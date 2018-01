Servicio de Salud le dobló la mano a fueguinos y traslado al nuevo hospital se cumplirá hoy

Subdirectora de Recursos Humanos, María Rosa Fernández, llegó ayer a Porvenir para dirigir las labores de mudanza desde el antiguo al nuevo recinto.

El Servicio de Salud Magallanes, finalmente y por razones técnicas, laborales y jurídicas, convenció a los funcionarios del Hospital Marco Chamorro Iglesias de Porvenir, de que debían cambiarse al nuevo edificio del centro asistencial, tarea que indefectiblemente deberá hacerse hoy, para dar inicio a lo que se denomina “puesta en marcha blanca” de los diversos servicios del moderno y amplio establecimiento. Para apoyar el proceso, que se espera completar en el menor tiempo posible y que con todos sus defectos y problemas comenzó a hacerse efectivo ayer, llegó a Porvenir un completo equipo de la dirección regional de Salud.

Lo encabezó la subdirectora de Recursos Humanos del Servicio de Salud Magallanes, María Rosa Fernández, quien en primer término se reunió con los trabajadores hospitalarios para tratar sus demandas y convencerlos que el traslado era una determinación impostergable y necesaria. La secundaban la subdirectora médica, Cristina Díaz, quien dirigió la instalación de seis camas (una infantil) y diversos servicios; Ximena Lorca, jefa de Atención Primaria; Julio Fernández, jefe de Recursos Físicos; Claudia Flores, enfermera asesora del Servicio; Joaquín Alvarado, asesor químico farmacéutico y Pablo Cona, jefe de Control de Gestión e Informática.

Fernández dijo que la reunión fue importante, como tantas otras sostenidas con el personal del hospital fueguino, “dando respuesta a algunos requerimientos, inquietudes y desconocimiento sobre algunos temas, aclaramos algunos puntos en una conversación transparente y directa”. Agregó que les informó al personal fueguino que el cambio al nuevo recinto se haría hoy para dar inicio a la marcha blanca necesaria para saber si el hospital funciona como se espera “y si algo falla se tendrá que arreglar, pero debe ser en proceso y cumpliendo el trabajo, con los funcionarios y los pacientes instalados”.

“Este hospital mañana (hoy) no se inaugura, como se quiso decir, ni se ha pensado, porque la inauguración debe venir después de tres o 4 meses de su puesta en marcha, donde nos aseguremos o casi nos aseguremos la totalidad de sus funciones”, explicó. Después viene una etapa de operación final, para recién entonces pensar en una inauguración como corresponde, seguido del proceso final de cierre del actual recinto hospitalario, como se hizo en Puerto Natales, agregó.

Nuevos cargos

seguirán esperando

Respecto al acuerdo de los funcionarios, que aseguraban no cumplir el traslado si no hasta que se cumplan sus exigencias, dijo entender los temores, que son parte de los cambios, pero detalló que ha sido así en los otros tres hospitales de la región y que en el Clínico Regional el proceso duró ocho horas, con traslado de neonatos, incubadoras, madres por tener a sus bebés y con hasta cierre de calles, lo mismo en Natales que duró cuatro horas. Sobre el número de funcionarios planteado, dijo que en Porvenir se dobló la dotación y que de los 12 cargos solicitados, sólo dos serán conversados en una reunión posterior.

Otros dos están pedidos al Ministerio, pero no podrán satisfacerse de inmediato, porque son de alto presupuesto y afirmó que todos los demás están cubiertos. “Los no cubiertos son cargos que no han sido llenados porque no existen postulantes o no son los adecuados. Mi responsabilidad es asegurarme que cumplan el perfil para el cargo solicitado, pero están ya decretados por los ministerios de Hacienda y Salud desde el año pasado”, puntualizó.

Doble atención

de urgencias

Finalizó pidiendo a los usuarios paciencia por las dificultades que puedan surgir del cambio y dijo que hoy estarán abiertas las dos Urgencias: la del recinto antiguo y del nuevo plantel, para no dejar de atender los casos que se presenten. Pero el lunes -reiteró- se abrirán todos los servicios, “con todos los baches que surjan, por favor se debe entender que esto es un cambio, los funcionarios van a dar lo mejor de su responsabilidad, nuestros pacientes los vamos a trasladar mañana (hoy) con el equipo técnico que me acompaña, que ayudarán al personal”, cerró la representante del Servicio de Salud.

Funcionarios del hospital acusan: “La orden nos parece arbitraria”

A la salida de la reunión del personal de Salud del Hospital Marco Chamorro Iglesias con la subdirectora de Recursos Humanos del Servicio de Salud Magallanes, María Rosa Fernández, los dirigentes gremiales señalaron que en el encuentro se les reiteró la orden de cambiarse hoy al nuevo edificio.

Rosa Cárcamo expresó: “Como funcionarios públicos nos vemos en la obligación de acatar esta orden, sin menor medida. No estamos de acuerdo, porque creemos que no es la forma y lo seguimos manteniendo y a pesar de aceptarla, vamos a recurrir a los recursos legales que están a nuestro alcance, dando a conocer a Contraloría y al mismo Servicio de Salud que la orden nos parece arbitraria”.

Todo ello -agregó- por las condiciones que se hacen presente en la falta de personal que a juicio de los dirigentes, es necesario para que el nuevo hospital inicie sus funciones y por la escasa información, ya que acusan un absoluto desconocimiento de los funcionarios cómo se va a efectuar el traslado. Acotó que hoy a las 8 de la mañana firmarán en el actual centro asistencial y terminarán trabajando en el nuevo recinto, pese a que no hay un plan de trabajo.

“Ustedes fueron testigos hace un momento, de una situación que denota que los funcionarios no saben cómo se va a realizar el cambio (se refería al desesperado planteamiento que hacía una trabajadora del sector alimentación, que ignoraba cómo se entregarían las raciones hoy, ya que mientras se cocinará en el plantel antiguo, la comida se servirá en el edificio entrante). Cárcamo aseguró que el movimiento reivindicatorio no cesaba ayer, porque la falta de cargos se iba a demostrar mejor estando ya en la nueva infraestructura.

“Justificarlos lamentablemente en la práctica, quizás con menos atenciones a la comunidad, que se va a dar cuenta que estos cargos son necesarios”, acotó.