoridad de Salud dijo que acciones y actitudes como las mencionadas no sólo dificultan la labor de atención y prevención, también inciden en el aumento de casos. “Y no podemos olvidar que aún queda mucho camino por recorrer y no sabemos cómo se va a comportar el virus en los próximos meses”.

Cifras

Con respecto a las cifras, Mariela Rojas informó que de los 30 casos correspondientes a 24 horas (hasta el corte del sábado a las 21 horas) 11 son sintomáticos y 19 asintomáticos. Con esto la cifra de contagios en Magallanes aumenta a 1.153 casos, con una tasa acumulada de 646 por cada 100 mil habitantes. En cuanto a exámenes, se han tomado 9.135, con una positividad de 12,62 por ciento.

De los hospitalizados, se señaló que hay 9 pacientes positivos en el Hospital Clínico, de los cuales seis se encuentran en aislamiento y tres permanecen en la Uci, uno de ellos con soporte de ventilación mecánica. El total de recuperados llega a 1.053, con 85 casos activos.