Sergio Harex tras reunión con enviado papal: “Pedimos que se haga una investigación canónica”

Por 25 minutos se extendió en la Catedral San Mateo de Osorno la reunión entre el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu, y el padre del joven desaparecido en octubre de 2001, instancia en que se le expusieron los antecedentes respecto al emblemático caso policial que a la actualidad no ha tenido resultados positivos en su investigación.

Por cerca de media hora estuvieron congregados en las dependencias de la Catedral San Mateo de Osorno, en la Región de Los Lagos, Sergio Harex, padre del joven magallánico Ricardo Harex, junto al oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu, instancia que tuvo como propósito darle a conocer al enviado papal el emblemático caso policial del estudiante del Liceo Salesiano San José, quien desapareció la noche del 19 de octubre de 2001, y las sospechas que presuntamente vincularían a altos personeros de la Iglesia Católica local con información clave para desentrañar este tortuoso acertijo que conmocionó a la comunidad del territorio más austral del país.

La reunión se efectuó en el marco de la tercera jornada de la visita de la Comisión Papal a la mencionada ciudad,y en la cual participó igualmente el comunicador radial Rodrigo Utz, quien forma parte del comité #TodosSomosHarex. Asimismo, estuvo presente el abogado denunciante del cura fallecido Rimsky Rojas, Marcelo Vargas, quien puso a disposición del arzobispo de Malta y enviado especial del Papa Francisco, Charles Scicluna, los antecedentes respecto al enigma que por 17 años no ha arrojado respuestas efectivas y positivas.

Bajo este tenor, fue contactado por La Prensa Austral el padre de Ricardo, quien de manera bastante escueta expresó: “Estamos pidiendo que se haga una investigación canónica”.

“Le conté a Bertomeu brevemente la historia de lo que había pasado con mi hijo, de su desaparición y le pedí que se investigue lo que pasó con el padre Rimsky y las dudas que existen con el obispo Tomás González. Quedé satisfecho con esta reunión, me dio bastante esperanzas y me dijo que se harán algunos trámites que en estos momentos no puedo contar porque son secretos”, manifestó Sergio Harex.