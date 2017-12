Entrenador del equipo campeón del Colegio Charles Darwin: “Solamente el municipio nos apoyó, el IND no hizo nada por nosotros”

– Felipe Yutronic lanzó fuertes críticas al Instituto Nacional del Deporte y al nulo aporte del gobierno a las políticas públicas

enfocadas a la actividad deportiva y competitiva.

Hace una semana, las basquetbolistas del Colegio Charles Darwin que lograron el campeonato sudamericano escolar disputado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, regresaban triunfantes a Punta Arenas. La euforia se desató el pasado domingo en el Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez, cuando un centenar de familiares y compañeros de curso se agolpó para recibir a las deportistas que dejaron en alto el nombre de Magallanes.

Durante esta semana, las chicas consagradas a nivel internacional recibieron los reconocimientos de las autoridades políticas a nivel regional. Mantuvieron conversaciones en su colegio, en la intendencia y también se les entregó un galardón en el Concejo Municipal que se desarrolló el miércoles pasado. No es para menos, estas deportistas se prepararon por siete meses con la ilusión de lograr algo importante.

La historia de estas basquetbolistas se remonta hace siete años, donde había un grupo interesado en este deporte y que mantuvieron un gran nivel durante los años posteriores. Una generación dorada es el presente del deporte magallánico y que hace pensar que pueden llegar muy lejos. Así lo comentó su entrenador Felipe Yutronic en conversación con El Magallanes. “Hace algunos meses fuimos a Chiloé a competir con el 80% de las niñas que salieron campeonas de Sudamérica. Las rivales eran un año mayor, porque en ese tiempo jugaban chicas de su año y les ganábamos fácil. Entonces fuimos allá para jugar con niñas un año mayor y anduvimos bien. Jugamos cinco partidos, perdimos tres pero todo muy parejo. Ahí tenía claro que esas niñas andarían bien en su año, pero nunca pensé que iban a salir campeonas nacionales ni sudamericanas”, reconoció el director técnico.

El momento clave

En este largo camino transitado por las deportistas, fue en octubre del presente año cuando viajaron a Santiago a disputar un nacional. Es decir, el equipo que ganaba este campeonato tenía derecho de asistir al Sudamericano a Cochabamba. Si bien hubo partidos difíciles en el camino, la final contra Sagrados Corazones fue digna de un partido de NBA, puesto que fue en el último segundo que las magallánicas se impusieron a las santiaguinas.

Sin duda, esta final en la capital hizo que las magallánicas estén a un nivel superior de competencia, lo que las llevó a disputar este Sudamericano donde se mantuvieron invictas durante todo el torneo y le ganaron a Perú en otra final de infarto.

Los cuestionamientos

El campeonato nacional el cual ganaron para poder viajar a Bolivia, fue financiado por el Instituto Nacional del Deporte (IND), el cual ellos como dentro de sus políticas públicas, tienen la obligación de costear pasajes, alojamiento y traslado al equipo que triunfó y que fue a representar a Chile en el exterior. Sin embargo, el técnico del equipo del Charles Darwin, Felipe Yutronic, cuestionó con dureza a este organismo del Estado. “Es un campeonato del IND, pero ellos nunca nos apoyaron, no nos dieron nada; tampoco nos dijeron que con esto queremos fomentar el deporte en los colegios, no hicieron nada. Es solamente mérito propio del colegio, de las niñas en conjunto con sus papás y de sus clubes. Más allá de eso no tenemos apoyo de nadie, solamente el municipio nos apoyó, el IND no hizo nada por nosotros. Los propios papás pidieron que vaya el CDR a transmitir los partidos. En este sentido quiero destacar al alcalde Claudio Radonich que llegó a nosotros y decidió apoyarnos en esto”, remarcó el entrenador de las campeonas sudamericanas.

Empero, las críticas al IND fueron mucho más lejos. Y, es que aparte de exigir que haya una liga permanente, planteó que “aquí no existe ninguna política pública, obviamente que falta. Ellos muchas cosas lo hacen por cumplir. Por ejemplo hacen una eliminatoria y la hacen lo más corta posible por el hecho de cumplir para llevar al equipo representante, pero no hay ningún trabajo. De repente hacen encuentros de mini básquetbol; se toman una foto y entregan poleras. Pero súper mal organizado. Si no es por nosotros como colegio, que prestamos el gimnasio varias veces, no pasa nada”.

Por último abogó porque se forme una liga donde vayan y jueguen los chicos de colegios como se hacía antaño para empezar a buscar jugadores y meter a otros niños y jóvenes al deporte, porque “estamos en una región donde la obesidad es cada vez mayor y más sedentaria”, concluyó.